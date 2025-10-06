- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 12'522,76 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,51 Prozent auf 46'758 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,28 Prozent auf 22'781 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +5,13 Prozent auf 48'118 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält CE-Kennung für KI-basierten Nierentest - Swisscom-Chef setzt auf Italien, Effizienz und KI (CH Media) - Zurich-Chef sieht Vorteile für die Schweiz in einer multipolaren Welt (SoBli) - Helvetia-Chef rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer (NZZaS) - Leonteq: Fitch senkt Rating auf «BBB-» - Ausblick stabil - Sunrise schliesst Klasse-A-ADS-Programm definitiv am 13. November ab - Youngtimers: VRP Rory Knight tritt zurück - CEO Cheng übernimmt interimistisch - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,039 Prozent - Cham SP: Caceis meldet Anteil von 3,087 Prozent - Idorsia meldet Eigenanteil von 10,461 Prozent/37,525 Prozent - Rieter : Mehrere Beteiligungsveränderungen im Zshg. mit Kapitalerhöhung - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,775 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 19,865 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2025 (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven September 2025 (Dienstag) Ausland: - DE: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 (10.30 Uhr) - GB: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 (10.30 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 8/25 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 (geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9330 - USD/CHF: 0,7967 - Swiss Bond Index: -2 BP auf 139,08 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,244 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,64 Prozent auf 12'507 Punkte - SLI (Freitag): +0,66 Prozent auf 2'027 Punkte - SPI (Freitag): +0,54 Prozent auf 17'209 Punkte - Dax (Freitag): -0,18 Prozent auf 24'379 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,44 Prozent auf 8'082 Punkte

