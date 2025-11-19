- - SMI vorbörslich: +0,32 Prozent auf 12'522,36 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,07 Prozent auf 46'092 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,21 Prozent auf 22'433 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,34 Prozent auf 48'537,70 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé/Gericht: Perrier-Mineralwasser kann weiterhin verkauft werden Gericht weist Klage von UFC Que Choisir gegen Perrier ab - Roche: EU-Kommission erteilt Lunsumio-Bedingte Zulassung für FL-Patienten) - Dätwyler-CMD: Bisherige Mittelfristziele bestätigt Weiter org. Umsatzwachstum im hohen 1-st. Prozentber. anvisiert Mittelfristziel für EBIT-Marge weiterhin «17 Prozent plus» Programm «ForwardNow» verläuft planmässig Programm «ForwardNow» als Grundlage für Mittelfristziele Programm «ForwardNow» verzeichnet substantielle Fortschritte Investitionen kurz- bis mittelfristig bei 5 bis 8 Prozent des Umsatzes Fokus auf Wachstumsmärkte und Profitabilität Steigerung der Kapitalrendite (ROCE) auf über 17 Prozent erwartet Bewährte Dividendenpolitik soll fortgeführt werden Verschuldung soll mittelfristig auf unter 1,5 gesenkt werden - Bell-CEO: Kunden greifen zu günstigeren Produkten - Marge leidet (Inti FuW) - Pierer Mobility: Bajaj übernimmt die alleinige Kontrolle - Wisekey will Firmensitz von Schweiz auf Britische Jungferninseln verlegen - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie hält 97,93 Prozent der Aktien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: CPI Oktober +3,6 Prozent GG VJ (PROG +3,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bioversys: Viavalor meldet neu Anteil von 3,434 Prozent; Barrus AG <3 Prozent - R&S: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Youngtimers: DL Holdings meldet Anteil von 34,739 Prozent; Youngtimers AG 1,149 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Dätwyler: Kapitalmarkttag (9.00-13.00 Uhr) - Pierer Mobility: aoGV (u.a. Umbenennung in Bajaj Mobility) Donnerstag: - Novartis: Meet Management 2025 (CEO Webcast 09.00-10.00 Uhr CET) - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - SHL: aoGV zu Erhöhung genemigtes Kapital, Tel Aviv (13.00 israel. Zeit) Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2025 (Donnerstag) - SNB: Referat Martin Schlegel (Freitag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 9/25 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 10/25 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 10/25 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25 (20.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.) - U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug per 26.11.) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9265 - USD/CHF: 0,7998 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 139,77 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,182 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,92 Prozent auf 12'482 Punkte - SLI (Dienstag): -1,28 Prozent auf 2'012 Punkte - SPI (Dienstag): -1,01 Prozent auf 17'144 Punkte - Dax (Dienstag): -1,74 Prozent auf 23'181 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,47 Prozent auf 7'968 Punkte

