- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 11'966,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,37 Prozent auf 46'121 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 22'498 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 45'740 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler erhält Grossauftrag von Hotelkette Accor PS vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Sandoz lanciert neues Eisenpräparat in den USA - Basilea schliesst mit US-Behörde BARDA Fördervereinbarung ab Nicht-verwässernde finanzielle Förderung von bis zu 159 Mio. USD - Zwahlen et Mayr H1: Umsatz 19,6 Mio Fr. (VJ 23,2 Mio) Reinergebnis -4,12 Mio Fr. (VJ -0,46 Mio) - Santhera gibt Details zur Wandelanleihe mit Highbridge bekannt - Swiss Prime Site emittiert Bond über 500 Mio Euro mit Laufzeit von 6 Jahren - TX Group startet Aktienrückkaufprogramm am Freitag NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 8 Mte: Umsatz 4,16 Mrd Fr. (VJ 4,27 Mrd) Betriebsergebnis 456 Mio Fr. (VJ 489 Mio) Reingewinn 310 Mio Fr. (VJ 345 Mio) 2025: Weiter Umsatzwachstum in LW im niedrigen einstell. Bereich - Raiffeisen Futura Immo Fonds nimmt neue Mittel auf - Sportradar geht mit US-Anbieter Partnerschaft ein für Spielerschutz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - BAK bestätigt BIP-Prognosen 2025 (+1,2 Prozent, bereinigt) und 2026 (+0,9 Prozent) geht weiter davon aus, dass US-Zollniveau von 39 Prozent nicht Bestand hat - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von 3,007 Prozent - DocMorris meldet Eigenanteil von 5,905 Prozent/14,211 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Swisscanto 3,006 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,119 Prozent - Leclanché: Al Aiban Saud/Leclanché/Pure Capital melden Anteil 181,369 Prozent/90,513 Prozent - SMG: Pictet AM meldet Anteil v. 3,042 Prozent; Blackrock 3,287 Prozent - Züblin: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Perrot Duval Freitag: - keine Termine Montag: - Ypsomed: Kapitalmarkttag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 (Montag) - BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) Ausland: - EU: Geldmenge M3 8/25 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 8/25 (14.30 Uhr) BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Grosshandel Lagerbestände (14.30 Uhr) Handelsbilanz 8/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba (Aktiensplit 1:10; 27. Oktober) - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,7951 - Swiss Bond Index: -9 BP auf 139,33 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,211 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,02 Prozent auf 11'979 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,05 Prozent auf 1'970 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,91 Prozent auf 16'651 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,23 Prozent auf 23'667 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,03 Prozent auf 7'827 Punkte

