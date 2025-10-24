- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'580,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,31 Prozent auf 46'735 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,89 Prozent auf 22'942 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,35 Prozent auf 49'296 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon: STAAR Surgical vertagt Special Meeting zur Fusion auf den 6. November - Holcim Q3: Umsatz 4036 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4016 Mio) EBIT adj. 836 Mio Fr. (AWP-Konsens: 818 Mio) EBIT-Marge adj. 20,7 Prozent (AWP-Konsens: 20,4 Prozent) Nachfrage nach nachhaltigen Produkten weiter gestiegen 2025: Ausblick bestätigt 6-10 Prozent Wachstum des EBIT adj. in lokaler Währung erwartet Adj. EBIT-Marge von mehr als 18 Prozent erwartet Über 20 Prozent Zuwachs bei recy. Bau- und Abbruchmaterialien erwartet Umsatzwachstum 3-5 Prozent in lokaler Währung erwartet Rund 2 Mrd Fr. Free Cashflow vor Leasingverhältnissen erwartet vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Schindler 9 Mte: Auftragseingang 8524 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8555 Mio) Umsatz 8155 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8186 Mio) EBIT 1022 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1017 Mio) EBIT adj. 1077 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1063 Mio) Reinergebnis 796 Mio Fr. (AWP-Konsens: 793 Mio) Neuanlagengeschäft wg. Herausforderungen in China rückläufig Modernisierungsgeschäft stark, Servicegeschäft stabil Erster Aufzug aus emissionsarmem Stahl entwickelt 2025: Prognose angepasst mit EBIT-Marge rund 12,5 Prozent (bisher: 12 Prozent) weiterhin Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich Neu stabile Entwicklung bei Neuinstallationen Amerika erw. Mittelfristig wird unverändert EBIT-Marge von 13 Prozent angestrebt PS vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Sika 9 Mte: Umsatz 8578 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8641 Mio) Reinergebnis 871 Mio Fr. (AWP-Konsens: 881 Mio) EBIT 1237,9 Mio Fr. (VJ 1294,7 Mio) EBITDA 1645 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1663 Mio) EBITDA-Marge 19,2 Prozent (AWP-Konsens: 19,2 Prozent) 2025: Neu EBITDA-Marge von rund 19 Prozent erwartet Ohne Einmalkosten unverändert EBITDA-Marge 19,5-19,8 Prozent Einmalige Kosten von 80-100 Mio Fr. 2028: unverändert EBITDA-Marge von 20-23 Prozent erwartet Neu Wachstum in LW 3-6 Prozent erwartet (alt: 6-9 Prozent) lanciert Massnahmenprogramm «Fast Forward» - Abbau von 1500 Stellen «Fast Forward» sieht Einsparungen von 150-200 Mio Fr. bis 2028 vor «Fast Forward» sieht Investitionen von 120-150 Mio Fr. vor Sprecher: Abbau betrifft vor allem Länder mit schwierigem Marktumfeld Mehr als Hälfte der Entlassungen sind bereits ausgesprochen vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - UBS: Lukas Gähwiler gibt 2026 Verwaltungsrat und Vizepräsidium ab Markus Ronner als Verwaltungsrat und Vizepräsident vorgeschlagen baut Geschäftsleitung um Beatriz Martin zur Chief Operating Officer ernannt Michelle Bereaux wird Group Head Compliance and Operational Risk Control - BB Biotech Q3: Reingewinn 448 Mio Fr. (VJ Verlust 157 Mio) Verbessertes Marktumfeld und gute Portfolioentwicklung stützten vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - HBM H1: Reinergebnis 95,6 Mio Fr. (VJ 23 Mio) Interesse und Zuversicht der Investoren in Biopharma ist gestiegen Zwei Neuinvestitionen in private Unternehmen kurz vor Abschluss - LUKB: Geschäftsertrag in 9M 2025 wächst um 6,8 Prozent auf 516,2 Mio Franken Konzerngewinn steigt in 9M 2025 um 3,4 Prozent auf 223,3 Mio Franken 2025: erwartet neu einen Konzerngewinn leicht über dem Vorjahreswert - Pierer Mobility: Kein Pflichtangebot an Aktionäre bei Bajaj-Kontrollübernahme AT-Übernahmekommission sieht Bajaj-Deal als Umstrukturierung - SFS: plant Schliessung der Produktion in Flawil bis Ende 2027 Rund 110 Mitarbeitende von Schliessung in Flawil betroffen Schliessung in Flawil als Reaktion auf Verwerfungen in Automobilbranche - Airesis: Gewährung eines vorläufigen Moratoriums zur Umschuldung - Relief lädt zur aoGV am 14. November NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia: Fabrice Evangelista meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Newron: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,097 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; JPMorgan 3,121 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Webcast Trading Update Q3 (9.00/10.00 Uhr) - Schindler: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - Amrize: Ergebnis Q3 (Conf. Call 29.10.) - Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 21.30 Uhr) - SIG: Q3-Statement (Webcast 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q3 - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Calls 10.00/14.00 Uhr) - Galenica: Investor Day (9.30-15.00 Uhr) - U-blox: aoGV im Zshg. mit Übernahme (10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAK Economics: BAK Tourismusprognosen mit Online-MK (Dienstag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen Oktober 2025 (8.45 Uhr) HCOB PMI Oktober 2025; 1. Veröffentlichung (9.15 Uhr) - DE: HCOB PMI Oktober 2025; 1. Veröffentlichung (9.30 Uhr) - EU: HCOB PMI Oktober 2025; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Oktober 2025; 1. Veröffentlichung (10.30 Uhr) - US: Verbraucherpreise September 2025; ursprüngl. Termin: 15.10.25 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Oktober 2025; 1. Veröffentlichung (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Oktober 2025; endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9240 - USD/CHF: 0,7963 - Swiss Bond Index: -1 BP auf 140,05 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,171 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,45 Prozent auf 12'557 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,00 Prozent auf 2'041 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,15 Prozent auf 17'326 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,23 Prozent auf 24'208 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,40 Prozent auf 8'226 Punkte

awp-robot/sw/hr