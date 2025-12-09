STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Zum gestrigen Wochenstart war der Leitindex erstmals seit März kurzzeitig wieder über die Marke von 13'000 Punkten geklettert. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen eher verhaltenen Start.
- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'970,00 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,45 Prozent auf 47'739 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,14 Prozent auf 23'546 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,14 Prozent auf 50'655 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Neue Lunsumio-Daten auf ASH-Jahrestagung vorgestellt erhält EU-Zulassung für Gazyva zur Behandlung von Lupus Nephritis lanciert neuen PCR Test zur besseren Erkennung von Vaginitis - Julius Bär: Moody's bestätigt Ratings und Ausblick «stabil» - Novartis schliesst Forschungs-Kooperation mit Relation Therapeutics - DKSH unterbreitet Angebot zur vollen Übernahme der Holdings Malaysia bietet 6,15 RM je Aktie für verbleibende 25,7 Prozent plant Delisting nach Übernahme der Restanteile - Ascom: David Hale wird ab 4. Februar 2026 neuer CEO - Leonteq-CEO will sich nicht von 2027er-Ziel verabschieden (Interview FuW) - SPS Solutions wird neue Emittentin von Immobilienfonds an SIX NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetia Swiss Property Fund steigert Ertrag und Gewinn deutlich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz - EFV/SNB: Bund stockt Anleihe 1,25 Prozent/2043 auf - Ausland - DE: Handelsbilanzsaldo Oktober +16,9 Mrd Euro (Prognose +15,7) Exporte Oktober +0,1 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,2) Importe Oktober -1,2 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,959 Prozent - Epic: Gruppe Alfred Akirov/The Family Trust meldet Anteil von 73,027 Prozent - HT5: TITUS Schnyder meldet Anteil von <3 Prozent; Wild Horn Invest AG 3,649 Prozent - Orior: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,317 Prozent - SHL: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Swatch: Erbengemeinschaft N.G. Hayek meldet 43,758 Prozent; Erbengem. Grether 7,545 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Keine Termine Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025 (nachbörslich) - GV: Barry Callebaut Donnerstag - Phoenix Mecano: Capital Markets Day (ab 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - keine Termine SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9385 - USD/CHF: 0,8062 - Swiss Bond Index: -74 BP auf 138,92 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,238 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,35 Prozent auf 12'981 Punkte - SLI (Montag): +0,36 Prozent auf 2'102 Punkte - SPI (Montag): +0,31 Prozent auf 17'833 Punkte - Dax (Montag): +0,07 Prozent auf 24'046 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,17 Prozent auf 8'108 Punkte
awp-robot/sw/ys
(AWP)