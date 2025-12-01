STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut vorbörslichen Indikationen am Montag schwächer in den letzten Monat des Jahres starten. Zwar stützten weiterhin die US-Zinssenkungshoffnungen die Märkte. Aber nachgebende US-Aktien-Futures, uneinheitliche Vorgaben aus Fernost und die Bewertungssorgen im KI-Bereich stimmen die Marktteilnehmer laut Händlern vorsichtig. Zudem werden in den kommenden Tagen viele US-Daten veröffentlicht, die das Geschehen ebenfalls beeinflussen können.

- SMI vorbörslich: -0,26 Prozent auf 12'800,00 Pkte (Freitag: +0,02 Prozent)
- Dow Jones (Freitag): +0,61 Prozent auf 47'716 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,65 Prozent auf 23'366 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -1,89 Prozent auf 49'303 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sandoz bringt Denosumab-Biosimilars in Europa auf den Markt

- Kardex übernimmt Rocket Solution
     Rocket Solution beschäftigt 40 Mitarbeitende in Deutschland

- AMS-Osram-CEO sieht 2026 erneut als Übergangsjahr (Inti FuW)
- Baloise und Helvetia bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5. Dezember
- Clariant ernennt Marcelo Lu zum Chef Care Chemicals & Americas

- EFG-Verwaltungsratsmitglied verkauft Aktien im Wert von 9 Mio Franken 
- Highlight-Gruppe mit Umsatzplus aber höherem Verlust in ersten neun Monaten
- Leclanché kündigt Wechsel des CFO an 
- Wisekey, Sealsq und Wisesat schiessen weiteren Satelliten ins All
- Xlife Sciences erzielt Erfolg bei Früherkennung von Alzheimer 
         
         
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- SIX führt neues Segment für Strukturierte mit längerer Handelszeit ein

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt auf 1,25 Prozent

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,016 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,246 Prozent
- Lem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent
- Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,004 Prozent
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,015 Prozent
- SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent
- SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,956 Prozent
- SMG: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004 Prozent
- U-blox: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE WOCHENENDE/MONTAG
- Siehe separate Presseschau

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- Cicor: Capital Markets Day (16.30 - 18.30 Uhr), Zürich

  Dienstag:
- keine Termine

  Mittwoch:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 (08.30)
       Dienstleistungsumsätze September 2025 (08.30)
       Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 (Mittwoch)

  Ausland:
- DE: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr)
- ZO: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröff.; 10.30 Uhr)

- US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröff.; 15.45 Uhr)
      ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (16.00 Uhr)
      Bauinvestitionen 10/25 (16.00 Uhr) 

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.)
  
  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9328
- USD/CHF: 0,8044
- Swiss Bond Index: +1 BP auf 139,75 Prozent (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,187 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): +0,02 Prozent auf 12'834 Punkte
- SLI (Freitag): +0,09 Prozent auf 2'079 Punkte
- SPI (Freitag): +0,07 Prozent auf 17'653 Punkte
- Dax (Freitag): +0,29 Prozent auf 23'837 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +0,32 Prozent auf 8'123 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)