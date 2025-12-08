- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'925,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,22 Prozent auf 47'955 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,31 Prozent auf 23'578 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,18 Prozent auf 50'582 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma erhält mit L'Oréal einen neuen Hauptaktionär L'Oréal erhöht Anteil auf 20 Prozent L'Oréal soll zwei Sitze im VR erhalten und das Konsortium ablösen und L'Oréal prüfen gemeinsame wissenschaftliche Forschungsprojekte vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Sandoz schliesst strategischen Zukauf von Just-Evotec Biologics EU SAS ab vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Richemont eröffnet neuen Flagship-Store von A. Lange & Söhne in London - SGS übernimmt Australian Superintendence Company - Swatch Group bereitet den Generationenwechsel vor (CH Media) - Helvetia Baloise meldet Vollzug der Fusion zur Helvetia Baloise Holding veröffentlicht Pro-Forma-Zahlen H1: Pro-Forma-Gewinn 517,4 Mio Fr. vs. Komb.Gewinn 595,6 Mio Per 30. Juni 2025 beläuft sich Goodwill auf 4,7 Mrd CHF Pro-Forma-Eigenkapital 13,9 Mrd Fr. Werden zu oper. Leistung «Underlying Earnings» definieren - Xlife Sciences: Exit von 12 Projektgesellschaften an Grupo Landsteiner Landsteiner übernimmt Projekte mit Gesamtwert von 450 Mio USD - DKSH schliesst Vertriebsvertrag mit Synthomer in Osteuropa - GKB: Jon Fadri Pitsch wird GL-Mitglied und übernimmt Geschäftseinheit Märkte - Molecular Partners legt neue Phase 1/2a-Daten zu MP0533 bei AML vor - Newron startet zulassungsrelevante Studie mit Evenamide in den USA NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - Chinas Exporte ziehen überraschend stark an - DE: Gesamtproduktion Oktober +1,8 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,3) Gesamtproduktion Oktober +0,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose -0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,049 Prozent - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,037 Prozent - Bucher meldet Eigenanteil von 3,003 Prozent - HT5: Anke Ness meldet Anteil von <3 Prozent; HT5 AG <3 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent/38,658 Prozent - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Metall Zug: Werner O. Weber <3 Prozent; Corinne Lütscher-Weber, Werner C. Weber 5,646 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - V-Zug: Werner O. Weber meldet <3 Prozent; Corinne Lütscher-Weber/Werner C. Weber 7,876 Prozent - Youngtimers: Peter Karpenko meldet Anteil von 9,387 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Helvetia Baloise: Conf. Call Pro-Forma-Finanzinfo nach Fusion (09.00 Uhr) Dienstag - Keine Termine Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025 - GV: Barry Callebaut WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - DE Sentix Investorvertrauen 12/25 (10.30 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20Uhr) - EUR/CHF: 0,9371 - USD/CHF: 0,8035 - Swiss Bond Index: -13 BP auf 139,66 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,194 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,33 Prozent auf 12'936 Punkte - SLI (Freitag): +0,35 Prozent auf 2'095 Punkte - SPI (Freitag): +0,21 Prozent auf 17'777 Punkte - Dax (Freitag): +0,61 Prozent auf 24'028 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,34 Prozent auf 8'115 Punkte

awp-robot/sw/