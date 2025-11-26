- SMI vorbörslich: +0,38 Prozent auf 12'820,00 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,43 Prozent auf 47'112 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,67 Prozent auf 23'026 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,85 Prozent auf 49'559 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel-Tochter Apex übernimmt Mehrheit an Andes Integración Logística baut zusammen mit Chorusview Netzwerk für Smart-Label-Lesegeräte auf - UBS: CS unterliegt in London in Berufungsverfahren um Ivanishvili-Urteil - Adecco 2025: Ziele bestätigt - Operative Marge von 3-6 Prozent angestrebt 2027: Streben Schuldenquote (Nettoschulden/EBITDA) von 1,5x an In günstigem Marktumfeld operative Marge von rund 6 Prozent erreichbar Fokus auf digitale Plattformen und profitables Wachstum - Bellevue Asset Management engagiert zwei neue Healthcare-Analysten - GKB: Michèle Hess als Bankrätin gewählt - U-blox: Advent schliesst Übernahme ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX übernimmt norwegischen Clearing-Spezialisten Baymarkets PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von 14,988 Prozent - Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,004 Prozent - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,994 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 16,95 Prozent; JPMorgan 11,177 Prozent - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,014 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - UBS könnte First-Brands-Fonds um mehr als 10 Prozent abwerten (Handelsblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Adecco: Capital Markets Day 2025 (Webcast), London Donnerstag: - Sika: Investorenkonferenz (10.00-12.30 Uhr), Zürich - Varia US: Q3-Update Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index November (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer November (Freitag) - Seco: BIP Q3 2025; detaillierte Schätzung (Freitag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter September 2025 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht Woche (16.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug per HEUTE) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9331 - USD/CHF: 0,8051 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 139,70 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,192 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,93 Prozent auf 12'772 Punkte - SLI (Dienstag): +1,09 Prozent auf 2'062 Punkte - SPI (Dienstag): +0,90 Prozent auf 17'542 Punkte - Dax (Dienstag): +0,97 Prozent auf 23'465 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,54 Prozent auf 8'026 Punkte

awp-robot/sw/