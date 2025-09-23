- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 12'147,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,14 Prozent auf 46'382 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,70 Prozent auf 22'789 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): wegen eines Feiertags geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Peach Property verlängert Kredit über 203 Millionen Euro um 7 Jahre Massnahme ist Teil der Bilanztransformation - Santhera H1: Umsätze aus Verträgen mit Kunden 24,01 Mio Fr. (VJ 14,1 Mio) Flüssige Mittel 18,4 Mio Fr. (2024: 41 Mio) Reinergebnis -38,83 Mio Fr. (VJ -15,3 Mio) Nachfrage nach Agamree in USA und China über den Erwartungen 2025: Umsatz über früherer Spanne von 65-70 Mio CHF erwartet Operative Ausgaben weiter bei 50-55 Mio Fr. erwartet Sichert sich rd. 20 Mio Fr. an zusätzlichen Finanzmitteln - Xlife H1: Umsatz 0,35 Mio Fr. (VJ 0,35 Mio) EPS -0,53 Fr. (VJ 0,08 Fr.) - Addex ernennt Bank of New York Mellon zur neuen ADS-Depotbank - Montana Aerospace schliesst neue Finanzierung über 300 Millionen Euro ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Zollstreit: Gespräche zwischen BR und Pharma-Industrie ohne klare Lösungen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,752 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent - DocMorris: Julius Baer meldet Anteil von 1,926 Prozent/4,521 Prozent - GAM: Sun Hung Kai & Co. Limited meldet neu Anteil von 3,006 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Medartis: Nordflint Capital Partners meldet Anteil von 9,993 Prozent - Swatch: Erbengemeinschaft Esther Grether meldet Anteil von 3,989 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - EPH: GV Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 - Perrot Duval: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (9.00 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Herbst (Mittwoch) UBS-CFA Index September (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - EU: Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 (10.00 Uhr) - US: Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 (15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 8/25 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 9/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9350 - USD/CHF: 0,7929 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,40 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,222 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,14 Prozent auf 12'126 Punkte - SLI (Montag): -0,10 Prozent auf 1'992 Punkte - SPI (Montag): +0,07 Prozent auf 16'824 Punkte - Dax (Montag): -0,48 Prozent auf 23'527 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,31 Prozent auf 7'830 Punkte

awp-robot/sw/