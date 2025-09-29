- SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 11'958,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,65 Prozent auf 46'247 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,44 Prozent auf 22'484 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,89 Prozent auf 44'952 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan investiert 40 Millionen Franken in neues Duftstoff-Werk in Guangzhou - Roche: Fitch bestätigt Rating 'AA' mit Ausblick 'stabil' - SGS wird Bau des Fussballstadions in Valencia überwachen - Landis+Gyr veräussert EMEA-Geschäft an AURELIUS Verkaufspreis 215 Mio USD Verkauftes Geschäft macht Umsatz von rund 600 Mio USD Transaktion könnte zu Wertminderung von rund 190 Mio USD führen Wertminderung soll im H1 2025 verbucht werden vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent - Ypsomed präsentiert anlässlich Kapitalmarkttag ihre Wachstumsstrategie Bis 2029/30 Umsatz zw. 0,9 und 1,1 Mrd Fr. erwartet Bis 2029/30 EBIT zwischen 280 und 340 Mio Fr erwartet Bauen globale Produktionskapazität deutlich aus - LLB: Christoph Reich wird definitiv neuer CEO der LLB-Gruppe - Siegfried-Tochter Dinamiqs eröffnet Produktionsanlage in Schlieren - WISeKey: Vertrag mit Quantix für Post-Quanten-Halbleiterzentrum in Spanien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,982 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 7,398 Prozent/2,956 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,037 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,142 Prozent - Komax: Metall Zug meldet Anteil von 25 Prozent - Metall Zug: Annelies Häcki Buhofer meldet 11,515 Prozent nach Aktienübertragungen - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Santhera: Bank of America meldet Anteil von 3,449 Prozent - Swissquote: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,407 Prozent - V-Zug: Metall Zug meldet Anteil von 30,292 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Ypsomed: Kapitalmarkttag Dienstag: - Addex: Ergebnis Q2 - Leclanché: Ergebnis H1 - Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich) - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024 (08.30 Uhr) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer September (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 (Mittwoch) Dienstleistungsumsätze Juli 2025 (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (Mittwoch) Ausland: - EUR: Verbrauchervertrauen (11.00 Uhr) - USA: Schwebende Hausverkäufe (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober - Rieter: Bezugsrechtshandel bis HEUTE - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9334 - USD/CHF: 0,7963 - Swiss Bond Index: +17 BP auf 139,49 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,218 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,45 Prozent auf 11'930 Punkte - SLI (Freitag): +0,43 Prozent auf 1'956 Punkte - SPI (Freitag): +0,29 Prozent auf 16'531 Punkte - Dax (Freitag): +0,87 Prozent auf 23'739 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,55 Prozent auf 7'871 Punkte

