STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag belastet von Novartis nach Quartalszahlen und trotz guter US-Vorgaben leicht schwächer erwartet. Langsam steigt die Spannung mit Blick auf die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch. Hierzulande gibt derweil die Berichtssaison den Ton an.

- SMI vorbörslich: -0,43 Prozent auf 12'473,14 Punkte (08.15 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,71 Prozent auf 47'545 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +1,86 Prozent auf 23'637 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,58 Prozent auf 50'219 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
-  Novartis Q3: Umsatz 13'909 Mio USD (AWP-Konsens: 13'955 Mio)
                Kern-Reinergebnis 4330 Mio USD (AWP-Konsens: 4133 Mio)
                Kern-EPS 2,25 USD (AWP-Konsens: 2,32 USD)
                Kern-EBIT 5460 Mio USD (AWP-Konsens: 5578 Mio)
                Kern-EBIT-Marge 39,3 Prozent (AWP-Konsens: 40,0 Prozent)
                Reinergebnis 3930 Mio USD (VJ 3185 Mio)
                Generika wirkte mit 7 Prozentpunkten negativ auf Umsatzwachstum
          2025: Ausblick bestätigt
                   FX-Effekt auf op. Kernergebnis neu von -2 Prozent (bisher -1 Prozent) erw
                   FX-Effekt auf Umsatz nun neutral bis +1 Prozent (bisher +1 Prozent) erw
           CEO: Erwarten trotz Generika Wachstum im kommenden Jahr
                Sind seit April in konstantem Dialog mit US-Regierung
                Fühlen uns mit Blick auf US-Zölle gut positioniert
                US-Zölle haben keinen Einfluss auf 2025er Ausblick
                Avidity-Übernahme mit 12 Mrd USD immer noch im Rahmen    
- Novartis schliesst Übernahmeangebot für Tourmaline Bio ab 
          92,94 Prozent der Tourmaline-Aktien wurden angedient
              vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent

- Galderma: Blocktrade über 20 Mio Aktien zu 130 Fr. pro Aktie (Händler) 
- Nestlé: S&P senkt Ausblick auf 'negative' von 'stable' - weiter 'AA-'
- UBS: Libor-Händler Tom Hayes verklagt Grossbank auf 400 Millionen Dollar
- Roche: Positive Ergebnisse der Phase-III-Studie für Gazyva/Gazyvaro
- Julius Bär eröffnet neue Filiale in Portugal

- Bucher 9 Mte: Umsatz 2164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2200 Mio)
                Auftragseingang 2063 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2057 Mio)
                Umsatz Kuhn Group 816 Mio Fr. (AWP-Konsens: 835 Mio)
                Auftragseing. Kuhn Group 776 Mio Fr. (AWP-Konsens: 777 Mio)
          2025: Betriebsgewinnmarge unter VJ erwartet (ohne Sondereffekt)
                Leicht tieferer Umsatz auf vergleichb. Basis erwartet
                Margen-Prognose etwas defensiver
              vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent

- Cicor übernimmt zwei Standorte von Valtronic und expandiert in die USA

- Landis+Gyr H1: Reinergebnis -189,4 Mio USD (VJ 48,2 Mio)
                 Umsatz 535,9 Mio USD (VJ 639,5 Mio)
                 EBITDA adj. 69,2 Mio USD (VJ 113,8 Mio)
                 Auftragseingang von 595 Mio USD - rekordhoher Auftragsbestand
                 Reinergebnis fortgeführtes Geschäft +11,8 Mio USD
                 Viele Neuaufträge bei Grid-Edge-Lösungen in Americas
                 EBITDA beinhaltet zollbedingte Kosten von etwa 5 Mio USD
             Aktienrückkaufprogramm von bis zu 175 Mio USD angepeilt
             erwarten ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr 
             2025/26: Umsatzwachstum zwischen 5 und 8 Prozent erwartet
                      Höhere EBITDA-Marge von 13,0-14,5 Prozent angepeilt
              vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent

- SIG Group Q3: Umsatz  769,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 771,2 Mio)
                Wachstum bereinigt -4,3 Prozent (AWP-Konsens: -4,4 Prozent)
                Reinergebnis adj. 16,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 37,2 Mio)
                Reinergebnis -221,6 Mio EUR (VJ +101,0 Mio)
                EBITDA adj. 123,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 123,0 Mio)
                EBITDA-Marge adj. 16,0 Prozent (AWP-Konsens: 16,5 Prozent)
          2025: Ziele bestätigt
                  Restliche Restrukturierungskosten (40 Mio) im Q4 gebucht
       vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  CH:
-

  Ausland:
- DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR NOV -24,1 PKT (PROGNOSE -22,0); GG -22,5 VM 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 7,233 Prozent
- Fundamenta: Gruppe Mobiliar/Suva/UBS meldet Anteil von 7,167 Prozent
- Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DIENSTAG
- 

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- Landis+Gyr: Conf Calls zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr)
- Novartis: Conf Call zu Ergebnis Q3 (14.00 Uhr)
- SIG: Conf Call zu Q3-Statement (09.00 Uhr)
- Temenos: Ergebnis Q3 (Conf. Call 18.30 Uhr)
- Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 21.30 Uhr)
- Amrize: Ergebnis Q3 (Conf. Call 29.10.)
- Galenica: Investor Day
- U-blox: aoGV im Zshg. mit Übernahme (10.00 Uhr)

  Mittwoch:
- UBS: Ergebnis Q3 (Webcast 09.00 Uhr)
- Straumann: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- Glencore: Produktionsbericht Q3
- Amrize: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr)
- Bossard: Strategy Day (ab 08.30 Uhr)
       
  Donnerstag:
- Avolta: Trading Update Q3  (Conf. Call 14.30 Uhr)
- Clariant: Update Q3 (Conf. Call 13.00 Uhr)
- Idorsia: Ergebnis Q3
- Phoenix Mecano: Ergebnis Q3
- Sandoz: Umsatz Q3 (Webcast 09.00 Uhr)
- Vontobel: Q3-Update
- Molecular Partners: Interim Statement Q3 (nachbörslich USA)   

- Novartis: Immunology Portfolio Update (Webcast 16.30 Uhr) 
- SIG: Investor Update  (Webcast 09.30 - 11.30 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- UBS-CFA Index Oktober (Mittwoch)
- BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3 (Donnerstag)
- KOF Konjunkturbarometer Oktober (Donnerstag)
 
 Ausland:
- US: FHFA-Hauspreisindex 8/25 (14.00 Uhr)
      Richmond Fed Herstellerindex 10/25 (15.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 10/25 (15.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,96 Prozent (Montag)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9260
- USD/CHF: 0,7946
- Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,96 Prozent (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,183 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): -0,32 Prozent auf 12'528 Punkte
- SLI (Montag): -0,32 Prozent auf 2'041 Punkte
- SPI (Montag): -0,31 Prozent auf 17'295 Punkte
- Dax (Montag): +0,28 Prozent auf 24'309 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,16 Prozent auf 8'239 Punkte

