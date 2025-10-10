STIMMUNG:
- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet. Die Konsolidierung nach den starken Gewinnen setze sich fort, heisst es am Markt. Auch nähmen Anleger vor dem Beginn der Bilanzsaison für das dritte Quartal den Fuss vom Gas. Die Ergebnisse und Ausblicke der Unternehmen müssten nun zeigen, ob die Kursgewinne berechtigt seien oder ob der Markt inzwischen nicht doch überhitzt sei, meint ein Händler.
- SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 12'600,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,52 Prozent auf 46'358 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,08 Prozent auf 23'025 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,85 Prozent auf 48'170 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Berner KB setzt Chefs der Tochter Aity vor die Türe - Bellevue: adbodmer-Verkauf im Rahmen eines Management-Buy-Out - Edisun Europe begibt Anleihe über 16,2 Millionen Franken - Leclanché und Century Ship Services schliessen Partnerschaft für Batterien - Idorsia: platziert Aktien zu 4,00 Fr. Erzielt Einnahme aus Platzierung von 65,6 Mio Fr. Insgesamt 16,4 Millionen neue sowie eigene Aktien platziert bestätigt Finanzprognose 2025 nach Platzierung von Aktien - U-Blox: 61,13 Prozent der Aktien von Advent-Angebot angedient vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - Ypsomed: baut ersten Produktionsstandort in den USA auf investiert 200 Millionen Schweizer Franken in erster Phase plant in North Carolina etwa 100 neue Arbeitsplätze NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,869 Prozent - CFT: Michael Leibowitz meldet Anteil von 3,226 Prozent - Santhera: Idorsia meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Viva-Netzwerk von Aevis wächst langsamer als geplant (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag - Tecan: Q3 Update (qualitativ) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025 (nachbörslich) Dienstag: - Bossard: Umsatz Q3 - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex September 2025 (09:00) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025 (Dienstag) Ausland: - IT: Industrieproduktion 8/25 (10:00) - US: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung) (16:00) - EU: S&P zu Italien Scope zu EU SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9325 - USD/CHF: 0,8059 - Swiss Bond Index: +2 BP auf 139,07 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,25 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,31 Prozent auf 12'609 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,28 Prozent auf 2'047 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,16 Prozent auf 17'391 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,06 Prozent auf 24'611 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,83 Prozent auf 8'041 Punkte
