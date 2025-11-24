- SMI vorbörslich: +0,53 Prozent auf 12'700,00 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,08 Prozent auf 46'245 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,88 Prozent auf 22'273 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Infolge Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 10 Mte: AuM 520 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 505 Mrd) Netto-Neugelder 11,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 13 Mrd) Bruttogewinn-Marge 83 BP (AWP-Konsens: 81 BP) Cost/Income-Ratio adj. 66 Prozent (AWP-Konsens: 71 Prozent) 2025: Tieferer IFRS-Konzerngewinn als 2024 Zugrunde liegende Profitabilität aber weiterhin stark Kreditüberprüfung abgeschlossen Weitere Wertberichtigungen auf Kredite von 149 Mio. Fr Bis Ende 2025 auf Run-Rate-Basis Kosteneinsparungen 130 Mio. Fr. Gesamtkosten Erreichung Einsparungsziel neu 45 Mio Fr. geschätzt Victoria McLean wird Chief Compliance Officer und Mitglied GL CEO: Sind noch nicht so weit, Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen Bleiben im aktiven Austausch mit der Finma - Sandoz lanciert Biosimilar Afqlir zur Behandlung von Augenleiden in der EU - SGS übernimmt australische Firma Information Quality - UBS mit Kapitalerhöhung für Wohnimmobilienfonds UBS «Siat» - Medartis ernennt Peter Hackel zum neuen Finanzchef bekräftigt die finanzielle Prognose für das Geschäftsjahr 2025 - Rieter passt Konzernstruktur per 1. Januar 2026 an - Diverse Personalien ist zuversichtlich, Genehmigungen für Barmag-Vollzug im Q4 zu erhalten legt Divisionen «Machines & Systems» und «After Sales» zusammen - DKSH vertreibt künftig in Malaysia Gesundheitsprodukte von Nestlé - EFG bindet BlackRock-Technologie in Beratungsplattform ein - LLB Gruppe ernennt Markus Schifferle zum Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - GAM: Opus - Chartered Issuances senkt Anteil auf <3 Prozent - Gurit: Grapal Holding erhöht Anteil auf 6,015 Prozent - Intershop: Hansjörg Graf meldet Anteil von 3,211 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,984 Prozent - Pierer Mobility: Bajaj Auto meldet Anteil von 74,938 Prozent - Straumann: Simone Maag de Moura Cunha meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - EFG International: Interim Statement 10 Monate (inkl. IR-Day ab 9.30 Uhr) - Epic: Q3-Update - Straumann: Investorentag (Webcast 09.00-13.30 Uhr) Mittwoch: - Adecco: Capital Markets Day 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (08.30 Uhr) Parahotellerie im Q3 2025 (08.30 Uhr) Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025 (14.00 Uhr) - UBS-CFA Index November (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 11/25 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 10/25 (14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25 (16.30 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen&Mayr: Übernahme durch Sitindustrie (Vollzug 25.11.) - U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug 26.11.) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9316 - USD/CHF: 0,8088 - Swiss Bond Index: +22 BP auf 139,83 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,181 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,71 Prozent auf 12'633 Punkte - SLI (Freitag): +0,46 Prozent auf 2'033 Punkte - SPI (Freitag): +0,51 Prozent auf 17'342 Punkte - Dax (Freitag): -0,80 Prozent auf 23'092 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,36 Prozent auf 7'983 Punkte

