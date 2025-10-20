- SMI vorbörslich: +0,37 Prozent auf 12'690,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,52 Prozent auf 46'191 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,52 Prozent auf 22'680 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +3,14 Prozent auf 49'076 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: übernimmt Xella für 1,85 Mrd. Euro - Abschluss bis H2 2026 erwartet Xella ist führenden Anbieters nachhaltiger Wandlösungen Erwarteter zusätzlicher Umsatz 1 Mrd EUR Run-Rate-EBITDA-Synergien von 60 Mio EUR im dritten Jahr Übernahme bereits im ersten Jahr positiv für Gewinn pro Aktie Übernahme bereits im ersten Jahr positiv für Free Cashflow Übernahme ab drittem Jahr positiv für Kapitalrendite (ROIC) - Novartis stellt neue Daten zu Pluvicto an Fachkongress vor Pluvicto verzögert Krankheitsfortschritt bei Prostatakrebs - Roche: Daten zu Augenmittel Vamikibart zeigen schnelle Verbesserung Brustkrebs-Mittel Giredestrant senkt Rückfallgefahr deutlich Tecentriq senkt laut Phase-III-Studie Sterberisiko bei Blasenkrebs erhält FDA-Zulassung für Gazyva/Gazyvaro bei lupus nephritis - SGS schliesst Partnerschaft mit EcoVadis - UBS: Vorübergehende technische Störung bei Twint und E-Banking - Aryzta Q3: Umsatz 554,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 561,1 Mio) Org. Wachstum 0,8 Prozent (AWP-Konsens: 1,8 Prozent) Org. Wachstum Europa 0,7 Prozent (AWP-Konsens: 1,7 Prozent) Org. Wachstum Rest der Welt 1,4 Prozent (AWP-Konsens: 3,0 Prozent) Ziele für 2025 und Mittelfristziele bestätigt Beschleunigung der Kostensenkungsprogramme wegen höherer Ausgaben Wollen Schulden senken und Kapital an Aktionäre zurückgeben vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - DKSH schliesst exklusive Vertriebsvereinbarung mit Oli Enterprise für Taiwan - SMG: 2,05 Mio Aktien im IPO von Altaktionären verkauft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Goldschmelzer Metalor will in Neuenburg Millionen investieren PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - BR Parmelin: Verhandlungen im Zollstreit mit den USA dauern an - Ausland: - Chinas Wirtschaft wächst langsamer - Anstieg aber etwas besser als erwartet - DE: Erzeugerpreise September -1,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,5) Erzeugerpreise September -0,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,549 Prozent - Idorsia: FMR meldet Anteil von 4,254 Prozent - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,539 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Umsatz Q3 (Conf. Call 08.30 Uhr) Dienstag: - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate GV: Dormakaba (14.00 Uhr) Mittwoch: - Rieter: Investor Update 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - U-blox: Trading Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2025 (Dienstag) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch) Ausland: - ZO: Leistungsbilanz 8/25 (10.00 Uhr) Bauproduktion 8/25 (11.00 Uhr) - US: Frühindikator 9/25 (16.00 Uhr)* *Publikation wegen Regierungs-Shutdown ungewiss SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.10: - Dormakaba (9,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9254 - USD/CHF: 0,7932 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 139,81 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,162 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,45 Prozent auf 12'644 Punkte - SLI (Freitag): -0,75 Prozent auf 2'036 Punkte - SPI (Freitag): -0,52 Prozent auf 17'362 Punkte - Dax (Freitag): -1,82 Prozent auf 23'831 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,20 Prozent auf 8'174 Punkte

