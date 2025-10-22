- SMI vorbörslich: -0,22 Prozent auf 12'595,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,47 Prozent auf 46'925 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,16 Prozent auf 22'954 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,09 Prozent auf 49'361 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Wartefrist im Übernahmeprozess von Tourmaline Bio beendet Cosentyx erreicht alle Endpunkte in Phase-III-Studie bei PMR Cosentyx-Daten werden im H1 2026 Gesundheitsbehörden vorgelegt - BKB: Bank Cler kündigt bestehende Additional-Tier-1-Anleihe - DocMorris platziert 49,6 Mio Fr. Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 Neue Anleihe finanziert vorzeitigen Rückkauf Wandelanleihe 2026 - HT5: Bezirksgericht Hochdorf beschliesst Aufhebung der Nachlassstundung evaluiert potenzielle Fusionspartner - sind in Gesprächen - Rieter 9 Mte: Umsatz 457,7 Mio Fr. (VJ 584,3 Mio) Auftragseingang 559,3 Mio Fr. (VJ 629,8 Mio) Marktlage weiterhin gekennzeichnet von Zurückhaltung Kunden verschieben Investitionsentscheide ins Jahr 2026 2025: Umsatz von rund 700 Mio Fr. erwartet (bisher 750- 800 Mio) EBIT-Marge weiterhin am unteren Ende von 0 Prozent bis 4 Prozent erwartet Erwarten negatives Reinergebnis Fortschritte bei Barmag-Übernahme - Abschluss bis Q4 2025 erwartet vorbörsliche Indikation -6,2 Prozent - U-Blox 9 Mte: Umsatz 186,5 Mio Fr. (VJ 157,0 Mio) Q3: adj. Cash EBIT 3,0 Mio Fr. (Q2: 2,2 Mio) Umsatz 63,1 Mio Fr. (Q2: 63,2 Mio) Q4: Umsatz 60-70 Mio Fr erwartet, adj. EBIT-Marge 0 bis 10 Prozent U-Blox 2025: In naher Zukunft weiterhin schwierige Marktbedingungen erwartet weiterhin optimistisch für langfristige Wachstumsaussichten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,026 Prozent - U-blox: Janus Henderson plc meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Rieter: Conf. Call 9.00 Uhr Donnerstag: - Galderma: Trading Update Q3 (Webcast 15.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lonza: Qualitative Update Q3 - Roche: Umsatz 9 Mte (MK 09.00/Webcast 14.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Update 9 Mte - Galenica: Umsatz Q3 - Gurit: Umsatz Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) Freitag: - LUKB: Ergebnis Q3 - Sika: Ergebnis 9 Mte - Holcim: Trading Update Q3 (Webcast 9.00/10.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q2 - BB Biotech: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025 (14.00 Uhr) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - US: EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.10: - Dormakaba (9,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9233 - USD/CHF: 0,7956 - Swiss Bond Index: +19 BP auf 140,07 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,161 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,10 Prozent auf 12'623 Punkte - SLI (Dienstag): +0,07 Prozent auf 2'041 Punkte - SPI (Dienstag): -0,05 Prozent auf 17'361 Punkte - Dax (Dienstag): +0,29 Prozent auf 24'330 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,04 Prozent auf 8'259 Punkte

awp-robot/sw/