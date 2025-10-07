STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas schwächer. Nach dem phamra- und techgetriebenen Rally der vergangenen sieben Börsentage scheint es vorerst zu einer Verschnaufpause zu kommen. Immerhin ist der SMI mit einem Plus von beinahe 700 Punkten in dieser Zeitspanne aus einer monatelangen Seitwärtsbewegung ausgebrochen und hat ein Niveau erreicht wie zuletzt Anfang April. Gewinnmitnahmen kämen also nicht überraschend, heisst es in Marktkreisen.
- SMI vorbörslich: -0,18 Prozent auf 12'528,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,14 Prozent auf 46'695 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,71 Prozent auf 22'942 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,07 Prozent auf 47'978 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel eröffnet neues Luftfrachtdrehkreuz in Indien - Cosmo gibt die behördliche Zulassung von Winlevi in Südkorea bekannt - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit thailänd. Lebensmittelanbieter RBF - EFG International schliesst Übernahme von Cité Gestion ab - GF verkauft Eisengiesserei in Leipzig an Linamar für 45 Mio EUR - Varia US refinanziert 50-Mio-Anleihe unter anderem mit privatem Darlehen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE AUGUST 1,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +3,1) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Fabrice Evangelista meldet Anteil von 8,899 Prozent/8,899 Prozent - Rieter: VP Fund Solutions meldet Anteil von <3 Prozent; JPMorgan 2,091 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven September 2025 (09.00 Uhr) Ausland: - FR: Handels- und Leistungsbilanz 8/25 (08.45 Uhr) - US: Handelsbilanz 8/25 (terminiert 14.30 Uhr, fällt evt. wg. Shoutdown aus) Konsumentenkredit 8/25 (terminiert 21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9310 - USD/CHF: 0,7966 Swiss Bond Index: -11 BP auf 138,97 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,26 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,35 Prozent auf 12'551 Punkte - SLI (Montag): +0,54 Prozent auf 2'038 Punkte - SPI (Montag): +0,48 Prozent auf 17'292 Punkte - Dax (Montag): +0,00 Prozent auf 24'378 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,05 Prozent auf 7'972 Punkte
