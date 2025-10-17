STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag schwächer erwartet. Grund dafür ist laut Händlern neben dem US-chinesischen Handelsstreit die Sorge vor einer neuen Regionalbankenkrise in den USA. Dies dürfte wohl auch hierzulande Gewinnmitnahmen auslösen. Für eine positive Wochenbilanz sollten die bisherigen Gewinne aber dennoch ausreichen. Zinssenkungshoffnungen hatten den Markt zusammen mit teilweise stark aufgenommenen Quartalszahlen gestützt.
- SMI vorbörslich: -0,61 Prozent auf 12'624,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,65 Prozent auf 45'952 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,47 Prozent auf 22'563 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,51 Prozent auf 47'549 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus erhält Lizenzrechte für Krebskandidaten der chinesischen Hansoh - Schindler verkauft Südkorea-Tochter an Otis Elevator Korea - Cham Swiss Properties plant mehr Wohnungen in Winterthur-Projekt - Comet 9 Mte: Umsatz 329,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 343,3 Mio) Q3: Umsatz 102,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116,2 Mio) 2025: Nettoumsatz und EBITDA-Marge am unteren Ende der Prognose Volatilität dürfte anhalten vorbörsliche Indikation -5,7 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,006 Prozent - Autoneum: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 16,373 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia: Jean-Paul und Martine Clozel mit Anteil von 24,664 Prozent;UBS Fund Mgt. <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,995 Prozent - Rieter: Herbert Item meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Swiss Marketplace Group: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3,039 Prozent PRESSE FREITAG - Logistik der Brauerei Chopfab Boxer wird nach Appenzell verlegt (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Aryzta: Umsatz Q3 (Conf. Call 08.30 Uhr) Dienstag: - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2025 (Dienstag) Ausland: - DE: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25 (08.00 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US*: Baugenehmigungen 9/25 (14.30 Uhr) Ein- und Ausfuhrpreise 9/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 (15.15 Uhr) *Publikation wegen Regierungsstillstand ungewiss SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9247 - USD/CHF: 0,7888 - Swiss Bond Index: -06 BP auf 139,86 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,167 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,38 Prozent auf 12'702 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,84 Prozent auf 2'051 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,05 Prozent auf 17'452 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,38 Prozent auf 24'272 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +3,40 Prozent auf 8'189 Punkte
