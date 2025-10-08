STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit schwenkt der SMI nach seinem kurzen Verschnaufer wieder auf den Kletterpfad der letzten Tage ein. Die Vorgaben aus Übersee sprechen laut Händlern dagegen eher für Zurückhaltung.
- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 12'556,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,20 Prozent auf 46'603 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,67 Prozent auf 22'788 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,32 Prozent auf 47'798 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB verkauft Robotik-Geschäft an japan. SoftBank Group Veräusserung hat Unternehmenswert von 5,375 Milliarden Dollar Spin-off-Idee wird nicht weiterverfolgt Abschluss Transaktion Mitte bis Ende 2026 erwartet Verkauf unmittelbar wertgenerierend für Aktionäre Verkauf führt zu nicht-operat. Buchgewinn v. St. von rund 2,4 Mrd USD Barerlös nach Transaktionskosten von rund 5,3 Mrd USD erwartet Spartenleiter Sami Atiya verlässt Unternehmen wird als Berater bei Robotics den Carve-Out-Prozess begleiten vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Givaudan investiert 215 Mio US-Dollar in US-Produktionsanlage - Aryzta: CEO Schai tritt zurück - Präsident Jordi übernimmt interimistisch Ziel für organisches Wachstum für 2025 unverändert EBITDA auf vergleichbarer Basis mind. 300 Mio EUR Q3-Umsatz wie geplant am 20. Oktober vorbörsliche Indikation -4,2 Prozent - BKB-CEO: EK-Ziel ambitionierter als auf ersten Blick (Inti FuW) - Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Trafigura sichert sich Kreditfazilität über 3,4 Milliarden US-Dollar - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,013 Prozent - CFT: Adrian Bell meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von 3,005 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,111 Prozent PRESSE MITTWOCH - Glencore erhält von australischer Regierung Hilfspaket für Kupferwerke (WSJ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025 (Freiag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.30 Uhr) FOMC-Sitzungsprotokoll (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9305 - USD/CHF: 0,8015 - Swiss Bond Index: -14 BP auf 138,83 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,276 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,24 Prozent auf 12'522 Punkte - SLI (Dienstag): -0,25 Prozent auf 2'033 Punkte - SPI (Dienstag): -0,16 Prozent auf 17'264 Punkte - Dax (Dienstag): +0,03 Prozent auf 24'386 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,32 Prozent auf 7'975 Punkte
awp-robot/sw/uh
(AWP)