STIMMUNG
- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen ein leicht tieferer Start ab. Nach 6 Tagen mit höheren Kursen sei ein Marschhalt nicht negativ, meint ein Händler. Zudem dürfte sich das Geschehen am Berichtstag wegen des US-Feiertages Thanksgiving ohnehin in Grenzen halten. Hierzulande steht Sika im Fokus. Der Bauzulieferer hält seinen Investorentag ab.
- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'810,00 Punkte (08.14 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,67 Prozent auf 47'427 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,82 Prozent auf 23'215 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,23 Prozent auf 50'167 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Krebsmittel Inavolisib (Itovebi) erhält Zulassung in Grossbritannien - Sika: 2028: Strategie bestätigt Weiter Umsatzwachstum von 3-6 Prozent in Lokalwährungen erwartet Einm. Kosten für Anpassungen/Effizienzsteigerung 80-100 Fr. erw. Einsparungen 150 bis 200 Millionen Fr. p.a. erw. - Wirkung ab 2028 vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - BKW: erhöht Syndikatskreditlinie auf 1,5 Milliarden CHF Kreditfazilität läuft bis 2030 Verlängerung der Laufzeit der Kreditfazilität um 1 Jahr möglich - Burkhalter: Aktionär verkauft 190'000 Aktien - Verkaufspreis 134 Fr. Verkauf entspricht 1,51-1,79 Prozent des Aktienkapitals Angebot im beschl. Bookbuilding-Verfahren ist überzeichnet (ZKB) - CPH: revidiert Gewinnprognose 2025 - EBITDA um 50 Mio Fr. (VJ 53,8 Mio) Umsatz wird unverändert über dem Vorjahr erwartet 2026: Stabile Entwicklung der Geschäfte, positive Ergebnisentwicklung Bestätigt Mittelfristziele - Leclanché meldet Brand in Montagelinie in Yverdon-les-Bains, keine Verletzten - U-Blox ernennt Matthias Poppel zum Chief Growth Officer - Varia US 9 Mte: EBITDA 25,7 Mio USD (VJ 39,4 Mio) Mietertrag 75 Mio USD (VJ 82,9 Mio) Reinergebnis -3,5 Mio USD (VJ -12,5 Mio) moderates Mietwachstum dürfte sich im Mittl. Westen fortsetzen 2026: Sieht sich gut positioniert für neue Wachstumschancen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Amrize: Blackrock meldet Anteil von 3,441 Prozent - Ascom: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Blackrock meldet Anteil von 3,919 Prozent - Skan: Swisscanto meldet Anteil von 4,989 Prozent - Temenos: Caisse des dépots et consignations meldet Anteil von 8,889 Prozent - U-blox: Sand Grove Capital Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sika: Investorenkonferenz (10.00-12.30 Uhr) Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 Montag: - Cicor: Capital Markets Day (16.30 - 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Konjunkturbarometer November (Freitag) - Seco: BIP Q3 2025; detaillierte Schätzung (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 (Montag) Dienstleistungsumsätze September 2025 (Montag) - UBS: Einkaufsmanager-Index (PMI) November (Montag) Ausland: - ITA: Verbrauchervertrauen 11/25 (10.00 Uhr) - EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig, 11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 (11.00 Uhr) EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25 (13.30 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9324 - USD/CHF: 0,8045 - Swiss Bond Index: -2 BP auf 139,68 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,176 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,40 Prozent auf 12'822 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,47 Prozent auf 2'072 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,42 Prozent auf 17'616 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,11 Prozent auf 23'726 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,72 Prozent auf 8'096 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)