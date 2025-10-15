- SMI vorbörslich: +0,67 Prozent auf 12'518,50 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,44 Prozent auf 46'270 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,76 Prozent auf 22'522 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,91 Prozent auf 47'741 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BLKB: Bruno Meyer wird neuer CEO der radicant bank - Cicor Q3: Umsatz 160,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,1 Mio) Auftragseingang 174,48 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174,2 Mio) Q4 dürfte durch neue Aufträge stärker ausfallen 2025: Bisherige Prognosen bestätigt - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang 2777 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2834 Mio) Auftragseingang Chemtech 533 Mio Fr. (AWP-Konsens: 569 Mio) Auftragseingang Flow 1139 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1160 Mio) Auftragseing. Services 1106 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1105 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Wachstum Auftragseingang von 2 bis 5 Prozent erwartet Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent erwartet EBITDA-Marge von über 15 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - U-blox: Advent kontrolliert nach Übernahmeangebot 67,55 Prozent der Stimmen - Wisekey-Tochter startet Satelliten mit Quanten-sicherer Verschlüsselung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: NN Group N.V. meldet Anteil von 4,985 Prozent - Cicor: LLB Swiss Investment meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz 9 Monate (Webcast 09.30 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - DocMorris: Trading Update Q3 - Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate - Kuros: Update Q3 Freitag: - Comet: Trading Update Q3 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 (14.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025 (Donnerstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) (08.45 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 8/25 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Empire State Manufacturing Bericht 9/25 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 9/25 (14.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9297 - USD/CHF: 0,7997 - Swiss Bond Index: +10 BP auf 139,76 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,178 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,40 Prozent auf 12'435 Punkte - SLI (Dienstag): -0,37 Prozent auf 2'018 Punkte - SPI (Dienstag): -0,43 Prozent auf 17'147 Punkte - Dax (Dienstag): -0,62 Prozent auf 24'237 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,02 Prozent auf 7'920 Punkte

awp-robot/sw/uh