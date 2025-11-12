- SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 12'741,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,18 Prozent auf 47'928 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,25 Prozent auf 23'468 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,43 Prozent auf 51'063 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Umsatz 2589 Mio USD (AWP-Konsens: 2597 Mio) Betriebsmarge 12,8 Prozent (AWP-Konsens: 12,7 Prozent) Kern-Betriebsmarge 20,2 Prozent (AWP-Konsens: 19,7 Prozent) Kern-EPS 0,79 USD (AWP-Konsens: 0,77 USD) Ergebnis je Aktie 0,48 USD (AWP-Konsens: 0,47 USD) Unity VCS gewinnt in allen Schlüsselmärkten an Bedeutung 2025: Prognosen bestätigt vorbörsliche Indikation +5,2 Prozent - Swiss Life 9 Mte: Fee-Erträge 1910 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1915 Mio) SST 205 Prozent (AWP-Konsens: 209 Prozent) AuM TPAM 141'723 Mio Fr. (AWP-Konsens: 143'868 Mio) TPAM-Nettoneugeld 15'028 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'710 Mio) Prämienvolumen 16'266 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16'389 Mio) CEO: Sind bei Umsetzung Programm «Swiss Life 2027» auf Kurs vorbörsliche Indikation -2,3 Prozent - Sandoz schliesst weltweiten Lizenzdeal mit EirGenix zu Biosimilar Pertuzumab - Leclanché-CEO: Pinnacle-Projekt blockierte wegen Verzögerung andere Gespräche Auftragsbestand übersteigt unsere Kapazitäten bei weitem Gewinnschwelle hängt von Sicherung der Standortfinanzierung ab Gewinnschwelle 3-3,5 Jahre nach Finanzierung erwartet - Ypsomed H1: Umsatz 362,7 Mio Fr. (VJ 324,0 Mio) Umsatz Delivery Systems 266,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263,3 Mio) EBIT 151,7 Mio Fr. (VJ 40,5 Mio) EBIT Delivery Systems 86,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86,1 Mio) EBIT-Marge Delivery Systems 32,4 Prozent (AWP-Konsens: 32,5 Prozent) Nettoverschuldung zum EBITDA auf 0,3x gesenkt (VJ 1,4x) 2025/26: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +4,7 Prozent - Zehnder bestätigt anlässlich CMD Mittelfristziele Jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent angestrebt EBIT-Marge von 9 bis 11 Prozent im Visier Ausschüttungsquote soll bei 30 bis 50 Prozent bleiben Nachfrage nach Raumklimalösungen steht vor Wachstumsschub Anteil des Lüftungsgeschäfts am Gesamtumsatz wird weiter steigen - Clariant schliesst 10-Jahresvertrag mit SECCO Petrochemicals - Molecular startet Phase-1-Studie mit MP0712 bei kleinzelligem Lungenkrebs - VP Bank ernennt Marc Fischer zum Geschäftsleitungsmitglied der Fondsplattform - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - LVMH übernimmt Minderheitsanteil am Uhrwerkhersteller La Joux-Perret - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Verbraucherpreise Oktober +2,3 Prozent GG VJ (PROG +2,3) - 2. SCHÄTZUNG +0,3 Prozent GG VM (PROG +0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Villars: Hans-Herbert Döbert erhöht Anteil auf 6,031 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Trading Update Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Molecular Partners (Webcast zu Studie 16.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2025 (nachbörslich) - Zehnder: Capital Markets Day (10.00 - 16.15 Uhr) Donnerstag: - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Comet: Capital Markets Day (09.00-12.15 Uhr) - LUKB: Strategie 2026-2030 (Mitteilung 06.30, MK 09.00 Uhr) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Sonova: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.30/13.30 Uhr) - Relief: aoGV im Zshg. mit Fusion NeuroX - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2025 (Donnerstag) - SNB: «Marché monétaire» Genf 2025 mit Reden (Donnerstag) Ausland: - IT: Industrieproduktion 9/25 (10.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (Woche) (13.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag HEUTE) - Baloise (letzter Handelstag 5.12.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9267 - USD/CHF: 0,7998 - Swiss Bond Index: -18 BP auf 139,89 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,18 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,98 Prozent auf 12'702 Punkte - SLI (Dienstag): +1,96 Prozent auf 2'070 Punkte - SPI (Dienstag): +1,89 Prozent auf 17'503 Punkte - Dax (Dienstag): +0,53 Prozent auf 24'088 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,59 Prozent auf 8'156 Punkte

awp-robot/sw/uh