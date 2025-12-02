STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag verhalten in den Handel starten. Die US-Börsen sind schwach in den Dezember gestartet und entsprechend bremsend wirken die Vorgaben von der Wall Street. Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger dort nach negativen Konjunkturdaten und vor der wichtigen Fed-Zinsentscheidung vorsichtiger.
- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 12'840,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,90 Prozent auf 47'289 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,38 Prozent auf 23'276 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,00 Prozent auf 49'303 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim tätigt drei Akquisitionen im Bereich zirkuläres Bauen Akquisitionen sind in UK, Deutschland und Frankreich Recyclingfirmen mit Kapazität von 1,3 Mio Tonnen Abbruchmaterial - ABB schliesst Übernahme von Gamesa Electric von Siemens ab - Givaudan schliesst Kauf von US-Parfumhersteller Belle Aire Creations ab - Roche erhält in USA und in Europa Zulassungen für einen Diagnosetest - Dormakaba übernimmt deutsche Firma MetaMatic Ab 1. Tag positiver Beitrag zum Gewinn je Aktie der Gruppe Stillschweigen zu finanziellen Bedingungen der Transaktion - Swissquote-Aktionär verkauft Paket von 3,5 Prozent (Reuters) Vorbörsliche Indikation -4,4 Prozent - Kuros startet Patientenaufnahme für globale Astra-Studie zu MagnetOs - Meyer Burger erhält definitive Nachlassstundung - Tecan übernimmt Planungssoftware von Wako Automation NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Carlo Gavazzi: Marina Marti-Auer meldet neu Anteil von 3,004 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 11,177 Prozent/6,101 Prozent - Forbo: SEO Management meldet Anteil von 5,095 Prozent/2,952 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,982 Prozent - Temenos: Blackrock meldet 7,57 Prozent; Caisse des dépots et consignations <3 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,068 Prozent PRESSE DIENSTAG - Nestlé prüft Verkauf von Blue Bottle Coffee (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Addex: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 (Mittwoch) - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November (Donnerstag) Ausland: - ZO: Arbeitslosenquote 10/25 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 11/25 (vorab; 11.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10Uhr) - EUR/CHF: 0,9337 - USD/CHF: 0,8040 - Swiss Bond Index: -9 BP auf 139,66 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,193 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,13 Prozent auf 12'851 Punkte - SLI (Montag): +0,08 Prozent auf 2'080 Punkte - SPI (Montag): +0,05 Prozent auf 17'661 Punkte - Dax (Montag): -1,04 Prozent auf 23'589 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,03 Prozent auf 8'097 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)