STIMMUNG - Nach einer intensiven Woche mit einer reich gefüllten Agenda zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt ein ruhiger Wochenausklang ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten auf eine kaum veränderte Eröffnung hin. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer als uneinheitlich. - SMI vorbörslich: -0,02 Prozent auf 12'307,69 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,23 Prozent auf 47'522 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,57 Prozent auf 23'581 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,12 Prozent auf 52'411 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ZIF Immobilien Direkt Schweiz mit Kapitalerhöhung von rund 100 Mio Fr. - Bystronic übernimt Bereichs Tools for Materials Processing von Coherent Bereich erzielt Jahresumsatz von rund 100 Mio USD Transaktion wird voraussichtlich in nächsten Monaten abgeschlossen - Molecular Partners Q3: Flüssige Mittel 105 Mio Fr. (H1: 114 Mio) Finanzielle Reichweite bis ins Jahr 2028 2025: Betriebskosten bei 55-60 Millionen Fr. erw. - SNB 9 Mte: Ergebnis auf Goldbestand 22,89 Mrd Fr. (H1: 8,6 Mrd) Ergebnis auf Fremdwährungsposit. -9,05 Mrd Fr. (H1: -22,67 Mrd) Reinergebnis 12,63 Mrd Fr. (H1: -15,3 Mrd) Ergebnis auf Frankenpositionen -0,9 Mio Fr. (H1: -950,1 Mio) Q3: Reinergebnis +27,93 Mrd Fr. (Q2: -21,98 Mrd; Q1: 6,68 Mrd) - Vetropack senkt Ausblick für 2025 Reingewinn neu im einstelligen Millionenbereich erwartet Ursache ist die nach wie vor schwierige Marktsituation in Europa Prüfen verstärkt temporäre Stilllegungen einzelner Linien Schmelzwannen in Chisinau werden für ein halbes Jahr stillgelegt - Bachem: Anne-Kathrin Stoller wird neue CEO ab 2026 - SHL führt am 20. November aoGV für Erhöhung des genehmigten Kapitals durch - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie hält 96,7 Prozent der Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: OCT MANUFACTURING PMI 49.0 VS 49.8 IN SEP - DE: Einfuhrpreise September -1,0 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,4) Einfuhrpreise September +0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,119 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,983 Prozent - Tecan: Amundi Asset Manag. SAS/TECAN melden Anteil von 7,304 Prozent; Blackrock 3,79 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Bystronic: Conf Call zu Übernahme Coherent-Bereich (11.00 Uhr) Montag: - Aevis: Umsatz Q3 Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Burckhardt: Ergebnis H1 - Oerlikon: Ergebnis Q3 - Georg Fischer: CMD (09.00-13.30 Uhr) - Kardex: Investor Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze September 2025 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze August 2025 (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 (Montag) Logiernächte September 2025 (Dienstag) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) (08.45 Uhr) Erzeugerpreise 9/25 (08.45 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) (11.00 Uhr) - US: MNI Chicago PMI 10/25 (14.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9280 - USD/CHF: 0,8032 - Swiss Bond Index: -06 BP auf 140,02 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,181 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,04 Prozent auf 12'310 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,18 Prozent auf 2'021 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,10 Prozent auf 17'064 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,02 Prozent auf 24'119 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,72 Prozent auf 8'157 Punkte

