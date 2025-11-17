STIMMUNG

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start in die Woche ab. Der SMI wird nach negativen US-Vorgaben wenig verändert erwartet. Mit Spannung werden nun die ersten US-Konjunkturdaten nach dem Shutdown erwartet.

- SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 12'640,04 Punkte (08.10 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): -0,65 Prozent auf 47'147 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,13 Prozent auf 22'901 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -0,10 Prozent auf 50'324 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Logitech ist Opfer eines Cyberangriffs geworden 
      Cyberangriff hat Geschäftsbetrieb oder Fertigung nicht beeinflusst
      Angreifer haben gewisse Daten von IT-System kopiert
      Daten sind begrenzte Inforamtion zu Mitarbeitenden und Partnern
      Glauben nicht, dass sensitive pers. Informationen betroffen sind
      Keine wesentlichen Auswirkungen auf Finanzlage oder Ergebnis erw.
           vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent

- Galderma: Neue Studiendaten zu Injectables bei ASDS-Tagung vorgestellt
- Partners-Group-VRP: Wollen primär organisch wachsen (FuW)
- Sandoz lanciert MS-Biosimilar Tyruko in den USA
- UBS und Ant Int. gehen Partnerschaft für blockchainbasierte Abwicklung ein

- Cicor vermeldet starken Auftragseingang in Luft-/Raumfahrt & Verteidigung
        Aufträge aus Bereich A&D im Oktober im Wert von rund 40 Mio Franken
        Verhältnis Auftragseingang/Umsatz (Book-to-Bill) bei 1,09 per Oktober
        Guidance für Geschäftsjahr 2025 bleibt gültig
        Schliesst die Übernahme zweier Produktionsstandorten von Valtronic ab

- SIG ernennt Mikko Keto zum CEO 
    Wird Funktion im Laufe des ersten Halbjahrs 2026 übernehmen
     vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent

- DKSH schliesst Partnerschaft mit Topcon und Medical Saigon in Vietnam
- HT5 schliesst Sanierung ab und bereitet Börsengang vor
- Phoenix Mecano beendet Aktienrückkaufprogramm

- Relief-Aktionäre stimmen für Fusion mit NeuroX
- Siegfried: Tania Micki wird per 1. Juli 2026 neue CFO - Kommt von Tecan
- U-Blox: Anbieterin hat Vollzugsdatum auf 26. November 2025 festgelegt
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz: 
  Ausland:
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Leclanché: Pure Capital meldet Anteil von 123,977 Prozent
- R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,534 Prozent
- Youngtimers: Ivan Shabalov meldet Anteil von 28,21 Prozent

PRESSE MONTAG
- Investoren früherer CS-AT1-Anleihen drängen auf Vergleich mit UBS (FT)
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- Keine Termine

  Dienstag:
- ABB: Capital Markets Day, USA
- Zurich: Investor Update 2025 (Webcast 10.30 Uhr)
- AMS Osram: Ergebnis Q3 (Webcast 09.45/11.00 Uhr)

  Mittwoch:
- Novartis: Meet Management 2025, London
- Dätwyler: Kapitalmarkttag (9.00-13.00 Uhr), Zürich-Flughafen
- Pierer Mobility: aoGV (u.a. Umbenennung in Bajaj Mobility)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Industrieproduktion im Q3 (08.30 Uhr)
- Seco: BIP Q3 2025 (Erste Schätzung, 09.00 Uhr)
- BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2025 (14.00 Uhr)
- BFS: Geschätzte Wertschöpfung des Rohstoffhandels (Dienstag)

 Ausland:
- US: Empire State Index 11/25 (14.30 Uhr)
      Industrieproduktion 10/25 (15.15 Uhr)
      Kapazitätsauslastung 10/25 (15.15 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025

  Übernahmeangebote: 
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.)

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9222
- USD/CHF: 0,7943
- Swiss Bond Index: +7 BP auf 139,70 Prozent (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,198 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): -0,84 Prozent auf 12'634 Punkte
- SLI (Freitag): -1,11 Prozent auf 2'052 Punkte
- SPI (Freitag): -0,88 Prozent auf 17'392 Punkte
- Dax (Freitag): -0,69 Prozent auf 23'877 Punkte
- CAC 40 (Freitag): -0,86 Prozent auf 8'170 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)