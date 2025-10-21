- SMI vorbörslich: -0,06 Prozent auf 12'627,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,12 Prozent auf 46'707 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,37 Prozent auf 22'991 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,13 Prozent auf 49'251 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel erweitert in Thailand Kapazitäten für Strassentransport - SGS bündelt digitale Dienste in neuem Angebot - Sonova lanciert neue KI-basierte Produkte - Huber+Suhner 9 Mte: Auftragseingang 818,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 763 Mio) Umsatz 659,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 673 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter Umsatz etwa auf Vorjahreshöhe angestrebt Weiter operative Marge innerhalb Zielband 9-12 Prozent angestrebt Vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Cosmo erhält EU-Zulassung für Aknecreme Winlevi Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Hypi Lenzburg: Geschäftsleitungsmitglied Meyer geht Ende Januar 2026 - Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende - Ypsomed lanciert eine auf Recycling ausgelegte Autoinjektor-Plattform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG Uhrenexporte September unbereinigt 1,99 Mrd Fr. (nom. -3,1 Prozent gg VJ) Exporte September zum VM nominal +3,4 Prozent, real +2,7 Prozent (saisonbereinigt) Exporte in USA September +42,8 Prozent zum VM (saisonbereinigt) Importe September zum VM nominal +9,4 Prozent, real +1,9 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss September 2,83 Mrd Fr. (saisonbereinigt) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Fidelity Mt. Vernon Street Trust meldet Anteil von 3,011 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,862 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,195 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,005 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,851 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,079 Prozent - Vontobel: Capital meldet Anteil von 4,994 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Dormakaba (14.00 Uhr) Mittwoch: - Rieter: Investor Update 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - U-blox: Trading Update Q3 Donnerstag: - Galderma: Trading Update Q3 (Webcast 15.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lonza: Qualitative Update Q3 - Roche: Umsatz 9 Mte (MK 09.00/Webcast 14.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Update 9 Mte - Galenica: Umsatz Q3 - Gurit: Umsatz Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - ZO: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) (11:00 Uhr) - US: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25 (14:30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.10: - Dormakaba (9,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9223 - USD/CHF: 0,7936 - Swiss Bond Index: +7 BP auf 139,88 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,187 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,07 Prozent auf 12'635 Punkte - SLI (Montag): +0,18 Prozent auf 2'039 Punkte - SPI (Montag): +0,04 Prozent auf 17'369 Punkte - Dax (Montag): +1,80 Prozent auf 24'259 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,21 Prozent auf 8'206 Punkte

awp-robot/sw/