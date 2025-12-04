STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird dank guten Vorgaben aus den USA und gemäss vorbörslichen Indikationen etwas fester gesehen. Der Dow Jones hatte nach Europa-Schluss dank Zinssenkungshoffnungen noch einmal deutlich zugelegt. Grund dafür waren enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt (ADP), was die Erwartungen einer Zinssenkung noch einmal verstärkt hatte. Nun stehen die am Freitag erwarteten PCE-Daten aus den USA im Fokus. Diese könnten den Weg für weitere Zinssenkungen über den Dezember hinaus ebnen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,40 Prozent auf 12'910,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,86 Prozent auf 47'883 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,17 Prozent auf 23'454 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +2,33 Prozent auf 51'028 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren
- Galderma erhält von S&P BBB-Rating
- Nestlé Waters: Vier Millionen Perrier-Flaschen temporär blockiert 
- Swiss Re ernennt Nicole Pieterse zur neuen Personalchefin

- Addex Q3: Flüssige Mittel 2,2 Mio Fr. (H1: 2,3 Mio)
            Nettoverlust 1,6 Mio Fr. (VJ Verlust 1,5 Mio)
            Operativer Verlust 0,70 Mio Fr. (VJ Verlust 0,62 Mio)

- Also platziert Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro
- Epic Suisse hat Aktien im Wert von 70 Millionen Franken platziert
- Helvetia erhält Genehmigung zur Integration von Caser
- Inficon ernennt Dimitrij Lisak per Mitte 2026 zum CFO

- Leonteq publiziert Business Update
    2025: Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich
    Regulatorische Altfälle vor Abschluss
    Niederlassung in Japan wird verkauft, Abschluss im Q1 erwartet
    VRP Christopher Chambers tritt an GV nicht zur Wiederwahl an
           vorbörsliche Indikation -7,6 Prozent

- Medacta-CEO will Marktanteil mit Innovation und Expansion steigern
- SHL: 6,89 Mio Bezugsrechte ausgeübt, 20,67 Mio neue Aktien gezeichnet
- Tecan: Matthias Gillner soll neuer VR-Präsident werden
         Gitte Pugholm Aabo als neues VR-Mitglied vorgeschlagen

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Schweizer Börsenbetreiberin SIX legt Clearinghäuser zusammen 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
-

  Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Comet: Jane Street meldet Anteil von 1,273 Prozent/3,148 Prozent
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,993 Prozent
- Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 9,92 Prozent
- Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,62 Prozent
- Youngtimers: Jenny Wai Ting Yeung meldet 26,668 Prozent; Yin Pan (Ben) Cheng 41,145 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
- Helvetia Baloise wird v.a. doppelt besetzte Stabsstellen abbauen (Blick)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Addex: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (16.00 Uhr)
- Youngtimers: aoGV (u.a. Kapitalerhöhung, 9.30 Uhr)

  Freitag:
- Swiss Re: Management Dialogue 2025 (10.00-12.30 GMT)

  Montag:
- Helvetia: Pro-Forma-Finanzinfo zu Fusion mit Baloise (Conf. Call 09.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 (09.00 Uhr)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) November (09.30 Uhr)
- SNB: Devisenreserven November 2025 (Freitag)
- BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2025 (Montag)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex November 2025 (Montag)

  Ausland:
- ZO: Einzelhandelsumsatz 10/25 (11.00 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)
      Handelsbilanz 10/25 (14.30 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Epic Suisse-Privatplatzierung von Aktien von rund 60 Mio Fr. (Handel ab 8.12.)

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9337
- USD/CHF: 0,8008
- Swiss Bond Index: +11 BP auf 139,91 Prozent (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,182 Prozent (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 12'858 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,27 Prozent auf 2'079 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 17'677 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 23'694 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): -0,12 Prozent auf 8'087 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)