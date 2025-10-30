STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft kaum verändert, mit allerdings leicht positiver Tendenz. Am Berichtstag haben die Investoren verschiedene wichtige Ereignisse zu verarbeiten. So wirken die Zinsentscheide der Notenbank der USA, von Kanada und Japan nach, wobei insbesondere die zurückhaltenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hinsichtlich einer weiteren Zinssenkung im Dezember eher belasten. Für einen positiven Unterton sorgen hingegen die Nachrichten vom politischen Spitzentreffen zwischen den USA und China.
- SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 12'321,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 47'632 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,55 Prozent auf 23'958 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,04 Prozent auf 51'326 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz 9 Mte: Umsatz 8057 Mio USD (AWP-Konsens: 8064 Mio) Biosimilars machten 29 Prozent des Nettoumsatzes aus Q3: Umsatz 2825 Mio USD (AWP-Konsens: 2832 Mio) Biosimilars machten erstmals mehr als 30 Prozent des Nettoumsatzes aus 2025: Margenausblick erhöht Neu Kern-EBITDA-Marge 21-22 Prozent erwartet (zuvor etwa 21 Prozent) Umsatzplus weiter im mittleren einstelligen Bereich erwartet Vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Roche übernimmt 89bio nach Ende der Angebotsfrist - UBS kündigt Rückkaufangebot für sieben ausstehende Anleihen an - Avolta Q3: Umsatz 3794 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3904 Mio) Org. Wachstum 4,8 Prozent (AWP-Konsens: 4,8 Prozent) Kern-EBITDA-Marge 11,9 Prozent (AWP-Konsens: 11,7 Prozent) Weiter organisches Umsatzwachstum von 5-7 Prozent p.a. bis 2027 erwartet Bei Kern-EBITDA-Marge Weiter +20-40 BP p.a. bis 2027 erwartet erhält 11-Jahres-Duty-Free-Vertrag für JFK Airport Terminal 8 Vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Cicor will britisches Unternehmen TT Electronics übernehmen Transaktionswert von rund 303 Mio Fr. Verwaltungsrat von TT unterstützt das Angebot einstimmig Kommen zusammen auf Umsatz von über 1,2 Mrd Fr. TT-Aktionäre werden voraussichtlich rund 10 Prozent der Aktien halten Barkomponente wird mit Brückenfinanzierung gedeckt Abschluss Transaktion wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet - Clariant Q3: Umsatz 906 Mio Fr. (AWP-Konsens: 919 Mio) EBITDA adj. 162 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151 Mio) EBITDA-Marge adj. 17,9 Prozent (AWP-Konsens: 15,7 Prozent) EBITDA 159 Mio Fr. (AWP-Konsens: 136 Mio) EBITDA-Marge 17,5 Prozent (AWP-Konsens: 14,3 Prozent) Auf Kurs für 80 Mio CHF Einsparungen bis 2027 2025: Umsatzwachstum in LW neu am unteren Ende von von 1-3 Prozent erwartet Weiter EBITDA-Marge ohne Sondereffekte von 17 - 18 Prozent erwartet Weiter EBITDA-Marge von 15,0 - 15,5 Prozent erwartet bestätigt Mittelfristziele Vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - EEII präzisiert Struktur der geplanten Transaktion mit Jubin Frères Neu ist ordentliche Kapitalerhöhung über mind. 14,2 Mio Fr. vorgesehen Kotierungssegmentwechsel in «Sparks»-Segment der SIX wird beantragt - Idorsia 9 Mte: Umsatz Quviviq 91 Mio Fr. (H1 58 Mio) Umsatz 173 Mio Fr. (VJ 53 Mio) Flüssige Mittel 64 Mio Fr. (Q2: 72 Mio) Betriebsergebnis 23 Mio Fr. (VJ -154 Mio) Reinergebnis -34 Mio Fr. (VJ -180 Mio) Cash Runaway bis ins Jahr 2028 verlängert 2025: Ausblick bestätigt Weiterhin Quviviq-Umsatz von 130 Mio Fr. erwartet - Phoenix Mecano 9 Mte: Auftragseingang 566,1 Mio EUR (VJ 603,3 Mio) Umsatz 571,8 Mio EUR (VJ 591,7 Mio) EBIT 37,0 Mio EUR (VJ 41,7 Mio) Reinergebnis 