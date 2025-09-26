STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein volatiler Börsentag ab. Dabei deuten die vorbörslichen Indikationen zunächst auf einen etwas tieferen Start hin. US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Freitag Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab dem 1. Oktober angekündigt. Dies hat Pharmatitel von Indien bis Australien bereits unter Druck gesetzt - hierzulande gibt die gesamte Branche nach. - SMI vorbörslich: -0,77 Prozent auf 11'784,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,38 Prozent auf 45'947 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,50 Prozent auf 22'385 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,64 Prozent auf 45'462 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an Novartis vorbörslich -2,5 Prozent Roche GS vorbörslich -2,5 Prozent Sandoz vorbörslich -1,4 Prozent Lonza vorbörslich -1,8 Prozent - Nestlé ernennt Alfonso Gonzalez Loeschen zum CEO von Nespresso - Novartis wird an Fachkongress neue Daten zu Pluvicto und Kisqali vorstellen - Adval Tech ernennt Thomas Zimmermann-Liu zum neuen Finanzchef - Montana Aerospace verkauft Energiesegment an Grossaktionär - Siegfried: VRP Andreas Casutt tritt 2026 zurück - Beat Walti vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - ZKB holt neuen Leiter für institutionelles Geschäft bei Raiffeisen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von 3,047 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,025 Prozent - Implenia: JPMorgan meldet Anteil von 3,253 Prozent - Julius Bär: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,033 Prozent - SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,972 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Ypsomed: Kapitalmarkttag Dienstag: - Leclanché: Ergebnis H1 - Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich) - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis H1 (nachbörslich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 (Montag) - BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) - KOF Konjunkturbarometer September (Dienstag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 (Dienstag) Ausland: - US: Private Einkommen 8/25 (14:30) Konsumausgaben 8/25 (14:30) PCE-Preisindex 8/25 (14:30) University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9334 - USD/CHF: 0,7991 - Swiss Bond Index: -1 BP auf 139,32 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,23 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,86 Prozent auf 11'876 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,11 Prozent auf 1'948 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,01 Prozent auf 16'483 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,56 Prozent auf 23'535 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,97 Prozent auf 7'795 Punkte

