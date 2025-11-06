- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 12'382,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,48 Prozent auf 47'311 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,65 Prozent auf 23'500 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +NA Prozent auf 50'884 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom 9 Mte: Umsatz 11'175 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'177 Mio) Reinergebnis 988 Mio Fr. (AWP-Konsens: 946 Mio) EBITDAaL 3777 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3723 Mio) 36 Mio Euro Synergien bei Vodafone Italia 9 Mte: Vergleichbarer Umsatz um 2,1 Prozent gesunken (nach 6 Mte -2,3 Prozent) Integration Vodafone Italia und Realisierung Synergien wie geplant 93 Mio Euro Integrationskosten nach 9 Monaten für Vodafone Italia 2025: Ziele bestätigt EBITDAaL von rund 5,0 Milliarden Franken erwartet Weiter Umsatz von 15,0 bis 15,2 Mrd Fr. erwartet Dividende von 26 Franken pro Aktie (VJ 22 Fr.) erwartet Investitionen von 3,1 bis 3,2 Mrd, rund 1,7 Mrd in CH erwartet Weiterhin Integrationskostenziel von rund 200 Mio für Vodafone Auf Kurs für Kosteneinsparungen von mehr als 50 Mio Fr. Weiterhin Ziel von über 60 Mio Synerigen für Vodafone Italia vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Zurich 9 Mte: Bruttoprämien Nichtleben 38'916 Mrd USD (AWP-Konsens: 37,7 Mrd) Farmers Bruttoprämien 22,56 Mrd USD (AWP-Konsens: 22,8 Mrd) P&C Versicherungsumsatz 35,8 Mrd USD (VJ 33,3 Mrd) SST-Quote 257 Prozent (AWP-Konsens: 257 Prozent) Leben-Neugeschäft Prämien 14,7 Mrd USD (AWP-Konsens: 15,0 Mrd) Firmenkundengeschäft erzielte Wachstum der Bruttoprämien von 3 Prozent Schäden aus Naturkatastrophen blieben deutlich unter VJ vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Adecco Q3: Umsatz 5776 Mio EUR (AWP-Konsens: 5707 Mio) Bruttogewinn 1107 Mio EUR (AWP-Konsens: 1095 Mio) Reinergebnis 89 Mio EUR (VJ 99 Mio) EBITA adj. 195 Mio EUR (AWP-Konsens: 171 Mio) Org. Wachstum adj. 3 Prozent (AWP-Konsens: 2,4 Prozent) EBITA-Marge adj. 3,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,9 Prozent) Bruttogewinn-Marge 19,2 Prozent Valentina Ficaio wird neue Finanzchefin ab Januar 2026 Q4: Wachstum im Breich von Q3 erwartet Bruttomarge sollte zum Vorquartal stabil bleiben 2025: Auf gutem Weg, EBITA-Margenziel zu erreichen CEO: Geschäft in Q4 gut, starkes Wachstum in Luftfahrt und Finanzen Künstliche Intelligenz führt bislang nicht zu Entlassungswellen vorbörsliche Indikation +6,1 Prozent - Amrize und SIG fallen aus dem MSCI Global Standard Index (HEADLINE) - UBS gibt Bedingungen für Rückkauf von sieben ausstehenden Anleihen bekannt - Gavazzi H1: Geringer Verlust wegen Restrukturierungskosten Umsatzes 68,1 Mio Fr. (VJ 64,1 Mio), EBIT 1,3 Mio (VJ 3,3 Mio) Nettoverlust rund 0,4 Mio Fr. erwartet (VJ +1,6 Mio) Umsatz H1 steigt, EBIT und Gewinn brechen deutlich ein - CFT Q3: Umsatz 261,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 266,1 Mio) - PEH H1: Halbjahresergebnis -23,1 Mio EUR (VJ -5,0 Mio) - Lastminute Q3: Umsatz 101,3 Mio EUR (VJ 86,7 Mio) EBITDA adj. 17,2 Mio EUR (VJ 12,8 Mio) Reinergebnis 1,9 Mio EUR (VJ 5,7 Mio) Ergebnisse reflektieren stark Performance in allen Segmenten 2025: Ausblick angehoben Neu Anstieg von «rund 20 Prozent» beim adj. EBITDA erwartet Weiterhin «tiefes zweistelliges» Plus bei Umsatz erwartet Für 2028 Umsatz von rund 450 Mio Euro erwartet Für 2028 adj. EBITDA von über 70 Mio Euro erwartet Stellen Kreuzfahrt-Division ein - R&S: Group passt Mittelfristziele an Group reduziert Wachstumsambitionen wegen fehlender Mittelfristig EBITDA Marge 19 Prozent - 21 Prozent angestrebt FCF-Prognose wg. Investitionen ausgesetzt und durch EBITDA ersetzt Mittelfristiges Umsatzwachstum von 8-12 Prozent erw Bestätigung stabiler Dividendenzahlung bis 2026 Ende Oktober Auftragsbestand von über 320 Mio Fr. 2026 wird Jahr der Investitionen - SKAN: wird Umsatz und Gewinnerwartung 2025 verfehlen Mittelfristziele werden bestätigt Auftragseingang und -bestand entwickeln sich «sehr positiv» - Valiant 9 Mte: Reinergebnis 108,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,3 Mio) Geschäftsertrag 411,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 405,8 Mio) Geschäftserfolg 170,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 166,1 Mio) 2025: Gehen weiterhin von einem leicht höheren Konzerngewinn aus - Züblin H1: Reinergebnis 4,3 Mio Fr. (VJ 2,4 Mio) EBITDA 3,4 Mio Fr. (VJ 3 Mio) Mietertrag 5 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio) Leerstandsquote 4,3 Prozent (Ende März 4,8 Prozent) rekordverdächtiges Emissionsvolumen von Immobiliengefässen H2: gute Ausgangslage für allfällige Kaufopportunitäten - BioVersys: Dosierung in Phase-1-Studie mit BV100 in China gestartet - BKW: Andreas Rickenbacher für weitere 2 Jahre als Kantonsvertreter in VR - DocMorris: Rückkaufangebotsfrist für die ausstehenden Wandelanleihen beginnt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX: 2025 nicht cashwirksame Wertanpassung von -550 Mio Fr. wg. Worldline Bereinigt um Worldline Konzernergebnis 2025 rund 250 Mio Fr. erwartet - Sportradar schlägt Breon Corcoran für Verwaltungsrat vor (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,004 Prozent - Orior: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,092 Prozent - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004 Prozent - SIG: Clean B.V. meldet Anteil von 11,724 Prozent - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 4,051 Prozent - U-blox: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 8,874 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: Conf. Call Ergebnis 9 Mte (09.00 Uhr) - Zurich: Conf Call. Q3-Update (8.30/13.00 Uhr) - Adecco: Webcast Ergebnis Q3 (9.30 Uhr) - Lastminute: Conf. Call Trading-Update Q3 (10.00 Uhr) - Züblin: Conf. Call Ergebnis H1 (9.30 Uhr) - Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme (08.30 Uhr PT) Freitag: - keine Termine Montag: - Lem: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2025 (9.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 (Freitag) - SNB: Devisenreserven Oktober 2025 (Freitag) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz September 2025 (11.00 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Produktivität Q3 2025; 1. Veröffentlichung (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag 5.12.) - Ci Com: (per HEUTE, letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9315 - USD/CHF: 0,8092 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 140,20 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,139 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,46 Prozent auf 12'364 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 2'023 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,28 Prozent auf 17'085 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,42 Prozent auf 24'050 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,44 Prozent auf 8'074 Punkte

awp-robot/sw/