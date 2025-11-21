- SMI vorbörslich: -0,74 Prozent auf 12'450,00 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,84 Prozent auf 45'752 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,15 Prozent auf 22'078 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,40 Prozent auf 48'626 Punkte (08.10 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé kündigt Pensionierung von Strategie-Chef Sanjay Bahadur an - Schindler: Personalchef Hugo Martinho verlässt Geschäftsleitung - SGS stärkt sein Angebot an CO2-Lösungen durch die Übernahme von Sami will Einnahmen im ESG-Bereich von 2023 bis 2027 um 600 Mio Fr. steigern - Swatch-Chef Hayek übt Kritik an Zoll-Deal mit den USA - UBS schliesst Aktienrückkauf 2025 über 52,6 Mio Stück erfolgreich ab kauft für 1,6 Mrd Fr. eigene Aktien über SIX Swiss Exchange zurück - Cembra ernennt Bernardo de Barros Franco zum Chief Customer & Growth Officer - Curatis: Privatplatzierung über 1,2 Mio Fr. mit strategischen Investoren - DKSH ernennt Patrik Grande zum Head der neuen Business Unit Healthcare - Hiag-VRP verkauft Aktien für 5,8 Mio Fr. zur Erhöhung des Streubesitzes - Kardex holt Dustin Dombek in Vertriebsteam in Deutschland - Pierer: verkauft FELT-Velos an Minderheitsaktionäre Verkauf von Felt bringt mittleren einstelligen Millionenbetrag - SHL Telemedicine lanciert Bezugsrechtsangebot Erwarten Bruttoerlös von bis zu 29,5 Mio Fr. Frist zur Ausübung der Bezugsrechte endet am 3. Dezember 25 - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie hält 97,93 Prozent der Aktien - Endergebnis NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Salt 9 Mte: Umsatz 864,6 Mio Fr. (+3,1 Prozent) EBITDAaL 382,6 Mio Fr. (+7,4 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select meldet Eigenanteil von 3,149 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 13,247 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - PSP Swiss Property: Swisscanto meldet Anteil von 3,001 Prozent - Sunrise: Swisscanto meldet Anteil von 3,038 Prozent - VAT: Swisscanto meldet Anteil von 3,007 Prozent PRESSE FREITAG - Interroll-CEO sieht 2025 als Übergangsjahr (FuW) - Presse: Coop stellt Verkauf von Schuhen ein (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate Dienstag: - EFG International: Interim Statement 10 Monate - Epic: Q3-Update - Straumann: Investorentag (Webcast 09.00-13.30 Uhr) - EFG International: Investorentag (09.30-12.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (Montag) Parahotellerie im Q3 2025 (Montag) Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025 (Montag) Lohnstrukturerhebung im Jahr 2024 (Dienstag) Ausland: - EU: HCOB PMI November 2025; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - GB: S&P PMI November 2025; 1. Veröffentlichung (10.30 Uhr) - US: S&P PMI November 2025; 1. Veröffentlichung (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen November 2025; endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Zwahlen&Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Vollzug 25.11.) - U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug per 26.11.) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 0,9283 - USD/CHF: 0,8043 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 139,61 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,196 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,10 Prozent auf 12'543 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,18 Prozent auf 2'024 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,21 Prozent auf 17'254 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,50 Prozent auf 23'279 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,16 Prozent auf 7'981 Punkte

