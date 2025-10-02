STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es dank positiven Vorgaben aus den USA weiter nach oben gehen. Derweil scheint der Shutdown (noch) die Märkte noch nicht zu sehr belasten. Sollte am Freitag aber der Arbeitsmarktbericht deswegen nicht veröffentlicht werden, könnte dies die Unsicherheit an den Märkten verstärken. Hierzulande dürfte derweil das Rally der Pharmawerte noch anhalten. Denn laut Regierungskreisen sollen die zum 1. Oktober angekündigten neuen Zölle auf Arzneimittelimporte in die USA doch noch nicht erhoben werden. - SMI vorbörslich: +0,47 Prozent auf 12'418,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,09 Prozent auf 46'441 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,42 Prozent auf 22'755 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,15 Prozent auf 45'062 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize schliesst Partnerschaft mit Greentown Labs - Roche startet Übernahmeangebot für 89bio offiziell - Roche/Novartis: Start neuer US-Pharmazölle erfolgt erst später (Kreise) - Bellevue ernennt neue Vertriebschefin für Asien Pazifik - DKSH bringt malaysischen Kaffee und Brotaufstriche nach Singapur - HBM Healthcare H1: Reingewinn 96 Mio Mio Fr. (VJ 23 Mio) - Rieter holt sich mit Kapitalerhöhung knapp 462 Millionen Franken vorbörsliche Indikation -24,6 Prozent - Sunrise nimmt über Anleihe und Kredit 385 Mio Euro und 650 Mio Dollar auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - TA: Swiss soll mehr Geld an Lufthansa-Gruppe abliefern PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,071 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Rieter: VP Fund Solutions meldet Anteil von 19,87 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025 (08.30 Uhr) Logiernächte August 2025 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2025 (Montag) Ausland: - EU: Arbeitslosenquote 8/25 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 8/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9352 - USD/CHF: 0,7964 - Swiss Bond Index: -26 BP auf 139,08 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,239 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +2,07 Prozent auf 12'360 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,08 Prozent auf 2'000 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,55 Prozent auf 17'009 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,98 Prozent auf 24'114 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,09 Prozent auf 7'967 Punkte
awp-robot/sw/ra
(AWP)