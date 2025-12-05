STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss nach verhaltenen Vorgaben aus den USA wenig verändert erwartet. starten. Die Anleger hätten vor der kommende Woche erwarteten US-Zinsentscheidung einen Gang hinuntergeschaltet. Dies auch weil am Nachmittag noch wichtige US-Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Hierzulande hält ausserdem Swiss Re den Investorentag ab. - SMI vorbörslich: +0,48 Prozent auf 12'955,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,07 Prozent auf 47'851 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,22 Prozent auf 23'505 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,05 Prozent auf 50'492 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re 2026: Gewinn von 4,5 Mrd USD angestrebt P&C Re strebt Combined Ratio von «unter 85 Prozent» an L&H Re strebt Gewinn von 1,7 Mrd USD an Corporate Solutions strebt Combined Ratio «unter 91 Prozent» an Q4: Belastung aus L&H Re Portfolio-Überprüfung rund 250 Mio USD Ziele für EK-Rendite, Dividendenwachstum, Kostensenkung beibehalten Weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie 7 Prozent oder mehr Jährliches Aktienrückkaufprogramm - Start 2026 mit 500 Mio USD vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - Galderma erhält für Sculptra EU-Zulassung für weitere Anwendungen - Partners Group tauscht zwei Geschäftsleitungsmitglieder aus - Avolta eröffnet neues Restaurant an Flughafen Heathrow - Implenia-Tochter Wincasa gewinnt Bewirtschaftungsmandat von Publica - Youngtimers-Aktionäre heissen Kapitalerhöhung gut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX ernennt Ex-CS-Schweiz-Chef Helfenstein zum Präsidenten per 1. Januar 2026 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE OKTOBER +1,5 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE OKTOBER -0,7 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,82 Prozent - Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,01 Prozent - Comet: Jane Street meldet Anteil von <3 Prozent - Curatis meldet Eigenanteil von 0,021 Prozent/12,131 Prozent - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Idorsia: Johnson & Johnson meldet Anteil von 17,329 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,061 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Blackrock 3,952 Prozent - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 3,792 Prozent - Wisekey meldet Eigenanteil von 0,995 Prozent/43,376 Prozent - Züblin: PMG Investment Solutions meldet Anteil von 6,966 Prozent - Zug Estates: W.O. Weber mit Anteil von <3 Prozent; Lütscher-Weber/W.C. Weber 6,311 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Re: MK zum Management Dialogue 2025 (10.00 GMT) Montag: - Helvetia: Pro-Forma-Finanzinfo zu Fusion mit Baloise (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven November 2025 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2025 (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex November 2025 (Montag) Ausland: - ES: Industrieproduktion 10/25 (09.00 Uhr) - FR: Industrieproduktion 10/25 (08.45 Uhr) - IT: Einzelhandelsumsatz 10/25 (10.00 Uhr) - ZO: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung, 11.00 Uhr) Staatsausgaben Q3/25 (11.00 Uhr) Haushaltskonsum Q3/25 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q3/25 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 9/25 (16.00 Uhr) Auftragseingang Industrie 10/25 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab, 16.00 Uhr) Konsumentenkredite 10/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzter Handelstag alte Aktien HEUTE) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9360 - USD/CHF: 0,8025 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 139,79 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,173 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,27 Prozent auf 12'894 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,41 Prozent auf 2'087 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,36 Prozent auf 17'740 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,79 Prozent auf 23'882 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,59 Prozent auf 8'122 Punkte
