- SMI vorbörslich: -0,23 Prozent auf 12'074,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,19 Prozent auf 46'293 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,95 Prozent auf 22'573 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,12 Prozent auf 45'550 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom will Jobs nach Holland und Lettland verlagern - BLKB will aus Radicant aussteigen - Verkaufsgespräche finden derzeit statt Rückgabe der Radicant-Banklizenz als zweite Option - Wisekey H1: Umsatz 5,3 Mio USD (VJ 5,2 Mio) Reinergebnis -22,3 Mio USD (VJ -15,5 Mio) - EPH H1: Reinergebnis +4,7 Mio EUR (VJ -13,9 Mio) - Galderma kündigt neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo prüft Windpark in Wil PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bioversys: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,686 Prozent - Holcim: FMR meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 - Perrot Duval: GV Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Herbst (9.00 Uhr) UBS-CFA Index September (10.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima September 2025 (10.00 Uhr) - US: Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Neubauverkäufe August 2025 (16.00 Uhr) - EU: Geschäftsklima September 2025 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9350 - USD/CHF: 0,7926 - Swiss Bond Index: +0,02 BP auf 139,42 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,209 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,19 Prozent auf 12'103 Punkte - SLI (Dienstag): -0,07 Prozent auf 1'991 Punkte - SPI (Dienstag): -0,12 Prozent auf 16'803 Punkte - Dax (Dienstag): +0,36 Prozent auf 23'611 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,23 Prozent auf 7'872 Punkte

awp-robot/sw/