25,6 Mio EUR (VJ 28,0 Mio) Handelskonflikt USA/China belastet Sparte DOT Erwartete konjunkturelle Erholung bisher ausgeblieben 2025: Weiter Betriebsergebnis bis zu 20 Prozent unter Vorjahr erw. - Pierer aoGV: Verwaltungsrat soll auf 4 von 6 Mitglieder verkleinert werden Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser als VR vorgeschlagen Verwaltungsrat beantragt Verlegung Hauptsitz nach Mattighofen - SIG gibt Update zur Strategie - EBIT neu wichtigste Profitabilitätskennzahl 2026: Wachstum bereinigt 0-2 Prozent; EBIT-Marge über Niveau 2025 Mittelfristig Wachstum (bereinigt) von 3-5 Prozent angepeilt (bisher: 5-6 Prozent) Mittelfristig EBIT-Marge von über 16,5 Prozent angepeilt Für 2026 soll es wieder Dividende geben - Ausschüttungsqutoe 30-50 Prozent Verschuldungsquote soll bis 2027 lauf 2,5x sinken, danach auf 2,0x Vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - U-Blox: CEO Stephan Zizala tritt per Ende Jahr zurück - Wechsel in VR geplant Advent hält 94,36 Prozent der Aktien - Vontobel 9 Mte: Nettoneugeld 3,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mrd) AuM 239,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 237,1 Mrd) Nettoabflüsse in IC von 2,0 Mrd CHF - davon 0,2 Mrd im Q3 Neugeldzuflüsse bei PC von 4,7 Mrd Fr. verkauft Finanzierungsplattform Cosmofunding an ZKB Vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Syngenta Group Q3: Umsatz 6,4 Mrd USD (-7 Prozent); EBITDA 3,4 Mrd (+28 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - US-Notenbank senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte Powell: Zinssenkung im Dezember ist keineswegs eine ausgemachte Sache WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,512 Prozent - Dormakaba: The Goldman Sachs , Inc meldet Anteil von <3 Prozent; Goldman Sachs 5,271 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,171 Prozent - Kuros: Universal-Investment GmbH meldet Anteil von <3 Prozent - Phoenix Mecano: Fundpartner Solutions meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Janus Henderson plc meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 5,007 Prozent - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 5,369 Prozent - U-Blox-Übernahme: Advent hält 94,36 Prozent der Aktien PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Avolta: Conf Call zu Trading Update Q3 (14.30 Uhr) - Clariant: Conf Call zu Update Q3 (13.00 Uhr) - Sandoz: Conf Call zu Umsatz Q3 (09.00 Uhr) - Molecular Partners: Interim Statement Q3 (nachbörslich) - SIG: Investor Update (09.30 - 11.30 Uhr) Freitag: - SNB: Ergebnis 9 Mte Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Oktober (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze September 2025 (Freitag) Dienstleistungsumsätze August 2025 (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 10/25 (09.55 Uhr) BIP Q3/25 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 10/25 (14.00 Uhr) - EU: BIP Q3/25 (11.00 Uhr) Verbraucher- Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 9/25 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr) - US: BIP Q3/25 (13.30 Uhr) Privater Konsum Q3/25 (13.30 Uhr) BIP Preisindex Q3/25 (13.30 Uhr) PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9282 - USD/CHF: 0,7990 - Swiss Bond Index: +7 BP auf 140,08 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,176 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,37 Prozent auf 12'314 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 2'017 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,19 Prozent auf 17'047 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,64 Prozent auf 24'124 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,46 Prozent auf 8'201 Punkte
