- SMI vorbörslich: -0,15 Prozent auf 12'030,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,27 Prozent auf 46'142 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,94 Prozent auf 22'471 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,72 Prozent auf 44'979 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé in Polen wegen Kritik zu Slogans auf Wasserflaschen vor Gericht - Bucher-CEO: Verunsicherung der Kunden wächst aufgrund der US-Zollpolitik - Idorsia erhält Swissmedic-Zulassung für Blutdrucksenker Jeraygo - Kuros prüft Behauptungen zu Rücktritt von VR-Mitglied Albert Arp - Mikron unterzeichnet neuen Lizenzvertrag mit der United Grinding NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SMG-IPO: Emissionspreis bei 46 Fr. festgelegt (Bandbreite 43-46 Fr.) Emission war vielfach überzeichnet, Marktkap. bei rund 4,5 Mrd CHF Aktie wird am 22.9. im SPI aufgenommen stockt Verwaltungsrat auf Mobiliar reduziert Anteil an SMG auf unter 20 Prozent - Salt-Mutter Matterhorn nimmt frisches Geld für Zukauf auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS meldet Anteil von 6,795 Prozent/2,034 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,06 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Julius Baer meldet Anteil von 1,901 Prozent/4,773 Prozent - Inficon: Swisscanto meldet Anteil von 3,026 Prozent - Perrot Duval: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Beendigung einer Gruppe PRESSE FREITAG - Roche-Pharma-CEO sieht bei 89bio «Potenzial im Mulitmilliardenbereich» (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Marketplace Group: Börsengang an SIX Montag: - Roche: Pharma Day 2025 (09.30 - 14.30 Uhr), London Dienstag: - Santhera: Ergebnis H1 - Xlife: Ergebnis H1 - EPH: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte August 2025 (Montag) - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Dienstag) Ausland: - FR: Geschäftsklima September 2025 (8.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - SMI bis HEUTE mit 21 Titeln - SLI bis HEUTE mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlih am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (27.10.) - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.09: - Logitech (1,26 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,7935 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 139,36 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,193 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,42 Prozent auf 12'049 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 1'988 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 16'750 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,35 Prozent auf 23'675 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,47 Prozent auf 7'855 Punkte

