STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag gemäss vorbörslichen Indikationen höher erwartet. Händler hoffen auf eine Erholung nach den Verlusten vom Freitag, als die Furcht vor einer ernbeuten Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China die Märkte im späten Handel nach unten gezogen hatte. Die Nervosität am Markt hat sich inzwischen aber bereits wieder etwas gelegt: So schlug US-Präsident Trump zuletzt wieder versöhnlichere Töne an. Daher könnten sich die Marktteilnehmer nun stärker der bevorstehenden Bilanzsaison zuwenden, heisst es am Markt.
- SMI vorbörslich: +0,53 Prozent auf 12'547,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,90 Prozent auf 45'480 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,56 Prozent auf 22'204 Punkte - Nikkei 225 (Montag): xx Prozent auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kündigt Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten an Fachkongress an - Julius Bär stellt bei Degag-Pleite Forderungen von 48 Millionen Euro (HB) - LUKB übt Option zur vorzeitigen Rückzahlung der AT-1-Anleihe nicht aus - Meyer Burger: Aktien werden per 14.1.2026 dekotiert (letzter Handelstag 13.1.) -Handel wird heute für 3 Monate wieder aufgenommen - Mobimo schafft Bereich Akquisition und verkleinert Geschäftsleitung Leiter Bewirtschaftung Egli verlässt das Unternehmen nach Umbau - Tecan Q3: Umsatzanstieg in LW im mittleren einstelligen Prozentbereich 2025: Weiter bereinigte EBITDA-Marge von 17,5-18,5 Prozent erwartet Prognose berücksichtigt keine Auswirkungen der US-Zölle Nur schrittweise Erholung der Endmärkte 2026 zu erwarten Mittelfristziele: Weiter org. Plus im mittl.-hohen 1-stell. Prozent-Bereich vorbörsliche Indikation -1,0 Prozent - WKB strukturiert Asset Management und Advisory - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Avolta meldet Eigenanteil von 3 Prozent/6,26 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,052 Prozent - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3 Prozent - Rieter: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025 (nachbörslich) Dienstag: - Bossard: Umsatz Q3 - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Cicor: Business Update Q3 - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025 (Dienstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch) Ausland: - keine Termine vorgesehen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger ((per 14.1.26, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9306 - USD/CHF: 0,8008 - Swiss Bond Index: +18 BP auf 139,25 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,242 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,01 Prozent auf 12'481 Punkte - SLI (Freitag): -1,19 Prozent auf 2'023 Punkte - SPI (Freitag): -1,03 Prozent auf 17'212 Punkte - Dax (Freitag): -1,50 Prozent auf 24'241 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,76 Prozent auf 7'918 Punkte
