- SMI vorbörslich: +0,58 Prozent auf 12'179,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,18 Prozent auf 46'398 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,30 Prozent auf 22'660 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,78 Prozent auf 44'580 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan will US-Firma Belle Aire Creations übernehmen Übernommene Firma mit Umsatz von 65 Mio Fr. - Kühne+Nagel eröffnet erste eigene Niederlassung mit Lager in Island - Novartis erhält FDA-Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht - Sika übernimmt dänischen Mörtelhersteller Marlon Tørmørtel - Leclanché H1: Umsatz 7,0 Mio Fr. (VJ 5,6 Mio) EBITDA -26,4 Mio Fr. (VJ -19,2 Mio) Reinergebnis -38,8 Mio Fr. (VJ -27,2 Mio) - Anleihe: Cham Swiss Properties nimmt 150 Mio Franken für 5 Jahre auf - GF schliesst Übernahme der auf Metallarmaturen spezialisierten VAG-Gruppe ab - Naturenergie mit Chefabgang bei Tochtergesellschaft - Stadler liefert FLIRT XL-Triebzüge für die S-Bahn Rhein-Ruhr - Vaudoise übernimmt Zürcher Anlageberater Ecofin Investment Consulting - Zuger Kantonalbank: Präsident Urs Rüegsegger tritt 2026 zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - US: Keine Einigung auf Haushalt - «Shutdown» hat begonnen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DKSH: Black Creek Investment Management Inc. meldet Anteil von 3,055 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,087 Prozent - Novavest: Caceis meldet Anteil von 15,013 Prozent - Rieter: Mehrere Beteiligungsveränderungen im Rahmen Kapitalerhöhung - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von 11,74 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Addex: Conf Call Q2 (16.00 Uhr) Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Juli 2025 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025 (Donnerstag) Logiernächte August 2025 (Freitag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 9/25 - 1. Schätzung (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsänderung (14.15 Uhr) Bauinvestitionen 8/25 (16.00 Uhr) ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 (geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9342 - USD/CHF: 0,7945 - Swiss Bond Index: -26 BP auf 139,34 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,204 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,86 Prozent auf 12'109 Punkte - SLI (Dienstag): +0,63 Prozent auf 1'979 Punkte - SPI (Dienstag): +0,70 Prozent auf 16'749 Punkte - Dax (Dienstag): +0,57 Prozent auf 23'881 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,32 Prozent auf 7'896 Punkte

awp-robot/sw/