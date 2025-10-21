STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin, nachdem der Leitindex SMI zum Wochenstart noch durch schwächere Schwergewichte ausgebremst worden war. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer derweil als positiv.
- SMI vorbörslich: -0,06 Prozent auf 12'627,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,12 Prozent auf 46'707 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,37 Prozent auf 22'991 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,13 Prozent auf 49'251 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel erweitert in Thailand Kapazitäten für Strassentransport - SGS bündelt digitale Dienste in neuem Angebot - Sonova lanciert neue KI-basierte Produkte - Huber+Suhner 9 Mte: Auftragseingang 818,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 763 Mio) Umsatz 659,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 673 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter Umsatz etwa auf Vorjahreshöhe angestrebt Weiter operative Marge innerhalb Zielband 9-12 Prozent angestrebt Vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Cosmo erhält EU-Zulassung für Aknecreme Winlevi Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Hypi Lenzburg: Geschäftsleitungsmitglied Meyer geht Ende Januar 2026 - Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende - Ypsomed lanciert eine auf Recycling ausgelegte Autoinjektor-Plattform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG Uhrenexporte September unbereinigt 1,99 Mrd Fr. (nom. -3,1 Prozent gg VJ) Exporte September zum VM nominal +3,4 Prozent, real +2,7 Prozent (saisonbereinigt) Exporte in USA September +42,8 Prozent zum VM (saisonbereinigt) Importe September zum VM nominal +9,4 Prozent, real +1,9 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss September 2,83 Mrd Fr. (saisonbereinigt) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Fidelity Mt. Vernon Street Trust meldet Anteil von 3,011 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,862 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,195 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,005 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,851 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,079 Prozent - Vontobel: Capital meldet Anteil von 4,994 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Dormakaba (14.00 Uhr) Mittwoch: - Rieter: Investor Update 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - U-blox: Trading Update Q3 Donnerstag: - Galderma: Trading Update Q3 (Webcast 15.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lonza: Qualitative Update Q3 - Roche: Umsatz 9 Mte (MK 09.00/Webcast 14.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Update 9 Mte - Galenica: Umsatz Q3 - Gurit: Umsatz Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - ZO: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) (11:00 Uhr) - US: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25 (14:30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.10: - Dormakaba (9,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9223 - USD/CHF: 0,7936 - Swiss Bond Index: +7 BP auf 139,88 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,187 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,07 Prozent auf 12'635 Punkte - SLI (Montag): +0,18 Prozent auf 2'039 Punkte - SPI (Montag): +0,04 Prozent auf 17'369 Punkte - Dax (Montag): +1,80 Prozent auf 24'259 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,21 Prozent auf 8'206 Punkte
