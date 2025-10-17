- SMI vorbörslich: -0,61 Prozent auf 12'624,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,65 Prozent auf 45'952 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,47 Prozent auf 22'563 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,51 Prozent auf 47'549 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus erhält Lizenzrechte für Krebskandidaten der chinesischen Hansoh - Schindler verkauft Südkorea-Tochter an Otis Elevator Korea - Cham Swiss Properties plant mehr Wohnungen in Winterthur-Projekt - Comet 9 Mte: Umsatz 329,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 343,3 Mio) Q3: Umsatz 102,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116,2 Mio) 2025: Nettoumsatz und EBITDA-Marge am unteren Ende der Prognose Volatilität dürfte anhalten vorbörsliche Indikation -5,7 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,006 Prozent - Autoneum: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 16,373 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia: Jean-Paul und Martine Clozel mit Anteil von 24,664 Prozent;UBS Fund Mgt. <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,995 Prozent - Rieter: Herbert Item meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Swiss Marketplace Group: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3,039 Prozent PRESSE FREITAG - Logistik der Brauerei Chopfab Boxer wird nach Appenzell verlegt (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Aryzta: Umsatz Q3 (Conf. Call 08.30 Uhr) Dienstag: - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2025 (Dienstag) Ausland: - DE: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25 (08.00 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US*: Baugenehmigungen 9/25 (14.30 Uhr) Ein- und Ausfuhrpreise 9/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 (15.15 Uhr) *Publikation wegen Regierungsstillstand ungewiss SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9247 - USD/CHF: 0,7888 - Swiss Bond Index: -06 BP auf 139,86 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,167 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,38 Prozent auf 12'702 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,84 Prozent auf 2'051 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,05 Prozent auf 17'452 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,38 Prozent auf 24'272 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +3,40 Prozent auf 8'189 Punkte

awp-robot/sw/