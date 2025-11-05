- SMI vorbörslich: -0,21 Prozent auf 12'280,95 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,53 Prozent auf 47'085 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,04 Prozent auf 23'349 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,50 Prozent auf 50'212 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma erhält US-Zulassung für Restylane Lyft für Kinn-Behandlungen - Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics bezahlt 350 Mio USD in bar und leistet allfällige weitere Zahlungen Transaktion hat keine Auswirkungen auf 2025-Prognose Stärken mit Zukauf unsere in-house Biosimilar-Kompetenzen Transaktion im Einklang mit bestehenden Investitionsvorhaben - Barry Callebaut 2024/25: Volumenwachstum -6,8 Prozent (AWP-Konsens: -6,9 Prozent) Umsatz 14'788,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'811 Mio) EBIT 635,1 Mio Fr. (VJ 446,1 Mio) EBIT adj. 703,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 710,7 Mio) Reinergebnis 188,4 Mio Fr. (VJ 190,9 Mio) Dividende 29,00 Fr. (AWP-Konsens: 29,16 Fr.) Umsetzung BC Next Level macht deutliche Fortschritte Produktmix und Kosteneinsparungen wirkten sich positiv aus Haben «erheblichen» Teil der Kosteneinsparungen realisiert 2025/26: H1 bleibt herausfordernd, Besserung in H2 erwartet zweistelliges Wachstum beim Gewinn erwartet kündigt Partnerschaft mit Planet A Foods an schlägt Daniela Bosshardt und John Tiefel für den VR vor vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent - Fundamenta Real Estate schliesst Kapitalerhöhung mit 70 Mio Fr. ab - Santhera schliesst Lizenzgebühr-Vereinbarung über 13 Mio US-Dollar ab - U-Blox-Übernahme: UEK sieht keinen Verstoss bei Mitarbeiterbeteiligungsplänen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE SEPTEMBER +1,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,9) -4,3 Prozent GG VORJAHR WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,717 Prozent - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,996 Prozent - Galderma: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Idorsia: Fidelity Mt. Vernon Street Trust meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - BKW: Bau von Berner Windpark wegen Beschwerde gestoppt (Journal du Jura) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 (Webcast 08.30 Uhr) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr - Zurich: Q3-Update (Conf Call. 8.30/13.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q3 (Webcast 9.30 Uhr) - CFT: Umsatz Q3 - Lastminute: Trading-Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PEH: Ergebnis H1 - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2025 (Donnerstag) Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 (Freitag) - SNB: Devisenreserven Oktober 2025 (Freitag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 9/25 (08.45 Uhr) HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr) - DE: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - ZO: Erzeugerpreise 9/25 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 10/25 (14.15 Uhr) S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Index Dienste 10/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9297 - USD/CHF: 0,8092 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 140,25 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,154 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,58 Prozent auf 12'307 Punkte - SLI (Dienstag): +0,31 Prozent auf 2'015 Punkte - SPI (Dienstag): +0,32 Prozent auf 17'037 Punkte - Dax (Dienstag): -0,76 Prozent auf 23'949 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,66 Prozent auf 8'068 Punkte

awp-robot/sw/uh