- SMI vorbörslich: +0,53 Prozent auf 12'547,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,90 Prozent auf 45'480 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,56 Prozent auf 22'204 Punkte - Nikkei 225 (Montag): xx Prozent auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kündigt Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten an Fachkongress an - Julius Bär stellt bei Degag-Pleite Forderungen von 48 Millionen Euro (HB) - LUKB übt Option zur vorzeitigen Rückzahlung der AT-1-Anleihe nicht aus - Meyer Burger: Aktien werden per 14.1.2026 dekotiert (letzter Handelstag 13.1.) -Handel wird heute für 3 Monate wieder aufgenommen - Mobimo schafft Bereich Akquisition und verkleinert Geschäftsleitung Leiter Bewirtschaftung Egli verlässt das Unternehmen nach Umbau - Tecan Q3: Umsatzanstieg in LW im mittleren einstelligen Prozentbereich 2025: Weiter bereinigte EBITDA-Marge von 17,5-18,5 Prozent erwartet Prognose berücksichtigt keine Auswirkungen der US-Zölle Nur schrittweise Erholung der Endmärkte 2026 zu erwarten Mittelfristziele: Weiter org. Plus im mittl.-hohen 1-stell. Prozent-Bereich vorbörsliche Indikation -1,0 Prozent - WKB strukturiert Asset Management und Advisory - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Avolta meldet Eigenanteil von 3 Prozent/6,26 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,052 Prozent - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3 Prozent - Rieter: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2025 (nachbörslich) Dienstag: - Bossard: Umsatz Q3 - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Cicor: Business Update Q3 - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025 (Dienstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch) Ausland: - keine Termine vorgesehen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger ((per 14.1.26, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9306 - USD/CHF: 0,8008 - Swiss Bond Index: +18 BP auf 139,25 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,242 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,01 Prozent auf 12'481 Punkte - SLI (Freitag): -1,19 Prozent auf 2'023 Punkte - SPI (Freitag): -1,03 Prozent auf 17'212 Punkte - Dax (Freitag): -1,50 Prozent auf 24'241 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,76 Prozent auf 7'918 Punkte

awp-robot/sw/