STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Handel eine Spur schwächer. Für eine etwas zurückhaltende Stimmung an den Börsen sorgen in der laufenden Woche die vorsichtigen Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell und einem weiteren Fed-Mitglied hinsichtlich weiterer Zinssenkungen. Hierzulande wird heute der neuste Zinsentscheid der SNB um 9.30 Uhr das Highlight sein.
- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 11'966,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,37 Prozent auf 46'121 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 22'498 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 45'740 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler erhält Grossauftrag von Hotelkette Accor PS vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Sandoz lanciert neues Eisenpräparat in den USA - Basilea schliesst mit US-Behörde BARDA Fördervereinbarung ab Nicht-verwässernde finanzielle Förderung von bis zu 159 Mio. USD - Zwahlen et Mayr H1: Umsatz 19,6 Mio Fr. (VJ 23,2 Mio) Reinergebnis -4,12 Mio Fr. (VJ -0,46 Mio) - Santhera gibt Details zur Wandelanleihe mit Highbridge bekannt - Swiss Prime Site emittiert Bond über 500 Mio Euro mit Laufzeit von 6 Jahren - TX Group startet Aktienrückkaufprogramm am Freitag NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 8 Mte: Umsatz 4,16 Mrd Fr. (VJ 4,27 Mrd) Betriebsergebnis 456 Mio Fr. (VJ 489 Mio) Reingewinn 310 Mio Fr. (VJ 345 Mio) 2025: Weiter Umsatzwachstum in LW im niedrigen einstell. Bereich - Raiffeisen Futura Immo Fonds nimmt neue Mittel auf - Sportradar geht mit US-Anbieter Partnerschaft ein für Spielerschutz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - BAK bestätigt BIP-Prognosen 2025 (+1,2 Prozent, bereinigt) und 2026 (+0,9 Prozent) geht weiter davon aus, dass US-Zollniveau von 39 Prozent nicht Bestand hat - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von 3,007 Prozent - DocMorris meldet Eigenanteil von 5,905 Prozent/14,211 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Swisscanto 3,006 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,119 Prozent - Leclanché: Al Aiban Saud/Leclanché/Pure Capital melden Anteil 181,369 Prozent/90,513 Prozent - SMG: Pictet AM meldet Anteil v. 3,042 Prozent; Blackrock 3,287 Prozent - Züblin: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Perrot Duval Freitag: - keine Termine Montag: - Ypsomed: Kapitalmarkttag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 (Montag) - BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) Ausland: - EU: Geldmenge M3 8/25 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 8/25 (14.30 Uhr) BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Grosshandel Lagerbestände (14.30 Uhr) Handelsbilanz 8/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba (Aktiensplit 1:10; 27. Oktober) - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,7951 - Swiss Bond Index: -9 BP auf 139,33 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,211 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,02 Prozent auf 11'979 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,05 Prozent auf 1'970 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,91 Prozent auf 16'651 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,23 Prozent auf 23'667 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,03 Prozent auf 7'827 Punkte
