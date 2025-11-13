STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird wenig verändert erwartet. Das Ende des US-Regierungsstillstands ist nun zwar Tatsache, allerdings dürfte dies nach den jüngsten Kursgewinnen in den Kursen schon genügend eingepreist sein. Was den hiesigen Markt noch etwas beflügeln könnte, wäre ein vorteilhafteres Zoll-Abkommen der Schweiz mit den USA. - SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 12'824,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,68 Prozent auf 48'255 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,26 Prozent auf 23'406 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 51'282 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erzielt Forschungserfolg in Malaria-Bekämpfung - Partners Group ernennt Nicholas Wang zum Co-Head Private Equity Technology - Comet: Mittelfristige Ziele angepasst Neue Mittelfristziele gelten für 2028 (zuvor 2027) Nettoumsatz Höhepunkt nächster Halbleiterzyklus 670-770 Mio Fr. EBITDA-Marge Höhepunkt nächster Halbleiterzyklus 22-27 Prozent Mittelfristige Ziele wurden «an neue Marktrealitäten angepasst» vorbörsliche Indikation -7,8 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl Oktober 3,17 Mio (+6,7 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Oktober 58,3 Mio Fr. (+4,8 Prozent gg VJ) - LUKB: will 2030 Konzerngewinn von gut 340 Mio Fr. erreichen Zinsunabhängigen Erträge liegen 2030 bei über 310 Mio Fr. Kosten/Ertrags-Verhältnis soll weiterhin unter 50 Prozent liegen 2025: Konzerngewinn von mindestens 285 Mio Fr. erwartet - Montana Aerospace 9 Mte: Umsatz 712,3 Mio Euro (VJ 616,9 Mio) EBITDA 113,0 Mio Euro (VJ 87,8 Mio) Reinergebnis -11,0 Mio Euro (VJ -28,4 Mio 2025: Umsatz von über 900 Mio Euro angepeilt Erwarten ber. EBITDA über 160 Mio Euro, pos. Ergebnis 2026: Nettoumsatz über 1 Mrd Euro, ber. EBITDA über 185 Mio Euro - SoftwareOne Q3: Umsatz 343,2 Mio Fr. (AWP-Konsens 367,1 Mio) EBITDA adj. 65,2 Mio Fr. (VJ 39,2 Mio) EBITDA-Marge adj. 19,0 Prozent 2025: Weiterhin flacher Umsatz in Lokalwährungen erwartet Weiterhin bereinigte EBITDA-Marge über 20 Prozent erwartet Auf Kurs zu 30 Prozent der jährlichen Kostensynergien bis Ende 2025 Auf Kurs zu 80-100 Mio jährliche Kostensynergien bis Ende 2026 Integration von Crayon schreitet planmässig voran - DKSH erhält Auftrag von Haarpflege-Produkt-Hersteller Kafen - Stadler Rail zieht Auftrag von Nexrail an Land - Swissquote schlägt Hans-Rudolf Köng als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor - VP Bank ernennt Felix Brill zum neuen Leiter der internationalen Standorte - Youngtimers plant Kapitalerhöhung und engere Partnerschaft mit DL Holdings NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: INDUSTRIEPRODUKTION SEPTEMBER -2,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,2) INDUSTRIEPRODUKTION SEPTEMBER -2,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,3) BIP SEPTEMBER -0,1 Prozent GG VM (PROG 0,0) BIP Q3 +0,1 Prozent GG VQ (PROGNOSE +0,2) - 1. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,917 Prozent - Emmi: Gruppe Gruppe ZMP Invest AG/MIBA etc. löst sich auf - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,961 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SoftwareONE: Conf. Call zu Update Q3 (09.00 Uhr) - Comet: Capital Markets Day (09.00-12.15 Uhr), Zürich - LUKB: Strategie 2026-2030 (MK 09.00 Uhr) Freitag: - Richemont: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Sonova: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (08.30/13.30 Uhr) - Relief: aoGV im Zshg. mit Fusion NeuroX (17.30 Uhr) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 (08.30 Uhr) - Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Referate Petra Tschudi und Thomas Moser an Geldmarkt-Apéritif (18.30 Uhr) - BFS: Industrieproduktion im Q3 (Montag) - Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2025 (Montag) - Seco: BIP Q3 2025 Erste Schätzung (Montag) - Schweiz Tourismus: Zukunft Wintertourismus (Montag) Ausland: - FR: IEA-Ölmarktbericht (10.00 Uhr) - EU: Industrieproduktion 9/25 (11.00 Uhr) - US: EIA-Ölbericht Woche (18.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Baloise (letzter Handelstag 5.12.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9253 - USD/CHF: 0,7986 - Swiss Bond Index: -16 BP auf 139,73 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,216 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,72 Prozent auf 12'794 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 2'086 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,71 Prozent auf 17'627 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,22 Prozent auf 24'381 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,31 Prozent auf 8'241 Punkte
