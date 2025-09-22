STIMMUNG

- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein zunächst wenig bewegter Start in die neue Handelswoche ab. Die Vorgaben aus Übersee sprechen allerdings für eine insgesamt freundliche Stimmung.

- SMI vorbörslich: +0,07 Prozent auf 12'118,46 Punkte (08.10 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): +0,37 Prozent auf 46'315 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,72 Prozent auf 22'631 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +1,11 Prozent auf 45'547 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis-CEO will Preisunterschied zu den USA eliminieren (Inti NZZ)
- Roche: Giredestrant erreichte gesteckte Ziele in Phase-III-Studie
         
- Avolta mit erstem Vertrag in Japan
- Elma beginnt mit Bau des neuen Hauptsitzes
- Gurit ernennt Viktor Bernhardt per 1.12.2025 zum neuen CFO
- HT5-Aktionärsgruppe Detweiler/Greber/Leutenegger löst sich auf 
- Idorsia lanciert Quviviq in China
- Polypeptide kommt bei Erweiterung der Fabrik in Malmö voran

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,148 Prozent
- Coltene: Reichmuth & Co Investment Management meldet Anteil von 3,012 Prozent
- Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,092 Prozent
- HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen nach Auflösung von Aktionärsgruppe
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,117 Prozent
- Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,078 Prozent

PRESSE WOCHENENDE/MONTAG
PRESSE WOCHENENDE/MONTAG

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- Roche: Pharma Day 2025 (09.30 - 14.30 Uhr), London

  Dienstag:
- Santhera: Ergebnis H1
- Xlife: Ergebnis H1
- EPH: GV

  Mittwoch:
- Keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Zweite Schätzung Logiernächte August 2025 (14:00)
- SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Dienstag)
- KOF Konjunkturprognose Herbst (Mittwoch)
- UBS-CFA Index September (Mittwoch)
 
 Ausland:
- US: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25 (14:30)
- EU: Verbrauchervertrauen 09/25 (16:00)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  SIX-Indexanpassungen per HEUTE:  
- SMI: Amrize ersetzen Sonova
- SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group
- SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW,
        Tecan und Galenica

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlih am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober
- Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
- Logitech (1,26 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9348
- USD/CHF: 0,7965
- Swiss Bond Index: -2 BP auf 139,34 Prozent (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,219 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): +0,50 Prozent auf 12'110 Punkte
- SLI (Freitag): +0,31 Prozent auf 1'994 Punkte
- SPI (Freitag): +0,37 Prozent auf 16'813 Punkte
- Dax (Freitag): -0,15 Prozent auf 23'639 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +0,86 Prozent auf 7'854 Punkte

