STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag freundlich in den November starten.
  Die vorbörslichen Indikationen deuten aktuell auf Kursgewinne zum Handelsstart
  hin. Unterstützung kommt dabei auch von den Übersee-Börsen.

- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 12'268,74 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): +0,09 Prozent auf 47'563 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,61 Prozent auf 23'725 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): Geschlossen, Feiertag

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Kuehne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway
- Roche erzielt mit Gazyva Forschungserfolg bei SLE
         vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent

- Aevis 9 Mte: Gesamtumsatz 899,2 Mio Fr. (VJ 761,0 Mio)
               Organ. Wachstum auf vergleichbarer Basis +1,5 Prozent
         Victoria prüft strategische Optionen für Infracore und SMN

- BioVersys ernennt Daniel Ritz zum neuen Forschungschef
- Cosmo erhält für KI-Softwareplattform ColonPRO EU CE-Zertifizierung
         vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent

- DKSH vertreibt künftig Kellogg's und Pringles in Malaysia
- Molecular Partners kündigt verschiedene Studiendaten an
- Peach Property schliesst Rückzahlung von Eurobond ab
- Sensirion: Spatenstich für neues Produktionsgebäude in Stäfa ist erfolgt
- Swissquote macht Produkt- und Marketingchef zum neuen Yuh-CEO
- Ypsomed schliesst Verkauf von Ypsotec an Callista ab
           vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Addex meldet Eigenanteil von 32,45 Prozent/30,431 Prozent
- U-blox: Advent International/u-blox   melden Anteil von 97,704 Prozent/3,333 Prozent

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- keine Termine

  Dienstag:
- Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Burckhardt: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Oerlikon: Ergebnis Q3

- Georg Fischer: CMD (09.00-13.30 Uhr)
- Kardex: Investor Day 

  Mittwoch
- Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 (Webcast 08.30 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE

 Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 (08.30 Uhr)
- KOF: Beschäftigungsindikator Q4 (09.00 Uhr)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (09.30 Uhr)
- BFS: Logiernächte September 2025 (Dienstag)
- KOF: Konjunkturumfragen (Mittwoch)
 
 Ausland:
- DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 09.55 Uhr)
- ES: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (09.15 Uhr)
- FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 09.50 Uhr)
- GB: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 10.30 Uhr)
- IT: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (09.45 Uhr)
- ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 10.00 Uhr)
- US: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröff. 15.45 Uhr)
      ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (16.00 Uhr)
      Bauinvestitionen 9/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025

  Übernahmeangebote: 
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9278
- USD/CHF: 0,8041
- Swiss Bond Index: +6 BP auf 140,08 Prozent (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,184 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): -0,61 Prozent auf 12'235 Punkte
- SLI (Freitag): -0,49 Prozent auf 2'011 Punkte
- SPI (Freitag): -0,48 Prozent auf 16'982 Punkte
- Dax (Freitag): -0,67 Prozent auf 23'958 Punkte
- CAC 40 (Freitag): -0,97 Prozent auf 8'121 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)