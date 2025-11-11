- SMI vorbörslich: +0,69 Prozent auf 12'540,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,81 Prozent auf 47'369 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,27 Prozent auf 23'527 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,14 Prozent auf 50'843 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB-Chef erwartet Börsengang von E-Mobility erst nach 2026 (Handelsblatt) - BLKB leitet geordnete Liquidation von Radicant ein Intensive Gespräche mit Kaufinteressenten brachten keine Lösung Jahresergebnis von Stammhaus bis zu 60 Mio Fr. unter Vorjahr Für Stammhaus 2025 operativer Geschäftsgang auf Vorjahresniveau erw. Rechnet derzeit für 2025 mit gleichbleibend hohen Ausschüttungen - Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie - Klingelnberg H1: Umsatz 103,6 Mio EUR (VJ 126,9 Mio) EBIT -13,3 Mio EUR (VJ 0,5 Mio) Reinergebnis -14,6 Mio EUR (VJ -1,8 Mio) Schauen mit Zuversicht in die zweite Jahreshälfte 2025/26: Prognosen bestätigt, weiter «positives Ergebnis» erw. - Leclanché erhält 74,2 Mio EUR EU-Förderung für Batteriezellfertigung - Orell Füssli 2028: Umsatzziel von 300 Mio Fr. gilt weiterhin EBIT-Margen-Ziel von mind. 8 Prozent gilt weiterhin Weiter 60-80 Prozent des Nettogewinns als Dividende - PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 261,39 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,3 Mio) EBITDA vor NB 227,22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 225,0 Mio) Ergebnis vor NB 166,24 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165,4 Mio) Reinergebnis 259,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 258,0 Mio) Leerstandsquote 4,3 Prozent (H1: 4,0 Prozent) 2025: Leerstand Ende 2025 unverändert bei 3,5 Prozent erwartet Weiter EBITDA von 300 Mio Fr. vor NB erwartet Gehen weiter von positiver Entwicklung auf CH-Immomarkt aus Wollen «aktionärsfreundliche» Dividendenpolitik fortsetzen - Sunrise Q3: Umsatz 740,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 745,0 Mio) EBITDAaL 270,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263,7 Mio) EBITDAaL-Marge 36,5 Prozent (AWP-Konsens: 35,4 Prozent) Rund 93 Prozent Klasse A ADSs bis 10.11. in Klasse A-Aktien umgetauscht 2025: Guidance bestätigt: Umsatzwachstum weitgehend stabil erwartet Bereinigter FCF von 370-390 Mio Fr. erwartet Adj. EBITDAaL stabil bis niedrig einstelliges Wachstum erwartet Dividende von 3,42 Franken je Klasse-A-Aktie erwartet vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Arbeitslosenquote September 5,0 Prozent (PROG 4,9 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Fundamenta: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Julius Bär: Dodge & Cox meldet Anteil von 5,017 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,007 Prozent - Mobilezone: A Better Word Foundation Switzerland meldet Anteil von 3,169 Prozent - PEH: Hans Baumgartner senkt Anteil auf 4,351 Prozent - Schweiter: Gruppe KWE Beteiligungen/Vanessa Frey meldet Anteil von 25,512 Prozent - Sulzer: FIL Limited meldet Anteil von 3,015 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,114 Prozent; Amundi ASSET Management SAS 1,43 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BLKB: Conf. Call zu Radicant-Liquidierung (9.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call Ergebnis 9 Mte (09.00 Uhr) - Sunrise: Web Cast Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - Klingelnberg: Conf. Call Ergebnis H1 (11.00) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich US, Conf. Call 12.11/14.00h) - Orell Füssli: Kapitalmarkttag (09.00 - 13.30 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Trading Update Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2025 (nachbörslich) - Zehnder: Capital Markets Day (10.00 - 16.15 Uhr) Donnerstag: - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25 (11.00 Uhr) - SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag 5.12.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9298 - USD/CHF: 0,8050 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 140,07 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,164 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,28 Prozent auf 12'455 Punkte - SLI (Montag): +1,19 Prozent auf 2'030 Punkte - SPI (Montag): +1,21 Prozent auf 17'179 Punkte - Dax (Montag): +1,65 Prozent auf 23'960 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,14 Prozent auf 8'056 Punkte

