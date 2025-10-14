- SMI vorbörslich: -0,37 Prozent auf 12'439,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,29 Prozent auf 46'068 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,21 Prozent auf 22'695 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,51 Prozent auf 46'882 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Umsatz 5743 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5742 Mio) Umsatz Riechstoffe 2923 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2902 Mio) Umsatz Aromen 2820 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2840 Mio) Org. Wachstum 5,7 Prozent (H1: 6,3 Prozent) Q3: Org. Wachstum 4,4 Prozent (AWP-Konsens: 4,1 Prozent) Werden wohl oberes Ende von 4-5 Prozent bis Ende 2025 übertreffen Vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - ABB entwickelt mit US-Techriese Nvidia neue KI-Rechenzentren - Bossard Q3: Umsatz 264,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 256,0 Mio) Umsatz Europa 160,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 155,2 Mio) Umsatz Amerika 56,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,0 Mio) Umsatz Asien 48,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,6 Mio) Q4: Verhaltene Umsatzentwicklung und FX-Gegenwind erwartet 2025: Umsatz im Bereich 1055 bis 1065 Mio Fr. erwartet (VJ 986,4 Mio) EBIT-Marge von «rund 10 Prozent» erwartet (VJ 10,2 Prozent) bestätigt Mittelfristziele und zeigt sich «optimistisch für Zukunft» Vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl September 3,04 Mio (+3,4 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz September 56,7 Mio Fr. (-0,8 Prozent gg VJ) - Warteck Invest kauft Wohnüberbauung in Baselland - Marktwert 68,7 Mio Fr. - Wisekey 9Mte: Umsatz 10,6 Mio USD (+39 Prozent) 2025: Umsatz weiter zwischen 18,0 und 21,0 Mio USD erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swissgrid mit tieferem Halbjahresgewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Cicor: Business Update Q3 - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q3 Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz 9 Monate (Webcast 09.30 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - DocMorris: Trading Update Q3 - Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate - Kuros: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025 (Donnerstag) Ausland: - USA: IWF Weltwirtschaftsausblick (15.00 Uhr) IWF Globaler Finanzstabilitätsbericht (16.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9293 - USD/CHF: 0,8024 - Swiss Bond Index: +41 BP auf 139,66 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,208 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,03 Prozent auf 12'485 Punkte - SLI (Montag): +0,13 Prozent auf 2'025 Punkte - SPI (Montag): +0,05 Prozent auf 17'222 Punkte - Dax (Montag): +0,60 Prozent auf 24'388 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,33 Prozent auf 7'934 Punkte

