STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Händler rechnen damit, dass sich die Konsolidierung fortsetzt. Angesichts negativer Vorgaben aus den USA dürften die Anleger vor dem Wochenende keine neuen Positionen aufbauen. Das Geschäft dürfte zudem mangels Impulsen ruhig verlaufen, heisst es weiter. Wegen des US-Shutdown dürfte die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts ausbleiben.
- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 12'313,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +NA Prozent auf 46'912 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +NA Prozent auf 23'054 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA Prozent auf 50'276 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS will Fonds mit Schulden-Exposition zu First Brands liquidieren - Mobimo: Markus Schürch als neuer VRP nominiert Sophie Dubuis zur Zuwahl in VR vorgeschlagen Entwicklung Promotionsgeschäft im H2 über den Erwartungen Erfolg aus Entwicklung/Verkauf Promotion für 2025 über H1 erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: Swisscanto meldet Anteil von 4,988 Prozent - Fundamenta: Luzerner Kantonalbank meldet Anteil von 9,85 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,017 Prozent - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 3,85 Prozent - Wisekey meldet Eigenanteil von 0,995 Prozent/32,195 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Lem: Ergebnis Q2 Dienstag: - Klingelnberg: Ergebnis H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte - Sunrise: Ergebnis Q3 - Orell Füssli: Kapitalmarkttag - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich USA) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Oktober 2025 (09.00 Uhr) Ausland: - FR: Handelsbilanz 9/25 (08.45 Uhr) Leistungsbilanz 9/25 (08.45 Uhr) - US*: Arbeitsmarktbericht 10/25 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 9/25 (21.00 Uhr) * wegen Shutdown Publikation nicht sicher SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag 5.12.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9317 - USD/CHF: 0,8079 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 140,23 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,152 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,52 Prozent auf 12'299 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,59 Prozent auf 2'011 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,56 Prozent auf 16'989 Punkte - Dax (Donnerstag): +NA Prozent auf 23'734 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,27 Prozent auf 7'965 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)