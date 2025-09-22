STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein zunächst wenig bewegter Start in die neue Handelswoche ab. Die Vorgaben aus Übersee sprechen allerdings für eine insgesamt freundliche Stimmung.
- SMI vorbörslich: +0,07 Prozent auf 12'118,46 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,37 Prozent auf 46'315 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,72 Prozent auf 22'631 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,11 Prozent auf 45'547 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-CEO will Preisunterschied zu den USA eliminieren (Inti NZZ) - Roche: Giredestrant erreichte gesteckte Ziele in Phase-III-Studie - Avolta mit erstem Vertrag in Japan - Elma beginnt mit Bau des neuen Hauptsitzes - Gurit ernennt Viktor Bernhardt per 1.12.2025 zum neuen CFO - HT5-Aktionärsgruppe Detweiler/Greber/Leutenegger löst sich auf - Idorsia lanciert Quviviq in China - Polypeptide kommt bei Erweiterung der Fabrik in Malmö voran NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,148 Prozent - Coltene: Reichmuth & Co Investment Management meldet Anteil von 3,012 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,092 Prozent - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen nach Auflösung von Aktionärsgruppe - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,117 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,078 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Roche: Pharma Day 2025 (09.30 - 14.30 Uhr), London Dienstag: - Santhera: Ergebnis H1 - Xlife: Ergebnis H1 - EPH: GV Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte August 2025 (14:00) - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Dienstag) - KOF Konjunkturprognose Herbst (Mittwoch) - UBS-CFA Index September (Mittwoch) Ausland: - US: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25 (14:30) - EU: Verbrauchervertrauen 09/25 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 SIX-Indexanpassungen per HEUTE: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlih am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Logitech (1,26 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9348 - USD/CHF: 0,7965 - Swiss Bond Index: -2 BP auf 139,34 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,219 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,50 Prozent auf 12'110 Punkte - SLI (Freitag): +0,31 Prozent auf 1'994 Punkte - SPI (Freitag): +0,37 Prozent auf 16'813 Punkte - Dax (Freitag): -0,15 Prozent auf 23'639 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,86 Prozent auf 7'854 Punkte
