STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nach dem Zinsentscheid in den USA zunächst freundlich in den Handel starten. Anleger haben wie erwartet die erste Zinssenkung des Fed in diesem Jahr bekommen. Mit Blick auf die Projektionen hätten viele Anleger aber mehr zusätzliche Senkungen erwartet. Für Investoren bedeute dies eine bescheidene Zinserleichterung, aber kein Feuerwerk.
- SMI vorbörslich: +0,29 Prozent auf 12'034,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,57 Prozent auf 46'018 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 22'261 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,22 Prozent auf 45'336 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kauft amerikanische 89bio für bis zu 3,5 Milliarden Dollar - SIG: gibt Update zur strategischen Ausrichtung, aktualisiert Prognose Aussetzung Bardividende für 2025 plant Investor Update Meeting am 30. Oktober 2025 2025: Leicht negatives bis stabiles Umsatzwachstum erwartet Einmalige Aufwendungen von 310-360 Mio EUR (vor Steuern) erwartet 75-100 Mio EUR werden bereinigtes EBITDA und Nettoergebnis belasten EBITDA-Marge von 24,0-24,5 Prozent erwartet (alt: unteres Ende 24,5-25,5 Prozent) vorbörsliche Indikation -6,8 Prozent - Aevis H1: EBITDA 56,69 Mio Fr. (VJ 45,4 Mio) Reinergebnis 5,13 Mio Fr. (VJ 0,7 Mio) Weiteres organisches Wachstum und solide Margen im H2 erwartet Unternehmen plant, Dividendenpolitik ab 2026 wieder aufzunehmen - Ascom: Bisheriger CEO verlässt Firma wegen neuer Herausforderung ernennt Michael Reitermann zum Interim-CEO Laurent Dubois für VR-Präsidium nominiert - Avolta: Hybrid-Retail- und Gastronomiekonzept am Flughafen Abidjan eröffnet - Curatis nach FDA-Treffen auf Kurs für Phase 3-Studie mit Corticorelin - Galderma startet neue Hautpflegelinie Skin Activator Hydrating & Firming - MCH: Basler Parlament bekennt sich klar zur Beteiligung - Rieter gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen aoGV bekannt - Zwahlen & Mayr soll komplett von Groupe Bader übernommen werden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte August in USA -22,1 Prozent zum VM (saisonbereinigt) BAZG: Exporte August zum VM real +2,4 Prozent, nominal -1,0 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss August 3,9 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe August zum VM real +0,6 Prozent, nominal +0,4 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte August unbereinigt 2,11 Mrd Fr. (nom. -8,6 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,502 Prozent - CFT meldet Eigenanteil von 4,112 Prozent/4,785 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,088 Prozent - Holcim: FMR meldet Anteil von 3,007 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,202 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,202 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,447 Prozent - Mobimo: Swisscanto meldet Anteil von 3,044 Prozent - Partners Group: Gruppe Gantner meldet Anteil von 5,032 Prozent - Perrot Duval: Petrimax meldet Anteil von 5,93 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,426 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Cevian: Kapitalpläne machen Schweizer Hauptsitz für UBS nicht tragfähig (FT) - Barry Callebaut prüft Alternativen zum knappen Kakao (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Rieter: ao GV (Kapitalerhöhung, 10.00 Uhr), Winterthur Freitag: - Swiss Marketplace Group: Börsengang an SIX Montag: - Roche Pharma Day (ab 9.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte August 2025 (Montag) Ausland: - GB: Notenbank-Entscheidung BoE (13.00 Uhr) - ZO: Leistungsbilanz 8/25 (10.00 Uhr) - US: Bauproduktion 7/25 (11.00 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 9/25 (14.30 Uhr) Frühindikator 8/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (am 19.9.) - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlih am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr) - EUR/CHF: 0,9326 - USD/CHF: 0,7911 - Swiss Bond Index: +25 BP auf 139,48 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,222 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 11'999 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 1'983 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,08 Prozent auf 16'696 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,13 Prozent auf 23'359 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,39 Prozent auf 7'787 Punkte
