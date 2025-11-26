STIMMUNG

- An der Schweizer Börse setzt sich die Erholung der vergangenen Handelstage dank positiver US-Vorgaben weiter fort. Zu verdanken ist die gute Stimmung an der Wall Street der neu belebten Hoffnung auf sinkende Leitzinsen. Im Tagesverlauf stehen weitere Daten an - neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe dürften Anleger insbesondere auf die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter achten. Zudem steht am Abend mit dem «Beige Book» der Konjunkturbericht des Fed an.

- SMI vorbörslich: +0,38 Prozent auf 12'820,00 Punkte (08.04 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +1,43 Prozent auf 47'112 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,67 Prozent auf 23'026 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +1,85 Prozent auf 49'559 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Kühne+Nagel-Tochter Apex übernimmt Mehrheit an Andes Integración Logística
     baut zusammen mit Chorusview Netzwerk für Smart-Label-Lesegeräte auf 

- UBS: CS unterliegt in London in Berufungsverfahren um Ivanishvili-Urteil

- Adecco 2025: Ziele bestätigt - Operative Marge von 3-6 Prozent angestrebt
         2027: Streben Schuldenquote (Nettoschulden/EBITDA) von 1,5x an
               In günstigem Marktumfeld operative Marge von rund 6 Prozent erreichbar
               Fokus auf digitale Plattformen und profitables Wachstum
          
- Bellevue Asset Management engagiert zwei neue Healthcare-Analysten
- GKB: Michèle Hess als Bankrätin gewählt 
- U-blox: Advent schliesst Übernahme ab
  
  
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- SIX übernimmt norwegischen Clearing-Spezialisten Baymarkets 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von 14,988 Prozent
- Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,004 Prozent
- Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,994 Prozent
- DocMorris: UBS meldet Anteil von 16,95 Prozent; JPMorgan 11,177 Prozent
- Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,014 Prozent
- Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE MITTWOCH
- UBS könnte First-Brands-Fonds um mehr als 10 Prozent abwerten (Handelsblatt)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Adecco: Capital Markets Day 2025 (Webcast), London
       
  Donnerstag:
- Sika: Investorenkonferenz (10.00-12.30 Uhr), Zürich
- Varia US: Q3-Update

  Freitag:
- Dottikon ES: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- UBS-CFA Index November (10.00 Uhr)
- KOF Konjunkturbarometer November (Freitag)
- Seco: BIP Q3 2025; detaillierte Schätzung (Freitag)
 
  Ausland:
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr)
      Auftragseingang langlebige Güter September 2025 (14.30 Uhr)
      EIA-Ölbericht Woche (16.30 Uhr)
      Fed, Beige Book (20.00 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug per HEUTE)

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.)

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9331
- USD/CHF: 0,8051
- Swiss Bond Index: +3 BP auf 139,70 Prozent (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,192 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,93 Prozent auf 12'772 Punkte
- SLI (Dienstag): +1,09 Prozent auf 2'062 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,90 Prozent auf 17'542 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,97 Prozent auf 23'465 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,54 Prozent auf 8'026 Punkte

