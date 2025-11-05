STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch ein Start mit leichten Verlusten erwartet. Am Vorabend hatten Anleger an der Wall Street nach dem jüngsten Höhenflug Gewinne mitgenommen und insbesondere die Tech-Börse Nasdaq tief ins Minus gedrückt. Derweil startet vor dem US-Supreme Court die erste Anhörung zur Rechtmässigkeit der von der Trump-Regierung erhobenen Importzöllen und es fand ein Treffen zwischen Trump und Vertretern der Schweizer Wirtschaft statt. Am Nachmittag könnten dann Konjunkturdaten für Bewegung sorgen.

- SMI vorbörslich: -0,21 Prozent auf 12'280,95 Punkte (08.02 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,53 Prozent auf 47'085 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -2,04 Prozent auf 23'349 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -2,50 Prozent auf 50'212 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma erhält US-Zulassung für Restylane Lyft für Kinn-Behandlungen

- Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics 
         bezahlt 350 Mio USD in bar und leistet allfällige weitere Zahlungen
         Transaktion hat keine Auswirkungen auf 2025-Prognose
          Stärken mit Zukauf unsere in-house Biosimilar-Kompetenzen
          Transaktion im Einklang mit bestehenden Investitionsvorhaben

- Barry Callebaut 2024/25: Volumenwachstum -6,8 Prozent (AWP-Konsens: -6,9 Prozent)
                           Umsatz 14'788,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'811 Mio)
                           EBIT 635,1 Mio Fr. (VJ 446,1 Mio)
                           EBIT adj. 703,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 710,7 Mio)
                           Reinergebnis 188,4 Mio Fr. (VJ 190,9 Mio)
                           Dividende 29,00 Fr. (AWP-Konsens: 29,16 Fr.)
                  Umsetzung BC Next Level macht deutliche Fortschritte
                  Produktmix und Kosteneinsparungen wirkten sich positiv aus
                  Haben «erheblichen» Teil der Kosteneinsparungen realisiert
                  2025/26: H1 bleibt herausfordernd, Besserung in H2 erwartet
                           zweistelliges Wachstum beim Gewinn erwartet
                   kündigt Partnerschaft mit Planet A Foods an
                   schlägt Daniela Bosshardt und John Tiefel für den VR vor
                   vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent

- Fundamenta Real Estate schliesst Kapitalerhöhung mit 70 Mio Fr. ab
- Santhera schliesst Lizenzgebühr-Vereinbarung über 13 Mio US-Dollar ab
- U-Blox-Übernahme: UEK sieht keinen Verstoss bei Mitarbeiterbeteiligungsplänen

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
- 

  Ausland:
- DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE SEPTEMBER +1,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,9) 
                                          -4,3 Prozent GG VORJAHR 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,717 Prozent
- Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,996 Prozent
- Galderma: Mehrere Beteiligungsveränderungen
- Idorsia: Fidelity Mt. Vernon Street Trust meldet Anteil von <3 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE MITTWOCH
- BKW: Bau von Berner Windpark wegen Beschwerde gestoppt (Journal du Jura)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch
- Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 (Webcast 08.30 Uhr)

  Donnerstag:
- Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr
- Zurich: Q3-Update (Conf Call. 8.30/13.00 Uhr)
- Adecco: Ergebnis Q3 (Webcast 9.30 Uhr)
- CFT: Umsatz Q3
- Lastminute: Trading-Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- PEH: Ergebnis H1
- Valiant: Ergebnis 9 Mte
- Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme 

  Freitag:
- keine Termine

  WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE

  Schweiz:
- KOF: Konjunkturumfragen (09.00 Uhr)
- Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2025 (Donnerstag)
        Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 (Freitag)
- SNB: Devisenreserven Oktober 2025 (Freitag)

  Ausland:
- FR: Industrieproduktion 9/25 (08.45 Uhr)
      HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr)
- DE: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr)
- ZO: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr)
- GB: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr)
- ZO: Erzeugerpreise 9/25 (11.00 Uhr)
- US: ADP Beschäftigungsänderung 10/25 (14.15 Uhr)
      S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr)
      ISM Index Dienste 10/25 (16.00 Uhr) 
      EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) 

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025

  Übernahmeangebote: 
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9297
- USD/CHF: 0,8092
- Swiss Bond Index: +11 BP auf 140,25 Prozent (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,154 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,58 Prozent auf 12'307 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,31 Prozent auf 2'015 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,32 Prozent auf 17'037 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,76 Prozent auf 23'949 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -0,66 Prozent auf 8'068 Punkte

