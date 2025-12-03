STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch dank positiver Vorgaben tendenziell freundlich in den Handel starten. An der Wall Street hatten die Kurse gegenüber dem Börsenschluss in Europa nochmal angezogen. Dennoch herrscht eine gewisse Anspannung vor wichtigen US-Konjunkturdaten am Nachmittag. Veröffentlicht wird neben dem ISM-Service-Index auch der private ADP-Beschäftigungsreport. Dieser ist eines der letzten Zeichen vom Arbeitsmarkt vor der Fed-Zinsentscheidung kommende Woche.
- SMI vorbörslich: +0,08 Prozent auf 12'900,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,39 Prozent auf 47'474 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,59 Prozent auf 23'414 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,14 Prozent auf 49'865 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim-Tochter Lafarge räumt Regelverstösse in Syrien ei - Nestlé: Peter Brabeck-Letmathe legt Titel als Präsident Emeritus nieder - Adecco: LHH baut Angebot für Führungskräfte-Rekrutierung in USA aus - Baloise: CFO Carsten Stolz verlässt Gruppe per Ende 2025 - Cosmo: Phase-III-Studien zeigen hohe Wirksamkeit gegen Haarausfall vorbörsliche Indikation +15,1 Prozent - Dottikon-Chef setzt auf Stabilität statt «ewiges Wachstum» (Inti FuW) - Hiag: VR-Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 nicht zur Wiederwahl an - Hypi Lenzburg: Leiter Privat- & Firmenkunden verlässt Bank Ende März 2026 - Swiss Prime Site kauft Büroliegenschaft an der Pfingstweidstrasse - Temenos ernennt Takis Spiliopoulos zum Chief Executive Officer Bestätigt Ziele 2025 und Mittelfristziele - Valiant ernennt Daniel Horat zum Leiter des Bereichs Unternehmenskunden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: 21 other shareholders individually less than 3 Prozent melden Anteil von <3 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,08 Prozent - Gurit: J. Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr: Barry Lebovits/Joshua Kuntz melden Anteil von <3 Prozent - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002 Prozent - SMG: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3,004 Prozent - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 5,16 Prozent - U-blox: Advent International/u-blox melden Anteil von 100,559 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Addex: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Youngtimers: aoGV (u.a. Kapitalerhöhung, 9.30 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Management Dialogue 2025 (10.00-12.30 GMT) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven November 2025 (Freitag) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung, 09.55 Uhr) - ZO:: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung, 10.30 Uhr) - ZO: Erzeugerpreise 10/25 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 11/25 (14.15 Uhr) Im- und Exportpreise 9/25 (14.30 Uhr) S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) ISM Services 11/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9339 - USD/CHF: 0,8009 - Swiss Bond Index: +14 BP auf 139,80 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,191 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,31 Prozent auf 12'890 Punkte - SLI (Dienstag): +0,20 Prozent auf 2'085 Punkte - SPI (Dienstag): +0,26 Prozent auf 17'706 Punkte - Dax (Dienstag): +0,51 Prozent auf 23'711 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,59 Prozent auf 8'075 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)