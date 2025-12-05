STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss nach verhaltenen Vorgaben aus
  den USA wenig verändert erwartet. starten. Die Anleger hätten vor der
  kommende Woche erwarteten US-Zinsentscheidung einen Gang hinuntergeschaltet.
  Dies auch weil am Nachmittag noch wichtige US-Konjunkturdaten veröffentlicht
  werden. Hierzulande hält ausserdem Swiss Re den Investorentag ab.

- SMI vorbörslich: +0,48 Prozent auf 12'955,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): -0,07 Prozent auf 47'851 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,22 Prozent auf 23'505 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -1,05 Prozent auf 50'492 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swiss Re 2026: Gewinn von 4,5 Mrd USD angestrebt
                 P&C Re strebt Combined Ratio von «unter 85 Prozent» an
                 L&H Re strebt Gewinn von 1,7 Mrd USD an
                 Corporate Solutions strebt Combined Ratio «unter 91 Prozent» an
             Q4: Belastung aus L&H Re Portfolio-Überprüfung rund 250 Mio USD
            Ziele für EK-Rendite, Dividendenwachstum, Kostensenkung beibehalten
            Weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie 7 Prozent oder mehr
            Jährliches Aktienrückkaufprogramm - Start 2026 mit 500 Mio USD
        vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent

- Galderma erhält für Sculptra EU-Zulassung für weitere Anwendungen
- Partners Group tauscht zwei Geschäftsleitungsmitglieder aus

- Avolta eröffnet neues Restaurant an Flughafen Heathrow
- Implenia-Tochter Wincasa gewinnt Bewirtschaftungsmandat von Publica
- Youngtimers-Aktionäre heissen Kapitalerhöhung gut

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- SIX ernennt Ex-CS-Schweiz-Chef Helfenstein zum Präsidenten per 1. Januar 2026

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE OKTOBER +1,5 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) 
      AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE OKTOBER -0,7 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,4) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,82 Prozent
- Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,01 Prozent
- Comet: Jane Street meldet Anteil von <3 Prozent
- Curatis meldet Eigenanteil von 0,021 Prozent/12,131 Prozent
- HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen
- Idorsia: Johnson & Johnson meldet Anteil von 17,329 Prozent
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,061 Prozent
- Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Blackrock 3,952 Prozent
- Temenos: Blackrock meldet Anteil von 3,792 Prozent
- Wisekey meldet Eigenanteil von 0,995 Prozent/43,376 Prozent
- Züblin: PMG Investment Solutions meldet Anteil von 6,966 Prozent
- Zug Estates: W.O. Weber mit Anteil von <3 Prozent; Lütscher-Weber/W.C. Weber 6,311 Prozent

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Swiss Re: MK zum Management Dialogue 2025 (10.00 GMT)

  Montag:
- Helvetia: Pro-Forma-Finanzinfo zu Fusion mit Baloise (Conf. Call 09.00 Uhr)

  Dienstag
- Keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Devisenreserven November 2025 (09.00 Uhr)
- BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2025 (Montag)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex November 2025 (Montag)

  Ausland:
- ES: Industrieproduktion 10/25 (09.00 Uhr)
- FR: Industrieproduktion 10/25 (08.45 Uhr)
- IT: Einzelhandelsumsatz 10/25 (10.00 Uhr)
- ZO: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung, 11.00 Uhr)
      Staatsausgaben Q3/25 (11.00 Uhr)
      Haushaltskonsum Q3/25 (11.00 Uhr)
      Beschäftigung Q3/25 (endgültig, 11.00 Uhr)
- US: Private Einkommen und Ausgaben 9/25 (16.00 Uhr)
      Auftragseingang Industrie 10/25 (16.00 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab, 16.00 Uhr)
      Konsumentenkredite 10/25 (21.00 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzter Handelstag alte Aktien HEUTE)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9360
- USD/CHF: 0,8025
- Swiss Bond Index: -12 BP auf 139,79 Prozent (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,173 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +0,27 Prozent auf 12'894 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,41 Prozent auf 2'087 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,36 Prozent auf 17'740 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,79 Prozent auf 23'882 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +0,59 Prozent auf 8'122 Punkte

