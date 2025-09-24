STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Mittwoch wohl erneut den Rückwärtsgang einlegen. Negative Vorgaben aus den USA belasten die vorbörslichen Kurse auch hierzulande. Händler sprachen überwiegend von Gewinnmitnahmen. Anleger werden sich vor der morgigen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB ohnehin zurückhalten.
- SMI vorbörslich: -0,23 Prozent auf 12'074,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,19 Prozent auf 46'293 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,95 Prozent auf 22'573 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,12 Prozent auf 45'550 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom will Jobs nach Holland und Lettland verlagern - BLKB will aus Radicant aussteigen - Verkaufsgespräche finden derzeit statt Rückgabe der Radicant-Banklizenz als zweite Option - Wisekey H1: Umsatz 5,3 Mio USD (VJ 5,2 Mio) Reinergebnis -22,3 Mio USD (VJ -15,5 Mio) - EPH H1: Reinergebnis +4,7 Mio EUR (VJ -13,9 Mio) - Galderma kündigt neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo prüft Windpark in Wil PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bioversys: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,686 Prozent - Holcim: FMR meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 - Perrot Duval: GV Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Herbst (9.00 Uhr) UBS-CFA Index September (10.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima September 2025 (10.00 Uhr) - US: Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Neubauverkäufe August 2025 (16.00 Uhr) - EU: Geschäftsklima September 2025 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9350 - USD/CHF: 0,7926 - Swiss Bond Index: +0,02 BP auf 139,42 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,209 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,19 Prozent auf 12'103 Punkte - SLI (Dienstag): -0,07 Prozent auf 1'991 Punkte - SPI (Dienstag): -0,12 Prozent auf 16'803 Punkte - Dax (Dienstag): +0,36 Prozent auf 23'611 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,23 Prozent auf 7'872 Punkte
