STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit etwas leichteren Kursen erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht ganz so positiv, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn der US-Leitindex Dow Jones schloss zwar im Plus, aber unter Tageshoch. Auch nachbörslich vorgelegte Zahlen von Netflix oder Texas Instruments enttäuschten eher. Hierzulande dürften Anleger noch einen relativ ruhigen Handelstag vor sich haben, bevor am morgigen Donnerstag die Berichtssaison mit gleich fünf Bluechips an Fahrt aufnimmt.
- SMI vorbörslich: -0,22 Prozent auf 12'595,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,47 Prozent auf 46'925 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,16 Prozent auf 22'954 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,09 Prozent auf 49'361 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Wartefrist im Übernahmeprozess von Tourmaline Bio beendet Cosentyx erreicht alle Endpunkte in Phase-III-Studie bei PMR Cosentyx-Daten werden im H1 2026 Gesundheitsbehörden vorgelegt - BKB: Bank Cler kündigt bestehende Additional-Tier-1-Anleihe - DocMorris platziert 49,6 Mio Fr. Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 Neue Anleihe finanziert vorzeitigen Rückkauf Wandelanleihe 2026 - HT5: Bezirksgericht Hochdorf beschliesst Aufhebung der Nachlassstundung evaluiert potenzielle Fusionspartner - sind in Gesprächen - Rieter 9 Mte: Umsatz 457,7 Mio Fr. (VJ 584,3 Mio) Auftragseingang 559,3 Mio Fr. (VJ 629,8 Mio) Marktlage weiterhin gekennzeichnet von Zurückhaltung Kunden verschieben Investitionsentscheide ins Jahr 2026 2025: Umsatz von rund 700 Mio Fr. erwartet (bisher 750- 800 Mio) EBIT-Marge weiterhin am unteren Ende von 0 Prozent bis 4 Prozent erwartet Erwarten negatives Reinergebnis Fortschritte bei Barmag-Übernahme - Abschluss bis Q4 2025 erwartet vorbörsliche Indikation -6,2 Prozent - U-Blox 9 Mte: Umsatz 186,5 Mio Fr. (VJ 157,0 Mio) Q3: adj. Cash EBIT 3,0 Mio Fr. (Q2: 2,2 Mio) Umsatz 63,1 Mio Fr. (Q2: 63,2 Mio) Q4: Umsatz 60-70 Mio Fr erwartet, adj. EBIT-Marge 0 bis 10 Prozent U-Blox 2025: In naher Zukunft weiterhin schwierige Marktbedingungen erwartet weiterhin optimistisch für langfristige Wachstumsaussichten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,026 Prozent - U-blox: Janus Henderson plc meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Rieter: Conf. Call 9.00 Uhr Donnerstag: - Galderma: Trading Update Q3 (Webcast 15.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lonza: Qualitative Update Q3 - Roche: Umsatz 9 Mte (MK 09.00/Webcast 14.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Update 9 Mte - Galenica: Umsatz Q3 - Gurit: Umsatz Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) Freitag: - LUKB: Ergebnis Q3 - Sika: Ergebnis 9 Mte - Holcim: Trading Update Q3 (Webcast 9.00/10.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q2 - BB Biotech: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025 (14.00 Uhr) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - US: EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.10: - Dormakaba (9,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9233 - USD/CHF: 0,7956 - Swiss Bond Index: +19 BP auf 140,07 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,161 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,10 Prozent auf 12'623 Punkte - SLI (Dienstag): +0,07 Prozent auf 2'041 Punkte - SPI (Dienstag): -0,05 Prozent auf 17'361 Punkte - Dax (Dienstag): +0,29 Prozent auf 24'330 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,04 Prozent auf 8'259 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)