- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich auch am Dienstag von seiner zurückhaltenden Seite zeigen. Drauf deuten die tieferen vorbörslichen Indikationen hin. Bereits zum gestrigen Wochenstart war der Leitindex am Ende nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Die Vorgaben sind derweil etwas durchwachsen.
- SMI vorbörslich: -0,37 Prozent auf 12'439,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,29 Prozent auf 46'068 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,21 Prozent auf 22'695 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,51 Prozent auf 46'882 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Umsatz 5743 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5742 Mio) Umsatz Riechstoffe 2923 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2902 Mio) Umsatz Aromen 2820 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2840 Mio) Org. Wachstum 5,7 Prozent (H1: 6,3 Prozent) Q3: Org. Wachstum 4,4 Prozent (AWP-Konsens: 4,1 Prozent) Werden wohl oberes Ende von 4-5 Prozent bis Ende 2025 übertreffen Vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - ABB entwickelt mit US-Techriese Nvidia neue KI-Rechenzentren - Bossard Q3: Umsatz 264,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 256,0 Mio) Umsatz Europa 160,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 155,2 Mio) Umsatz Amerika 56,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,0 Mio) Umsatz Asien 48,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,6 Mio) Q4: Verhaltene Umsatzentwicklung und FX-Gegenwind erwartet 2025: Umsatz im Bereich 1055 bis 1065 Mio Fr. erwartet (VJ 986,4 Mio) EBIT-Marge von «rund 10 Prozent» erwartet (VJ 10,2 Prozent) bestätigt Mittelfristziele und zeigt sich «optimistisch für Zukunft» Vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl September 3,04 Mio (+3,4 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz September 56,7 Mio Fr. (-0,8 Prozent gg VJ) - Warteck Invest kauft Wohnüberbauung in Baselland - Marktwert 68,7 Mio Fr. - Wisekey 9Mte: Umsatz 10,6 Mio USD (+39 Prozent) 2025: Umsatz weiter zwischen 18,0 und 21,0 Mio USD erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swissgrid mit tieferem Halbjahresgewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Cicor: Business Update Q3 - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q3 Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz 9 Monate (Webcast 09.30 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - DocMorris: Trading Update Q3 - Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate - Kuros: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025 (Donnerstag) Ausland: - USA: IWF Weltwirtschaftsausblick (15.00 Uhr) IWF Globaler Finanzstabilitätsbericht (16.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9293 - USD/CHF: 0,8024 - Swiss Bond Index: +41 BP auf 139,66 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,208 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,03 Prozent auf 12'485 Punkte - SLI (Montag): +0,13 Prozent auf 2'025 Punkte - SPI (Montag): +0,05 Prozent auf 17'222 Punkte - Dax (Montag): +0,60 Prozent auf 24'388 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,33 Prozent auf 7'934 Punkte
