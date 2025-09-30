- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 11'997,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,15 Prozent auf 46'316 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,48 Prozent auf 22'591 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,01 Prozent auf 45'048 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS kritisiert Vorlage zu Änderung der Eigenmittelverordnung Vernehmlassungsantwort: Wollen verhältnismässige Umsetzung v. TBTF-Regeln Kosten weitreichende Massenahmen würden Wettbewerbsfähigkeit schwächen Gegen «unverhältnmismässig Vorschläge» zu Behandlung Software und DTA Software/DTA-Regeln kosten rund 11 Mrd Kapital auf Gruppenebene Ansatz von Bundesrat zur Stärkung von AT1-Kapital nicht zielgerichtet Vorlage sollte Übergangfristen für «weitreichende Änderungen» enthalten Unabhängige Studien rechnen mit Kosten für Kapital von 10 Prozent - Roche stellt neuen Troponin T-Test zur präzisen Herzinfarkt-Diagnose vor - Addex H1: Liquide Mittel 2,3 Mio Fr. (Ende Q1: 2,8 Mio) Q2: Reinergebnis -1,84 Mio Fr. (VJ 12,9 Mio) - Youngtimers H1: Reinergebnis -4,5 Mio USD (VJ -1,6 Mio) - Airesis muss keinen Halbjahresbericht mehr vorlegen - Avolta geht Parnterschaft mit thailändischem Duty-Free-Anbieter ein - Bystronic ernennt mit Wilfried de Backer neuen Chef für Service-Geschäft - Kuros stellt MagnetOs MIS Delivery System an SMISS-Tagung in Las Vegas vor - LUKB: Désirée von Michaelis folgt auf Beat Hodel in Geschäftsleitung - Zug Estates ernennt Janine Nauer zur Chefin für Projektentwicklung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo: Roland Leuenberger soll neuer Verwaltungsratspräsident werden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: RatingDog-Einkaufsmanagerindex zieht überraschend an - DE: Einfuhrpreise August -1,5 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,4) Einfuhrpreise August -0,5 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,2) Einzelhandelsumsatz real August -0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,6) Einzelhandelsumsatz real August -1,1 Prozent gg Vorjahr (Prognose +2,3) Einzelhandelsumsatz nominal August +0,1 Prozent gg Vormonat Einzelhandelsumsatz nominal August +3,2 Prozent gg Vorjahr WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,038 Prozent - Rieter: JPMorgan meldet Anteil von 29,668 Prozent - Roche: Maja Oeri meldet Anteil von 3,792 Prozent; Melchior Oeri 3,792 Prozent - Santhera meldet Eigenanteil von 4,601 Prozent/45,089 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Addex (Conf Call 16.00 Uhr) Donnestag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer September (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 (Mittwoch) Dienstleistungsumsätze Juli 2025 (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitsmarktdaten (09.55 Uhr) Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröff. 14.00 Uhr) - FR: Erzeugerpreise 8/25 (08.45 Uhr) Konsumausgaben 8/25 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröff. 08.45 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 8/25 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröff. 11.00 Uhr) - US: FHFA Hauspreisindex 7/25 (15.00 Uhr) MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25 (15.45 Uhr) Jolts Offene Stellen 8/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9355 - USD/CHF: 0,7973 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 139,60 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,19 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,64 Prozent auf 12'007 Punkte - SLI (Montag): +0,52 Prozent auf 1'967 Punkte - SPI (Montag): +0,61 Prozent auf 16'632 Punkte - Dax (Montag): +0,02 Prozent auf 23'745 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,10 Prozent auf 7'881 Punkte

