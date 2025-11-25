- SMI vorbörslich: -0,11 Prozent auf 12'640,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,44 Prozent auf 46'448 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,69 Prozent auf 22'872 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,07 Prozent auf 48'660 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält US-Zulassung für SMA-Behandlung Itvisma kündigt Studienergebnisse für Kongresse ASH und SABCS an - Straumann formuliert Mittelfristziele neu Streben bis 2030 jährliches Umsatzwachstum von rund 10 Prozent an will Kern-EBIT-Marge bis 2030 jährlich um 40 bis 50 BP steigern Nutzen höhere Free Cash Flows für Investitionen ins Wachstum Vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - EFG 10 Mte: Nettoneugeld 9,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 8,6 Mrd) AuM 183,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 179 Mrd) Cost/Income-Ratio 69,0 Prozent (AWP-Konsens: 71,1 Prozent) Bruttomarge bei 99 Basispunkten (H1 104 BP) 71 Kundenberater eingestellt Rekordgewinn von rund 320 Mio Fr. CET1 Ratio bei 15,6 Prozent 26-28: Durchschn. Nettoneugeldwachstum von 4 bis 6 Prozent angestrebt Ausschüttungsquote von 60 Prozent angestrebt Bruttomarge von >85 BP, Kosten-Ertragsverhältnis 68 Prozent angestrebt Wollen jährlich 50 bis 70 neue Kundenberater einstellen Kernkapitalquote von 12 Prozent angestrebt Wollen jährlich Gewinnwachstum von rund 15 Prozent erreichen Kosteneinsparungen von 70-80 Millionen per Ende 2028 CEO: Neue Ziele sind ambitioniert und gleichzeitig realistisch Weitere Marktkonsolidierung - schauen nach passenden Übernahmen Marktvisibilität tief, dürfte auch 2026 nicht einfach werden Für langfristigen Trend für unser Geschäft sehr optimistisch CFO: Kostensenkungen nicht zu Lasten Personal, Bank wird effizienter Vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - BCV und Hypi Lenzburg als erste Teilnehmer von Multibanking-Lösung - Emmi übernimmt «The English Cheesecake Company» Gekaufte Firma mit Umsatz von rund 23 Mio GBP - Epic Suisse 9 Mte: Gesamtertrag (Mietertrag etc.) 51,1 Mio Fr. (VJ 50,5 Mio) Portfoliowert 1,66 Mrd. Sfr - Relief: Erwarten zusammen mit NeuroX Umsatz von über 40 Mio Fr. in 2027 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX: Banken führen Multibanking für Privatkunden via bLink-Plattform ein - EFV/SNB: Optionaler Anleihen-Auktionstermin vom 10.12.2025 wird wahrgenommen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DEUTSCHLAND: BIP Q3 0,0 Prozent GG VORQUARTAL (PROGNOSE 0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bucher: Gruppe Hauser meldet Anteil von 37,827 Prozent - DocMorris: Bank of America meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 17,073 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,012 Prozent - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,994 Prozent - SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,036 Prozent PRESSE DIENSTAG - Swatch-Aktionär Wood will an GV Statutenänderung beantragen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - EFG International: Interim Statement 10 Monate (inkl. IR-Day ab 9.30 Uhr) - Straumann: Investorentag (Webcast 09.00-13.30 Uhr) Mittwoch: - Adecco: Capital Markets Day 2025 Donnerstag: - Varia US: Q3-Update - Sika: Investorenkonferenz (10.00-12.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index November (Mittwoch) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 9/25 (14.30 Uhr) FHFA-Hauspreisindex 9/25 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 9/25 (14.30 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/25 (16.00 Uhr) Lagerbestände 8/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - Zwahlen&Mayr: Übernahme durch Sitindustrie (Vollzug HEUTE) - U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug per 26.11.) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9324 - USD/CHF: 0,8091 - Swiss Bond Index: -16 BP auf 139,67 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,155 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,17 Prozent auf 12'654 Punkte - SLI (Montag): +0,34 Prozent auf 2'040 Punkte - SPI (Montag): +0,25 Prozent auf 17'387 Punkte - Dax (Montag): +0,64 Prozent auf 23'239 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,27 Prozent auf 7'960 Punkte

