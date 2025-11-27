STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen ein leicht tieferer Start ab. Nach 6 Tagen mit höheren Kursen sei ein Marschhalt nicht negativ, meint ein Händler. Zudem dürfte sich das Geschehen am Berichtstag wegen des US-Feiertages Thanksgiving ohnehin in Grenzen halten. Hierzulande steht Sika im Fokus. Der Bauzulieferer hält seinen Investorentag ab.

- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'810,00 Punkte (08.14 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,67 Prozent auf 47'427 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,82 Prozent auf 23'215 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +1,23 Prozent auf 50'167 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche-Krebsmittel Inavolisib (Itovebi) erhält Zulassung in Grossbritannien
        
- Sika: 2028: Strategie bestätigt
              Weiter Umsatzwachstum von 3-6 Prozent in Lokalwährungen erwartet
              Einm. Kosten für Anpassungen/Effizienzsteigerung 80-100 Fr. erw.
              Einsparungen 150 bis 200 Millionen Fr. p.a. erw. - Wirkung ab 2028
           vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent

- BKW: erhöht Syndikatskreditlinie auf 1,5 Milliarden CHF
       Kreditfazilität läuft bis 2030
       Verlängerung der Laufzeit der Kreditfazilität um 1 Jahr möglich
       
- Burkhalter: Aktionär verkauft 190'000 Aktien - Verkaufspreis 134 Fr.
              Verkauf entspricht 1,51-1,79 Prozent des Aktienkapitals
              Angebot im beschl. Bookbuilding-Verfahren ist überzeichnet (ZKB)
              
- CPH: revidiert Gewinnprognose 2025 - EBITDA um 50 Mio Fr. (VJ 53,8 Mio) 
       Umsatz wird unverändert über dem Vorjahr erwartet
 2026: Stabile Entwicklung der Geschäfte, positive Ergebnisentwicklung
       Bestätigt Mittelfristziele
       
- Leclanché meldet Brand in Montagelinie in Yverdon-les-Bains, keine Verletzten
- U-Blox ernennt Matthias Poppel zum Chief Growth Officer 

- Varia US 9 Mte: EBITDA 25,7 Mio USD (VJ 39,4 Mio)
                  Mietertrag 75 Mio USD (VJ 82,9 Mio)
                  Reinergebnis -3,5 Mio USD (VJ -12,5 Mio)
                  moderates Mietwachstum dürfte sich im Mittl. Westen fortsetzen
            2026: Sieht sich gut positioniert für neue Wachstumschancen
            
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Amrize: Blackrock meldet Anteil von 3,441 Prozent
- Ascom: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent
- SIG: Blackrock meldet Anteil von 3,919 Prozent
- Skan: Swisscanto meldet Anteil von 4,989 Prozent
- Temenos: Caisse des dépots et consignations meldet Anteil von 8,889 Prozent
- U-blox: Sand Grove Capital Management meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Sika: Investorenkonferenz (10.00-12.30 Uhr)

  Freitag:
- Dottikon ES: Ergebnis H1

  Montag: 
- Cicor: Capital Markets Day (16.30 - 18.30 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- KOF: Konjunkturbarometer November (Freitag)
- Seco: BIP Q3 2025; detaillierte Schätzung (Freitag)
- BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 (Montag)
       Dienstleistungsumsätze September 2025 (Montag)
- UBS: Einkaufsmanager-Index (PMI) November (Montag)
 
 
 Ausland:
- ITA: Verbrauchervertrauen 11/25 (10.00 Uhr)
- EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig, 11.00 Uhr)
       Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 (11.00 Uhr)
       EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25 (13.30 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.)
  
  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.)

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9324
- USD/CHF: 0,8045
- Swiss Bond Index: -2 BP auf 139,68 Prozent (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,176 Prozent (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +0,40 Prozent auf 12'822 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,47 Prozent auf 2'072 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,42 Prozent auf 17'616 Punkte
- Dax (Mittwoch): +1,11 Prozent auf 23'726 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +1,72 Prozent auf 8'096 Punkte

