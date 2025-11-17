STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start in die Woche ab. Der SMI wird nach negativen US-Vorgaben wenig verändert erwartet. Mit Spannung werden nun die ersten US-Konjunkturdaten nach dem Shutdown erwartet.
- SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 12'640,04 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,65 Prozent auf 47'147 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,13 Prozent auf 22'901 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,10 Prozent auf 50'324 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech ist Opfer eines Cyberangriffs geworden Cyberangriff hat Geschäftsbetrieb oder Fertigung nicht beeinflusst Angreifer haben gewisse Daten von IT-System kopiert Daten sind begrenzte Inforamtion zu Mitarbeitenden und Partnern Glauben nicht, dass sensitive pers. Informationen betroffen sind Keine wesentlichen Auswirkungen auf Finanzlage oder Ergebnis erw. vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Galderma: Neue Studiendaten zu Injectables bei ASDS-Tagung vorgestellt - Partners-Group-VRP: Wollen primär organisch wachsen (FuW) - Sandoz lanciert MS-Biosimilar Tyruko in den USA - UBS und Ant Int. gehen Partnerschaft für blockchainbasierte Abwicklung ein - Cicor vermeldet starken Auftragseingang in Luft-/Raumfahrt & Verteidigung Aufträge aus Bereich A&D im Oktober im Wert von rund 40 Mio Franken Verhältnis Auftragseingang/Umsatz (Book-to-Bill) bei 1,09 per Oktober Guidance für Geschäftsjahr 2025 bleibt gültig Schliesst die Übernahme zweier Produktionsstandorten von Valtronic ab - SIG ernennt Mikko Keto zum CEO Wird Funktion im Laufe des ersten Halbjahrs 2026 übernehmen vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - DKSH schliesst Partnerschaft mit Topcon und Medical Saigon in Vietnam - HT5 schliesst Sanierung ab und bereitet Börsengang vor - Phoenix Mecano beendet Aktienrückkaufprogramm - Relief-Aktionäre stimmen für Fusion mit NeuroX - Siegfried: Tania Micki wird per 1. Juli 2026 neue CFO - Kommt von Tecan - U-Blox: Anbieterin hat Vollzugsdatum auf 26. November 2025 festgelegt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leclanché: Pure Capital meldet Anteil von 123,977 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,534 Prozent - Youngtimers: Ivan Shabalov meldet Anteil von 28,21 Prozent PRESSE MONTAG - Investoren früherer CS-AT1-Anleihen drängen auf Vergleich mit UBS (FT) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - ABB: Capital Markets Day, USA - Zurich: Investor Update 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q3 (Webcast 09.45/11.00 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Meet Management 2025, London - Dätwyler: Kapitalmarkttag (9.00-13.00 Uhr), Zürich-Flughafen - Pierer Mobility: aoGV (u.a. Umbenennung in Bajaj Mobility) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion im Q3 (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q3 2025 (Erste Schätzung, 09.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2025 (14.00 Uhr) - BFS: Geschätzte Wertschöpfung des Rohstoffhandels (Dienstag) Ausland: - US: Empire State Index 11/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 10/25 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 10/25 (15.15 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9222 - USD/CHF: 0,7943 - Swiss Bond Index: +7 BP auf 139,70 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,198 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,84 Prozent auf 12'634 Punkte - SLI (Freitag): -1,11 Prozent auf 2'052 Punkte - SPI (Freitag): -0,88 Prozent auf 17'392 Punkte - Dax (Freitag): -0,69 Prozent auf 23'877 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,86 Prozent auf 8'170 Punkte
awp-robot/sw/uh
(AWP)