- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'370,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,34 Prozent auf 47'706 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,80 Prozent auf 23'827 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,17 Prozent auf 51'308 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize Q3: Umsatz 3675 Mio USD (AWP-Konsens: 3501 Mio) EBITDA adj. 1067 Mio USD (AWP-Konsens: 1062 Mio) EBITDA-Marge adj. 29 Prozent (AWP-Konsens: 30,2 Prozent) Reingewinn 543 Mio USD (VJ 552 Mio) 2025: Umsatz neu 11,7 bis 12,0 Mrd USD erwartet (alt: 11,4-11,8 Mrd) Adj. EBITDA unverändert zwischen 2,9 und 3,1 Mrd USD erwartet Netto-Verschuldungsgrad von unter 1,5x erwartet Vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Logitech Q2: Umsatz 1'186,06 Mio USD (AWP-Konsens: 1170 Mio) Brutto-Marge Non-GAAP 43,8 Prozent (AWP-Konsens: 41,5 Prozent) EBIT non-GAAP 230,05 Mio USD (AWP-Konsens: 194,7 Mio) Reinergebnis 170,67 Mio USD (AWP-Konsens: 149,6 Mio) Q3: Umsatz von 1,375 Mrd bis 1,415 Mrd USD erwartet EBIT Non-GAAP von 270 bis 290 Mio USD erwartet Ausblick ist Mittelweg zwischen starkem Momentum und Unsicherheit CEO: Hatten starkes Quartal, gute Entwicklung in allen Regionen NAchfrage in USA hat sich über das Quartal verbessert Sind auf Kurs für Produktionsverlagerung Gehen mit bewährter Strategie in 'Holiday Season' Sehr gutes Momentum in China, Markt wächst schnell CFO: Ausblick mit Annahme unverändert geltender Zölle Vorbörsliche Indikation +4,4 Prozent - Straumann Q3: Umsatz 602,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 601,4 Mio) Org. Wachstum 8,3 Prozent (AWP-Konsens: 8,0 Prozent) EMEA bleibt Hauptwachstumstreiber Nordamerika-Geschäft im Q3 stark mit beschleunigtem Wachstum 2025: Ausblick bestätigt Core-Ebit-Marge weiter 30-60 BP über 2024er erw. weiter organ. Umsatzwachstum im hohen 1-stell. Prozent-Bereich erw. Strategische Partnerschaft mit Smartee, transformiert Kieferorthopädie Vorbörsliche Indikation mittlerweile +3,2 Prozent - UBS Q3: Konzernergebnis 2481 Mio USD (AWP-Konsens: 1133 Mio) Gewinn vor Steuern 2828 Mio USD (AWP-Konsens: 1691 Mio) Geschäftsertrag 12'760 Mio USD (AWP-Konsens: 11'814 Mio) Netto-Neugeldzufluss GWM 38,0 Mrd USD (VJ 24,7 Mrd) AuM 6910 Mrd USD (Ende Q2: 6618 Mrd) Cost/Income-Ratio 77,0 Prozent, bereinigt 69,7 Prozent Rückstellungen für Rechtsfälle in Höhe von 668 Mio USD aufgelöst Personalbestand FTE Ende Sept 104'427 (Ende Juni: 105'132) Zusätzliche Einsparungen von 0,9 Mrd USD brutto erzielt Q4: Wertberichtigungen auf Kreditrisiken in P&C von 80 Mio USD erwartet Integrationskosten 1,1 Mrd USD, übernahmebedingte Erträge 0,5 Mrd erw Über 0,7 Mio CS-Kundenkonten in der Schweiz per Ende Oktober überführt Auf gutem Weg, Überführung in Schweiz bis Ende Q1 2026 abzuschliessen Kosteneinsparungen bisher 10 Mrd USD (1Q früher erreicht als geplant) Kosteneinsparungen dürften sich in Q4 leicht verlangsamen Aktienrückkäufe von bis zu 0,9 Mrd USD im Q4 geplant Weiterhin Erhöhung Dividende im 2st. Prozentbereich im 2025 vorgesehen Aktienrückkäufe «auf gutem Weg» für 3 Mrd USD im 2025 Weiter Bekenntnis zu Kapitalrückführungen, Details bei Q4 im Februar AT1-Abschreibung war zentraler Bestandteil Rettungspaket und rechtmässig Werden ebenfalls Beschwerde gegen AT1-Entscheid von BVGer einlegen Sehen keine Notwendigkeit für Rückstellung wegen AT1-Entscheid Vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Roche erhält CE-Kennung für neuartigen Test zur Erkennung des Dengue-Virus - Temenos Q3: Umsatz 258,5 Mio USD (AWP-Konsens: 246,4 Mio) EBIT adj. 84,6 Mio USD (AWP-Konsens: 64,5 Mio) Ergebnis je Aktie adj. 0,93 USD (VJ 0,66 USD) 2025: Guidance für 2025 erhöht Mittelfristziele bis 2028 bestätigt Prüfen derzeit eine Reihe interner und externer CEO-Kandidaten Keine Beeinträchtigungen durch Kreditprobleme der US-Banken im Q3 Vorbörsliche Indikation +9,4 Prozent - V-Zug mit Gewinnwarnung Nettoerlös im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr Bei EBIT überproportionalen Einfluss Sparmassnahmen beschlossen u.a. mit Einsparungen im Einkauf Herausforderungen bleiben 2026 bestehen - Mittelfristziele bestätigt Sprecherin: Kein Stellenabbau auf breiter Front Kein Abrutschen in Verlustzone im GJ 2025 befürchtet - Addex erhöht Aktienkapital zur Schaffung eigener Aktien - Pierer beruft aoGV auf den 19.11. ein für Namenswechsel in Bajaj Mobility nominierte «Pierer»-Vertreter für VR treten nicht an - Relief Therapeutics mit positiven Studienresultaten zu RLF-OD032 - U-Blox-Aktionäre stimmen Dekotierung im Fall einer erfolgreichen Übernahme zu Advent hält 86,81 Prozent der Aktien - Wisekey spannt mit koreanischer Satellitenstartfirma zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore 9M: Kupferproduktion -17 Prozent auf 583'500 Tonnen - SIX vereinheitlicht Handelsplattformen mit Technologie von Aquis PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,047 Prozent - Autoneum: UBS Fund Management meldet neu Anteil von 3,022 Prozent - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von 3 Prozent - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von 7,323 Prozent/2,263 Prozent; Astaris 6,027 Prozent - Fundamenta meldet neu Eigenanteil von 7,167 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,081 Prozent - Julius Bär: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,122 Prozent - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,067 Prozent - U-Blox-Übernahme: Advent hält 86,81 Prozent der Aktien PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: Webcast Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - Straumann: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.30 Uhr) - Amrize: Conf. Call Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - Bossard: Strategy Day (ab 08.30 Uhr) Donnerstag: - Avolta: Trading Update Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Clariant: Update Q3 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q3 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Sandoz: Umsatz Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - Vontobel: Q3-Update - Molecular Partners: Interim Statement Q3 (nachbörslich USA) - SIG: Investor Update (Webcast 09.30 - 11.30 Uhr) Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis 9 Mte - BFS: Detailhandelsumsätze September 2025 (Freitag) Dienstleistungsumsätze August 2025 (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 9/25 (vorab, 13.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 9/25 (15.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 15.30 Uhr) Fed-Zinsentscheid (19.00 Uhr/19.30 Uhr MK mit Fed-Chef Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist bis HEUTE) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9240 - USD/CHF: 0,7944 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 140,01 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,17 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,34 Prozent auf 12'360 Punkte - SLI (Dienstag): -1,09 Prozent auf 2'019 Punkte - SPI (Dienstag): -1,24 Prozent auf 17'081 Punkte - Dax (Dienstag): -0,12 Prozent auf 24'279 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,11 Prozent auf 8'217 Punkte

