- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 12'594,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,01 Prozent auf 47'207 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,15 Prozent auf 23'205 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,46 Prozent auf 50'512 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis übernimmt Avidity Biosciences für 72 USD je Aktie in bar Kaufpreis rund 12 Milliarden US-Dollar Transaktion erhöht erwartete Umsatz-CAGR 2024-2029 von +5 auf +6 Prozent Transaktion soll im H1 2026 abgeschlossen werden Merger unterstützt langfr. Wachstum im mittl. einstell. Bereich - Novartis kündigt Neptunus-Studien-Daten zu Ianalumab bei Sjögren an vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - AMS Osram liefert LED-Technologie für neue Epson-Projektoren - Clariant verkleinert Verwaltungsrat von 11 auf 8 Mitglieder per GV 2026 Fünf Verwaltungsratsmitglieder treten 2026 nicht zur Wiederwahl an - DKSH und Genomize bringen SEQ Plattform für Genomanalyse nach Indonesien - EEII: Situation beim Reverse Takeover von Jubin Frères ist unverändert - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq: Lukas Gresnigt verlässt Geschäftsleitung und wird CEO bei EPEX SPOT - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia meldet Eigenanteil von <3 Prozent/26,808 Prozent - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 20,019 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Novartis: Call zu Übernahme von Avidity Biosciences (13.00 Uhr) Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q3 - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Calls 10.00/14.00 Uhr) - SIG: Q3-Statement (Webcast 09.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - Amrize: Ergebnis Q3 (nachbörslich US, Conf. Call 29.10.) - Logitech: Ergebnis Q2 (nachbörslich US, Conf. Call 21.30 Uhr) - Galenica: Investor Day (9.30 - 15.00 Uhr) - U-blox: aoGV im Zshg. mit Übernahme (10.00 Uhr) Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Amrize: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAK Economics: BAK Tourismusprognosen mit Online-MK (Dienstag) - UBS-CFA Index Oktober (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 10/25 (10:00) - US: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (13:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9262 - USD/CHF: 0,7968 - Swiss Bond Index: -15 BP auf 139,90 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,181 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,09 Prozent auf 12'568 Punkte - SLI (Freitag): +0,32 Prozent auf 2'047 Punkte - SPI (Freitag): +0,13 Prozent auf 17'349 Punkte - Dax (Freitag): +0,13 Prozent auf 24'240 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,23 Prozent auf 8'226 Punkte

