STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag freundlich in den November starten. Die vorbörslichen Indikationen deuten aktuell auf Kursgewinne zum Handelsstart hin. Unterstützung kommt dabei auch von den Übersee-Börsen. - SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 12'268,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,09 Prozent auf 47'563 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,61 Prozent auf 23'725 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Geschlossen, Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kuehne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway - Roche erzielt mit Gazyva Forschungserfolg bei SLE vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Aevis 9 Mte: Gesamtumsatz 899,2 Mio Fr. (VJ 761,0 Mio) Organ. Wachstum auf vergleichbarer Basis +1,5 Prozent Victoria prüft strategische Optionen für Infracore und SMN - BioVersys ernennt Daniel Ritz zum neuen Forschungschef - Cosmo erhält für KI-Softwareplattform ColonPRO EU CE-Zertifizierung vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - DKSH vertreibt künftig Kellogg's und Pringles in Malaysia - Molecular Partners kündigt verschiedene Studiendaten an - Peach Property schliesst Rückzahlung von Eurobond ab - Sensirion: Spatenstich für neues Produktionsgebäude in Stäfa ist erfolgt - Swissquote macht Produkt- und Marketingchef zum neuen Yuh-CEO - Ypsomed schliesst Verkauf von Ypsotec an Callista ab vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 32,45 Prozent/30,431 Prozent - U-blox: Advent International/u-blox melden Anteil von 97,704 Prozent/3,333 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Burckhardt: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q3 - Georg Fischer: CMD (09.00-13.30 Uhr) - Kardex: Investor Day Mittwoch - Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 (Webcast 08.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 (08.30 Uhr) - KOF: Beschäftigungsindikator Q4 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (09.30 Uhr) - BFS: Logiernächte September 2025 (Dienstag) - KOF: Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 09.55 Uhr) - ES: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (09.15 Uhr) - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 09.50 Uhr) - GB: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 10.30 Uhr) - IT: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (09.45 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 10.00 Uhr) - US: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 9/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9278 - USD/CHF: 0,8041 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 140,08 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,184 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,61 Prozent auf 12'235 Punkte - SLI (Freitag): -0,49 Prozent auf 2'011 Punkte - SPI (Freitag): -0,48 Prozent auf 16'982 Punkte - Dax (Freitag): -0,67 Prozent auf 23'958 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,97 Prozent auf 8'121 Punkte
