STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein schwungvoller Start ins vierte Quartal ab. Damit würde der Markt an die Vortagesgewinne anknüpfen. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen laut Händlern für einen freundlichen Verlauf. So sorgten die gescheiterten Verhandlungen im US-Haushaltsstreit und der nun folgende US-Regierungsstillstand nicht für grössere Verwerfungen.
- SMI vorbörslich: +0,58 Prozent auf 12'179,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,18 Prozent auf 46'398 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,30 Prozent auf 22'660 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,78 Prozent auf 44'580 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan will US-Firma Belle Aire Creations übernehmen Übernommene Firma mit Umsatz von 65 Mio Fr. - Kühne+Nagel eröffnet erste eigene Niederlassung mit Lager in Island - Novartis erhält FDA-Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht - Sika übernimmt dänischen Mörtelhersteller Marlon Tørmørtel - Leclanché H1: Umsatz 7,0 Mio Fr. (VJ 5,6 Mio) EBITDA -26,4 Mio Fr. (VJ -19,2 Mio) Reinergebnis -38,8 Mio Fr. (VJ -27,2 Mio) - Anleihe: Cham Swiss Properties nimmt 150 Mio Franken für 5 Jahre auf - GF schliesst Übernahme der auf Metallarmaturen spezialisierten VAG-Gruppe ab - Naturenergie mit Chefabgang bei Tochtergesellschaft - Stadler liefert FLIRT XL-Triebzüge für die S-Bahn Rhein-Ruhr - Vaudoise übernimmt Zürcher Anlageberater Ecofin Investment Consulting - Zuger Kantonalbank: Präsident Urs Rüegsegger tritt 2026 zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - US: Keine Einigung auf Haushalt - «Shutdown» hat begonnen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DKSH: Black Creek Investment Management Inc. meldet Anteil von 3,055 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,087 Prozent - Novavest: Caceis meldet Anteil von 15,013 Prozent - Rieter: Mehrere Beteiligungsveränderungen im Rahmen Kapitalerhöhung - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von 11,74 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Addex: Conf Call Q2 (16.00 Uhr) Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Juli 2025 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025 (Donnerstag) Logiernächte August 2025 (Freitag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 9/25 - 1. Schätzung (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsänderung (14.15 Uhr) Bauinvestitionen 8/25 (16.00 Uhr) ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 (geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9342 - USD/CHF: 0,7945 - Swiss Bond Index: -26 BP auf 139,34 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,204 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,86 Prozent auf 12'109 Punkte - SLI (Dienstag): +0,63 Prozent auf 1'979 Punkte - SPI (Dienstag): +0,70 Prozent auf 16'749 Punkte - Dax (Dienstag): +0,57 Prozent auf 23'881 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,32 Prozent auf 7'896 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)