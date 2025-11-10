STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft klar stärker. Geprägt wird das Umfeld von der Aussicht auf eine baldige Lösung im Haushaltsstreit in den USA. Dies sei grundsätzlich positiv für das Sentiment an den Märkten, heisst es dazu etwa in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote.
- SMI vorbörslich: +0,58 Prozent auf 12'370,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,16 Prozent auf 46'987 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,21 Prozent auf 23'005 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,26 Prozent auf 50'912 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Fenebrutinib erreicht Ziele in Phase III bei MS Fenebrutinib mind. ähnlich wirksam wie Ocrelizumab bei PPMS GS vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Helvetia/Baloise werden am 22.12. in SLI aufgenommen, Swatch fallen raus Galenica werden per 22.12. in SMIM aufgenommen - Alcon: Staar soll in nächsten Wochen proaktiv Angebote Dritter einholen können - Zurich verhandelt wieder über Verkauf von deuts. Lebensversicherungsportfolio - Lem H1: Auftragseingang 150,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,4 Mio) Umsatz 148,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,8 Mio) EBIT 11,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,6 Mio) Reinergebnis 6,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,5 Mio) EBIT-Marge 7,7 Prozent (AWP-Konsens: 6,2 Prozent) 2025/26: Umsatz zwischen 265 und 290 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet Bis zum Jahresende keine Änderung im Marktumfeld erwartet Operative Marge dürfte sich nach 2026/27 graduell bis 10-15 Prozent verbessern strebt nach 2026/27 jährliches Wachstum zwischen 4 und 7 Prozent in LW an - Emmi: Aktionärsgruppe ZMP Invest, MIBA, Käsermeister per heute aufgelöst Free Float erhöht sich durch Auflösung der Aktionärsgruppe auf 46,65 Prozent - WISeKey bringt Satellitentochter Wisesat an die Nasdaq - Fusion mit Columbus bleibt Mehrheitsaktionär von WISeSat.Space nach Nasdaq-Notierung - Bioversys: BV100 ausgewählt für klinisches Studiennetzwerk ADVANCE-ID - Clariant liefert Katalysatoren für Projekt Gewinnung von Methanol aus Abfall - Leclanché-Partnerschaft mit Pinnacle International Venture Capital gescheitert - Ypsomed-Gründer Willy Michel erhält den Prix Suisse 2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo-Aktionäre wählen Roland Leuenberger zum neuen VR-Präsidenten - Pure Funds plant Kapitalerhöhung für Immofonds - SF Retail Properties Fund plant Kapitalerhöhung um 124 Millionen Franken PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,001 Prozent - Emmi: Free Float erhöht sich durch Auflösung der Aktionärsgruppe auf 46,65 Prozent - Inficon: Gruppe KWE Beteiligungen/Vanessa Frey meldet Anteil von 19,615 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Brigitte Frey/Vanessa Frey melden Anteil von <3 Prozent - Tecan: Amundi ASSET Management SAS meldet Anteil von 3,652 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Lem: Conf. Call Ergebnis Q2 (10.30 Uhr) Dienstag: - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00) - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Sunrise: Ergebnis Q3 (Webcast 10.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich US, Conf. Call 12.11/14.00h) - Orell Füssli: Kapitalmarkttag (09.00 - 13.30 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Trading Update Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2025 (nachbörslich) - Zehnder: Capital Markets Day (10.00 - 16.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag 5.12.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9318 - USD/CHF: 0,8065 - Swiss Bond Index: -4 BP auf 140,19 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,162 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,00 Prozent auf 12'298 Punkte - SLI (Freitag): -0,24 Prozent auf 2'006 Punkte - SPI (Freitag): -0,09 Prozent auf 16'975 Punkte - Dax (Freitag): -0,69 Prozent auf 23'570 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,54 Prozent auf 7'950 Punkte
awp-robot/sw/ys
(AWP)