Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit einer (positiven) Gegenbewegung starten. Die Unsicherheit der Anleger über die US-Konjunktur, die nächste Zinssitzung der US-Notenbank Fed und den KI-Boom halten aber an und hatten die Wall Street am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gedrückt. Zudem herrscht grosse Anspannung vor den Quartalszahlen von Nvidia (Mittwochabend), und am morgigen Donnerstag stehen dann zum ersten Mal wieder Daten vom US-Arbeitsmarkt nach dem Ende des Shutdown auf der Agenda.
- - SMI vorbörslich: +0,32 Prozent auf 12'522,36 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,07 Prozent auf 46'092 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,21 Prozent auf 22'433 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,34 Prozent auf 48'537,70 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé/Gericht: Perrier-Mineralwasser kann weiterhin verkauft werden Gericht weist Klage von UFC Que Choisir gegen Perrier ab - Roche: EU-Kommission erteilt Lunsumio-Bedingte Zulassung für FL-Patienten) - Dätwyler-CMD: Bisherige Mittelfristziele bestätigt Weiter org. Umsatzwachstum im hohen 1-st. Prozentber. anvisiert Mittelfristziel für EBIT-Marge weiterhin «17 Prozent plus» Programm «ForwardNow» verläuft planmässig Programm «ForwardNow» als Grundlage für Mittelfristziele Programm «ForwardNow» verzeichnet substantielle Fortschritte Investitionen kurz- bis mittelfristig bei 5 bis 8 Prozent des Umsatzes Fokus auf Wachstumsmärkte und Profitabilität Steigerung der Kapitalrendite (ROCE) auf über 17 Prozent erwartet Bewährte Dividendenpolitik soll fortgeführt werden Verschuldung soll mittelfristig auf unter 1,5 gesenkt werden - Bell-CEO: Kunden greifen zu günstigeren Produkten - Marge leidet (Inti FuW) - Pierer Mobility: Bajaj übernimmt die alleinige Kontrolle - Wisekey will Firmensitz von Schweiz auf Britische Jungferninseln verlegen - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie hält 97,93 Prozent der Aktien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: CPI Oktober +3,6 Prozent GG VJ (PROG +3,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bioversys: Viavalor meldet neu Anteil von 3,434 Prozent; Barrus AG <3 Prozent - R&S: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Youngtimers: DL Holdings meldet Anteil von 34,739 Prozent; Youngtimers AG 1,149 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Dätwyler: Kapitalmarkttag (9.00-13.00 Uhr) - Pierer Mobility: aoGV (u.a. Umbenennung in Bajaj Mobility) Donnerstag: - Novartis: Meet Management 2025 (CEO Webcast 09.00-10.00 Uhr CET) - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - SHL: aoGV zu Erhöhung genemigtes Kapital, Tel Aviv (13.00 israel. Zeit) Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2025 (Donnerstag) - SNB: Referat Martin Schlegel (Freitag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 9/25 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 10/25 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 10/25 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25 (20.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) - U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug per 26.11.) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9265 - USD/CHF: 0,7998 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 139,77 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,182 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,92 Prozent auf 12'482 Punkte - SLI (Dienstag): -1,28 Prozent auf 2'012 Punkte - SPI (Dienstag): -1,01 Prozent auf 17'144 Punkte - Dax (Dienstag): -1,74 Prozent auf 23'181 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,47 Prozent auf 7'968 Punkte
