STIMMUNG - SMI vorbörslich: -0,43 Prozent auf 12'473,14 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,71 Prozent auf 47'545 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,86 Prozent auf 23'637 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,58 Prozent auf 50'219 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q3: Umsatz 13'909 Mio USD (AWP-Konsens: 13'955 Mio) Kern-Reinergebnis 4330 Mio USD (AWP-Konsens: 4133 Mio) Kern-EPS 2,25 USD (AWP-Konsens: 2,32 USD) Kern-EBIT 5460 Mio USD (AWP-Konsens: 5578 Mio) Kern-EBIT-Marge 39,3 Prozent (AWP-Konsens: 40,0 Prozent) Reinergebnis 3930 Mio USD (VJ 3185 Mio) Generika wirkte mit 7 Prozentpunkten negativ auf Umsatzwachstum 2025: Ausblick bestätigt FX-Effekt auf op. Kernergebnis neu von -2 Prozent (bisher -1 Prozent) erw FX-Effekt auf Umsatz nun neutral bis +1 Prozent (bisher +1 Prozent) erw CEO: Erwarten trotz Generika Wachstum im kommenden Jahr Sind seit April in konstantem Dialog mit US-Regierung Fühlen uns mit Blick auf US-Zölle gut positioniert US-Zölle haben keinen Einfluss auf 2025er Ausblick Avidity-Übernahme mit 12 Mrd USD immer noch im Rahmen - Novartis schliesst Übernahmeangebot für Tourmaline Bio ab 92,94 Prozent der Tourmaline-Aktien wurden angedient vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - Galderma: Blocktrade über 20 Mio Aktien zu 130 Fr. pro Aktie (Händler) - Nestlé: S&P senkt Ausblick auf 'negative' von 'stable' - weiter 'AA-' - UBS: Libor-Händler Tom Hayes verklagt Grossbank auf 400 Millionen Dollar - Roche: Positive Ergebnisse der Phase-III-Studie für Gazyva/Gazyvaro - Julius Bär eröffnet neue Filiale in Portugal - Bucher 9 Mte: Umsatz 2164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2200 Mio) Auftragseingang 2063 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2057 Mio) Umsatz Kuhn Group 816 Mio Fr. (AWP-Konsens: 835 Mio) Auftragseing. Kuhn Group 776 Mio Fr. (AWP-Konsens: 777 Mio) 2025: Betriebsgewinnmarge unter VJ erwartet (ohne Sondereffekt) Leicht tieferer Umsatz auf vergleichb. Basis erwartet Margen-Prognose etwas defensiver vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Cicor übernimmt zwei Standorte von Valtronic und expandiert in die USA - Landis+Gyr H1: Reinergebnis -189,4 Mio USD (VJ 48,2 Mio) Umsatz 535,9 Mio USD (VJ 639,5 Mio) EBITDA adj. 69,2 Mio USD (VJ 113,8 Mio) Auftragseingang von 595 Mio USD - rekordhoher Auftragsbestand Reinergebnis fortgeführtes Geschäft +11,8 Mio USD Viele Neuaufträge bei Grid-Edge-Lösungen in Americas EBITDA beinhaltet zollbedingte Kosten von etwa 5 Mio USD Aktienrückkaufprogramm von bis zu 175 Mio USD angepeilt erwarten ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr 2025/26: Umsatzwachstum zwischen 5 und 8 Prozent erwartet Höhere EBITDA-Marge von 13,0-14,5 Prozent angepeilt vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - SIG Group Q3: Umsatz 769,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 771,2 Mio) Wachstum bereinigt -4,3 Prozent (AWP-Konsens: -4,4 Prozent) Reinergebnis adj. 16,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 37,2 Mio) Reinergebnis -221,6 Mio EUR (VJ +101,0 Mio) EBITDA adj. 123,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 123,0 Mio) EBITDA-Marge adj. 16,0 Prozent (AWP-Konsens: 16,5 Prozent) 2025: Ziele bestätigt Restliche Restrukturierungskosten (40 Mio) im Q4 gebucht vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR NOV -24,1 PKT (PROGNOSE -22,0); GG -22,5 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 7,233 Prozent - Fundamenta: Gruppe Mobiliar/Suva/UBS meldet Anteil von 7,167 Prozent - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Landis+Gyr: Conf Calls zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Novartis: Conf Call zu Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - SIG: Conf Call zu Q3-Statement (09.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 21.30 Uhr) - Amrize: Ergebnis Q3 (Conf. Call 29.10.) - Galenica: Investor Day - U-blox: aoGV im Zshg. mit Übernahme (10.00 Uhr) Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Glencore: Produktionsbericht Q3 - Amrize: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Bossard: Strategy Day (ab 08.30 Uhr) Donnerstag: - Avolta: Trading Update Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Clariant: Update Q3 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q3 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Sandoz: Umsatz Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Vontobel: Q3-Update - Molecular Partners: Interim Statement Q3 (nachbörslich USA) - Novartis: Immunology Portfolio Update (Webcast 16.30 Uhr) - SIG: Investor Update (Webcast 09.30 - 11.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Oktober (Mittwoch) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3 (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Oktober (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA-Hauspreisindex 8/25 (14.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 10/25 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 10/25 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,96 Prozent (Montag) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9260 - USD/CHF: 0,7946 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,96 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,183 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,32 Prozent auf 12'528 Punkte - SLI (Montag): -0,32 Prozent auf 2'041 Punkte - SPI (Montag): -0,31 Prozent auf 17'295 Punkte - Dax (Montag): +0,28 Prozent auf 24'309 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,16 Prozent auf 8'239 Punkte

awp-robot/sw/to