STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Wochenschluss etwas leichter erwartet. Zum Abschluss einer vollgepackten Zentralbankwoche hat zuletzt die Bank of Japan auf Überraschungen verzichtet. Im Tagesverlauf könnte der grosse Verfallstermin an der Eurex die Marschrichtung mitbestimmen.
- SMI vorbörslich: -0,15 Prozent auf 12'030,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,27 Prozent auf 46'142 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,94 Prozent auf 22'471 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,72 Prozent auf 44'979 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé in Polen wegen Kritik zu Slogans auf Wasserflaschen vor Gericht - Bucher-CEO: Verunsicherung der Kunden wächst aufgrund der US-Zollpolitik - Idorsia erhält Swissmedic-Zulassung für Blutdrucksenker Jeraygo - Kuros prüft Behauptungen zu Rücktritt von VR-Mitglied Albert Arp - Mikron unterzeichnet neuen Lizenzvertrag mit der United Grinding NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SMG-IPO: Emissionspreis bei 46 Fr. festgelegt (Bandbreite 43-46 Fr.) Emission war vielfach überzeichnet, Marktkap. bei rund 4,5 Mrd CHF Aktie wird am 22.9. im SPI aufgenommen stockt Verwaltungsrat auf Mobiliar reduziert Anteil an SMG auf unter 20 Prozent - Salt-Mutter Matterhorn nimmt frisches Geld für Zukauf auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS meldet Anteil von 6,795 Prozent/2,034 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,06 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Julius Baer meldet Anteil von 1,901 Prozent/4,773 Prozent - Inficon: Swisscanto meldet Anteil von 3,026 Prozent - Perrot Duval: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Beendigung einer Gruppe PRESSE FREITAG - Roche-Pharma-CEO sieht bei 89bio «Potenzial im Mulitmilliardenbereich» (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Marketplace Group: Börsengang an SIX Montag: - Roche: Pharma Day 2025 (09.30 - 14.30 Uhr), London Dienstag: - Santhera: Ergebnis H1 - Xlife: Ergebnis H1 - EPH: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte August 2025 (Montag) - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Dienstag) Ausland: - FR: Geschäftsklima September 2025 (8.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - SMI bis HEUTE mit 21 Titeln - SLI bis HEUTE mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlih am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (27.10.) - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.09: - Logitech (1,26 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,7935 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 139,36 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,193 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,42 Prozent auf 12'049 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 1'988 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 16'750 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,35 Prozent auf 23'675 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,47 Prozent auf 7'855 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)